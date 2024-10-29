إسرائيل تقطع العلاقة مع الأونروا

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

شيريت أفيتان كوهن 29/10/2024

بعد أن تبينت حجوم الفظاعة ومشاركة رجال الأونروا ومؤسساتها في الحرب بعامة، وفي مذبحة 7 أكتوبر بخاصة، أقرت الكنيست أغلبية واسعة قانونين لمنع عمل الوكالة في القدس وفي غزة.

القانون الأول الذي بادر إليه النائبان هو بسموت وشيران هسكيل، أجيز بالقراءة الثانية والثالثة ويمنع من الآن فصاعدا عمل الوكالة في مخيم اللاجئين شعفاط في القدس، وفي عموم كل عمل الوكالة في شرقي القدس. القانون الثاني، الذي بادر إليه النواب يوليا ملينوبسكي، دان ايلوز، رون كاتس وغيرهم، يمنع الاتصال بين رجال حكم إسرائيليين ورجال الأونروا. والمعنى: منع إمكانية رجال المنظمة العمل في غزة، الانتقال إليها وبعامة.

مشروعا القانون يدخلان حيز التنفيذ بعد 90 يوما، وتقررت المهلة الزمنية لأجل السماح للحكومة بالاستعداد لتنفيذهما. وحسب مشروع قانون النائب بسموت، لن تشغل الوكالة أي ممثلية، لن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي عمل، مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل.

بعد إقرار القانون الأول بأغلبية ساحقة من 92 نائبا قال النائب بسموت: "الأونروا ليست وكالة إغاثة للاجئين، هي وكالة مساعدة لحماس. عاملو الأونروا كانوا مشاركين كاملين في المذبحة غير المعقولة التي ارتكبوها بحقنا".

وأضافت النائبة شيران هسكيل "إن المنظمة التي أقيمت في الخطيئة، وأفسدت حتى الأساس توجد في قلب النزاع الإسرائيلي – العربي. لن ننجح أبدا في السير إلى الأمام لطالما كانت هذه المنظمة وتعريفها موجودين.

"هذه لحظة تاريخية"، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي ادلشتاين الذي أعد القانونين للتصويت على مدى الأشهر الأخيرة. وأضاف: "عندما الحديث يدور عن مواضيع قومية ومجدية لدولة إسرائيل – تعرف الكنيست كيف تتحد وتصوت معا. أعطينا للعالم 90 يوما لتوفير حلول أخرى بدلا من الأونروا".

يدور الحديث عن نجاح مبهر لأعضاء الائتلاف والمعارضة في وجه ضغط دولي هائل. فقد طلب السفير الأميركي في إسرائيل من رؤساء الكتل منع التشريع، وهددت دولا أخرى بشكل مباشر وزارة الخارجية ورئيس الوزراء في حالة إقرار القانونين. على مدى السنوات الأخيرة طرحت مبادرات مختلفة لمنع عمل وكالة اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل. والتي تخلد عمليا اللجوء الفلسطيني حتى بعد نحو 80 سنة من حرب الاستقلال وتمنع التقدم، وليس هذا فقط بل كما أسلفنا دعمت حماس عمليا.

الجبهة السياسية لإسرائيل في الحرب على شفا الغليان في أعقاب التشريع. وحسب تقديرات مصادر سياسية، فإن النتيجة السياسية أمام إسرائيل كفيلة بأن تتضمن تجميدا مؤقتا من مؤسسات الأمم المتحدة، فيما في الخلفية تصريحات حادة من بريطانيا ودول أوروبية أخرى. إضافة إلى ذلك يخشون في إسرائيل من أن يتوجه الفلسطينيون ضد الدولة إلى الهيئات الدولية في الموضوع. والآن التحدي أمام إسرائيل سيكون التأكد من أن الأزمة الإنسانية ستحل من خلال منظمات دولة أخرى ودون أن تسيطر حماس على المساعدات.