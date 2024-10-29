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مجزرة بيت لاهيا ترفع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 43,061

10/29/2024 11:31:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,061، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 101,223 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 115 شهيدا ارتقوا في غارات على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 109 منهم شمال القطاع.

يذكر 94 شهيدا ارتقوا في مجزرة بيت لاهيا فجر اليوم، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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