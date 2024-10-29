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الرجل الحقير.. وقانون الكارثة

10/29/2024 11:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: نحاميا شترسلر 29/10/2024

عضوة الكنيست افرات رايتم (الديمقراطيين) كانت هجومية جدا. فقد هاجمت نتنياهو في حلقة تلفزيونية واتهمته بسوء إدارة الحرب. وأضافت بأن فشله الأكبر كان عدم مهاجمة حماس وحزب الله قبل 7 أكتوبر، الأمر الذي كان سيمنع حدوث المذبحة الفظيعة.
أنا سمعت ذلك وضحكت. المهاجمة قبل 7 أكتوبر؟ لقد كانت رايتم ستصلب بيبي في ميدان المدينة وتقول له: لماذا تهاجم هكذا، بدون سبب، التنظيمات التي تجلس بهدوء؟. في الحقيقة حماس لم تطلق علينا الصواريخ منذ سنتين (هي سمحت للجهاد الإسلامي بإطلاقها بدلا منها كجزء من التمويه)، وحزب الله مجرد يهدد.
انظروا أي ضرر كبير ألحقه بنا نتنياهو مؤجج الحروب، عندما قام بشن العملية بمبادرة منه. ها هي حماس تمطر علينا الصواريخ، وحزب الله يطلق الصواريخ، والجنود يدفعون الثمن بدمائهم. ايضا الاقتصاد يعاني، ورايتم لم تكن لتبقى وحيدة. جنرالات في الاحتياط ومحللون كانوا سيسارعون الى الانضمام لهذا الاحتفال.
هذا في الحقيقة "قانون الكارثة". هو يقول إن السياسي لا يفعل أي شيء لمنع كارثة مستقبلية، لأنه في اللحظة التي سيبادر فيها الى خلق ازمة صغيرة فإن الجميع سيتهمونه بالضرر الذي سببته هذه الازمة الصغيرة، وهو لن يستطيع الإقناع أنه بذلك منع كارثة اكبر منها بمليون مرة. ولكن في نهاية المطاف هذه الكارثة لم تحدث. هو منعها. هل هذا يعني أن الكارثة في الجنوب كانت أمرا محتوما لا يمكن منعه؟ ألم يكن بالإمكان منع المذبحة، الاغتصاب وإحراق الـ 1170 ضحية واختطاف 251 مواطنا وجنديا؟.
من الواضح أنه كان يمكن منع ذلك. فالزعيم الحقيقي ليس عبدا لقانون الكارثة. هو يعرف كيف يشن حربا وقائية عند الحاجة. حتى عندما يكون واضحا له بأنه ستتم مهاجمته بسبب ذلك. الزعيم الحقيقي أيضا يعرف كيفية إقناع شعبه بأن الحرب الوقائية الصغيرة التي بادر إليها منعت كارثة كبيرة، وهكذا سيسجل في التاريخ. انظروا إلى ونستون تشرتشل في الحرب العالمية الثانية. ولكن نتنياهو هو نقيض تشرتشل. هو يفكر فقط بنفسه وكرسيه ومحاكمته. لذلك، خلال سنوات حكمه تبنى قانون الكارثة بإخلاص.
نتنياهو رفض دائما أي مبادرة عسكرية كي لا يتهمونه بشيء. وقد رفض حتى عملية تصفية يحيى السنوار وقيادة حماس قبل 7 اكتوبر بفترة طويلة. بعد بضعة أيام على انطلاق عملية "الجرف الصامد" في 2014 هو أراد إنهاءها، بدون الدخول البري الى غزة وبدون علاج الخطر الرئيسي، "الأنفاق الهجومية التي كانت مثل قنبلة إستراتيجية موقوتة".
هو وقع على اتفاق لوقف اطلاق النار، لكن في حينه دخل الى اسرائيل 13 مقاتلا من خلال أحد الأنفاق، كانت تبعد فقط 200 متر عن كيبوتس صوفا، الأمر الذي أجبره على التراجع عن سياسة النعامة، وأن يأمر الجيش الاسرائيلي بدخول القطاع وتصفية الـ 32 نفقا، التي بعضها اجتاز الحدود. لو أن حماس انتظرت ولم ترسل الـ 13 مقاتلا لكانت عملية "الجرف الصامد" ستنتهي، والجيش الاسرائيلي كان سيتراجع، وبعد ذلك حماس كانت ستفاجئنا بهجوم مخيف في الكيبوتسات.
منذ "الجرف الصامد" هو يواصل الإهمال، والتخلي وإغماض عينيه. ولكن ماذا عنا نحن؟ كان من المريح واللطيف لنا الإدمان على الهدوء المصطنع والحياة الجيدة التي باعنا إياها. صحيح أن نتنياهو هرب من الحرب الوقائية، ولكن نحن أيضا لم نرغب فيها. لم نرغب في قتلى وجرحى، حتى لو كانوا قلائل. لم نرغب في دفع الثمن الاقتصادي للحرب الوقائية. لقد سقطنا في شرك المتحايل. لقد صدقنا الرجل الأكثر حقارة في تاريخ الشعب اليهودي، الذي باعنا الأساطير التي تقول بأن حماس مردوعة وأنه لا توجد أي احتمالية في أن تهاجم.
لكن بعد ذلك جاء 7 أكتوبر واستيقظنا على أهوال خيبة الأمل. لقد عرفنا أننا دفنا الرأس في الرمل. وقد أدركنا أن حماس وحزب الله خططوا لتدميرنا. إذا من الصحيح أنه يجب إنهاء الحرب وإعادة المخطوفين، لكن يجب أيضا أن نضمن بأن حماس وحزب الله لن يتمكنوا في أي يوم من إلحاق بنا 7 أكتوبر آخر.

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