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حظر الأونروا يرفع الحماية عن الفلسطينيين ويلغي حق العودة

10/29/2024 11:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - فيما أقر الكنيست الصهيوني مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، اعتبر مراقبون هذه المشاريع جزءا من جهد أوسع للنيل من المنظمة الأممية التي تعد شريان حياة لملايين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
وعدّ هؤلاء، في أحاديث خاصة لـ"الغد"، إقرار هذه القوانين، جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرارا لمساعي الاحتلال المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن محاولات الكيان الصهيوني استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
وكان صوّت الكنيست لصالح مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل، ما أثار موجة من الاستياء والقلق على الصعيدين المحلي والدولي، بواقع 92 صوتا مؤيدا مقابل 10 معارضين.
ووصف عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، الوكالة بأنها شريان حياة لسكان غزة، ولمناطق عملها الخمس، محذرا من عواقب مدمرة للقرار الصهيوني.
وأكد الغزو أن تقليص دعم الأونروا، سواء كان سياسيا أو ماليا، سيؤدي الى عواقب وخيمة تطاول مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع السياسي والأمني المتوتر.
وتابع: "يواجه المجتمع الدولي اليوم تحديا كبيرا في التعامل مع هذا التطور، إذ يطالب الآن بدور أكبر لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومع احتمال حدوث المزيد من التصعيد في حال استمرار السياسات الصهيونية المتطرفة الرافضة وجود الأونروا، ولا بد من المطالبة بضرورة وجود آلية أممية واضحة تضمن حماية الوكالة من ضغوطات تهدف لإنهاء دورها."
ويرى أن العالم اليوم أمام مخطط صهيوني لتصفية الوكالة في إطار مخطط أكبر لتصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر تنبه له الأردن مبكرا، ويواجهه بجهد دبلوماسي يعري من خلاله السردية الصهيونية في هذا الإطار، عبر جهد مدعوم من كثير من الدول للحفاظ على عمل الوكالة وحماية القضية الفلسطينية، انطلاقا من اقتناع دولي راسخ بأن تجسيد الدولة الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد للمستقبل الآمن، ومستقبل السلام في المنطقة.
وأضاف: "على الأردن ضرورة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال على إقرارها قانون حظر عمل الأونروا"، موضحا أن "إسرائيل ليست هي من أنشأ "الأونروا" كي تحظر عملها، وإنما تأسست بقرار أممي عام 1949 وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة."
من جهته، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إنه من دون موقف حازم وصارم وحقيقي وواضح وفوري من المجتمع الدولي يلزم إسرائيل بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويفرض عليها تأمين الحماية للمنظمات الأممية، سنجد أنفسنا في مواجهة كارثة إنسانية أكبر من الكارثة التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً حتى الآن.
وأكد الحجاحجة أن مشاريع القرارات التي أقرها الكنيست وتحظر أنشطة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، هي محاولة من حكومة الاحتلال لاغتيال الوكالة سياسيا، وهي جزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: "الأردن وقبل العدوان الصهيوني على غزة، يعمل لتوفير الدعم السياسي للوكالة من كثير من الدول، وتبدى ذلك في التصويت على تجديد ولاية الوكالة، ويتبدى أيضاً في استمرار الكثير من الدول، ليس فقط بتقديم الدعم، ولكن أيضاً بالتأكيد على دورها وأهميته".
وتابع: "مشاريع قرارات الكنيست تجاه الأونروا يجب أن تواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة الأممية، حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الصهيوني الغاشم."
وزاد: "تعد مشاريع القرارات هذه محاولة للجم الحراك القانوني الدولي ضد دولة الاحتلال التي أصبحت منبوذة قانونيا ومعنويا، وموصومة بارتكابها حرب إبادة وتجويع وتعطيش جماعي، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة."
وقال إن الأردن اليوم مطالب بتكثيف جهده السياسي والدبلوماسي والقانوني لمواجهه تلك المشاريع بأكبر قدر من الفعالية، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وجميع القرارات الأخرى، بهدف الحفاظ على ولاية الوكالة لتتمكن من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، ووفق تكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشدداً على أهمية الجهود التي تقوم بها الوكالة في تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتأسست وكالة "الأونروا" عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين، حينما برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين نزح معظمهم في اتجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن دول الجوار في الأردن، ولبنان، وسورية، نتيجة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك، الدكتور محمد خير الجروان، عمل الاحتلال جاهدا طوال السنوات الماضية على استهداف الوكالة والعمل بشكل تدريجي بكل ما أوتيت من وسائل لتخفيض حجم التمويل والدعم لتعطيل أنشطة المنظمة والحد من نطاق عملها وتأثيرها بهدف القضاء على وجودها.
وأضاف الجروان: "رأينا كيف استطاع الاحتلال التأثير على إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي خفضت الدعم المقدم للأونروا بمقدار الثلثين عام 2018، وتزامنت الأشهر الأولى للحرب على غزة بشيطنة المنظمة واتهام موظفيها بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس داخل الأراضي المحتلة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وللأسف استجاب كثير من الدول لهذه الاتهامات، وعلقت دعمها المقدم للمنظمة المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة ودول الشتات".
وتابع: "والملاحظ أن إحدى السياسات التي تتبعها إسرائيل بعد السابع من أكتوبر هي استهداف كل ما يكتسب شرعية دولية ويضر بها وبخططها التوسعية، سواء فيما يتعلق بالوكالات الدولية كالأونروا أو المنظمات غير الحكومية الدولية وحتى القرارات الدولية، ففي لبنان مثلا تضغط إسرائيل بقوة لتعديل القرار 1701 الذي أنهى الحرب مع حزب الله عام 2006 أو تغييره بشكل يعطي لها مساحة أكبر للتعامل مع التهديد المفترض من جانب الحزب الله، وبحيث يخدم تواجد قوات اليونيفيل مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى."
وزاد: "وجه الاحتلال هذه السياسة لاستهداف الأونروا بالدرجة الأولى، لأن القضاء عليها يمثل قضاء على إحدى ركائز القضية الفلسطينية دوليا وهي قضية اللاجئين، ولا شك أن قرار حظر عمل المنظمة ذو تداعيات عديدة أهمها إسقاط قضية اللاجئين وحق العودة، وبالتالي هدم أي أفق للسلام قائم على حل الدولتين والقرارات الأممية المرتبطة، وأيضا سينعكس القرار بشكل سلبي على استمرارية الخدمات التي تقدمها الوكالة في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة، فضلا عن أنه سيفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع في ظل العدوان."

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