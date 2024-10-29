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اتفاق وقف الحرب بالشمال

10/29/2024 11:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: نداف ايال 29/10/2024

تجري بين إسرائيل ومحافل في لبنان مفاوضات على اتفاق لوقف الحرب في الشمال، وحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى في إسرائيل يوجد "في مراحل بلورة متقدمة".
هذا وسيصل مبعوث البيت الأبيض عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل وإلى لبنان قبل الانتخابات في الولايات المتحدة في محاولة لتحقيق توافقات نهائية.
إذا لم تتفجر الاتصالات، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار، الخروج من بعض النقاط التي أنهى فيها مهامه في داخل أراضي جنوب لبنان حيث تخرج معظم القوات من الأراضي اللبنانية. يحتمل أن تبقى إسرائيل في نقاط تكتيكية مهمة في الجانب اللبناني وعلى طول الحدود إلى أن يتحقق اتفاق نهائي وحتى نهاية "التكيف".
في إسرائيل يقولون إن الوضع في لبنان "تغير من الأقصى إلى الأقصى كنتيجة لأعمال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن"، وأنه توجد موافقة لبنانية على قطع الجبهة الشمالية عن قطاع غزة. وشدد مسؤولون في إسرائيل على أن القتال لن يتوقف لغرض المفاوضات، بل فقط بعد الوصول إلى اتفاق نهائي. فتقدر مصادر استخبارية غربية بأن إيران تسمح لحزب الله بالوصول إلى وقف نار في لبنان حتى بدون وقف نار في قطاع غزة – بل وربما تدفع نحو ذلك. وقالت مصادر في إسرائيل إن الاتفاق يبدأ بستين "يوم تكيف" يوقف فيها حزب الله والجيش الإسرائيلي النار، ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب، ويفحص جهاز رقابة على تنفيذ الاتفاق كله، ولن يكون قرار جديد لمجلس الأمن. قالت مصادر لبنانية لمصادر فرنسية وأميركية مؤخرا إن حزب الله، الذي ضرب بشدة على أيدي إسرائيل وفقد كل قيادته، شعر في الأسابيع الأخيرة "معززا" بسبب "عدد المصابين العالي للجيش الإسرائيلي"، ولهذا فإن الإلحاح للوصول إلى اتفاق عال للغاية، "وإلا فإن الفرصة يمكن أن تضيع".
الاتفاق المقترح بين إسرائيل، لبنان، الولايات المتحدة ودول أخرى يتضمن ثلاثة عناصر. الأول هو تنفيذ قرار 1701 بشكل موسع بحيث يتم التأكد من ألا يكون تواجد مسلح لحزب الله جنوبي نهر الليطاني كما يكون إبعاد ذو مغزى في منطقة المطلة. يفترض بالجيش اللبناني أن ينتشر على طول حدود الشمال بأعداد كبيرة بين 5 آلاف و10 آلاف مقاتل. قوة اليونيفيل الحالية تعزز، ربما بتغيير بعض كتائبها بكتائب فرنسية، بريطانية وألمانية. وتوجهت إسرائيل إلى الدول آنفة الذكر في محاولة للاستيضاح هل توافق على ذلك. العنصر الثاني هو إقامة جهاز إنفاذ ورقابة دولية يمكن للطرفين أن يبلغا بالانتهاكات وكان مطلبا جوهريا لجهاز الأمن منذ بداية الحرب. في إسرائيل يقولون إنه تحقق توافق مع الولايات المتحدة على أنه إذا ما ظهر انتهاك من جانب حزب الله كبناء بنية تحتية عسكرية جنوب نهر الليطاني، ولم يعالجه الجيش اللبناني واليونيفيل في أقرب وقت ممكن تعمل إسرائيل وحدها وبشكل متواصل على إزالة التهديدات. كجزء من المفاوضات، طلبت إسرائيل من الرئيس الأميركي بايدن أن يرسل كتابا يشدد فيه على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بحيث يكون واضحا بأن الجيش الإسرائيلي من حقه أن يزيل تهديدات يشخصها. ولم تستجب محافل أميركية لأسئلة في هذا الشأن.
العنصر الثالث في الاتفاق المتبلور هو منع إعادة تسلح حزب الله كجزء من التفاهمات التي تنهي الحرب. يدور الحديث عن منع دخول وسائل عسكرية تعرف كـ"محظورة"، من الجو، من البر ومن البحر. وأعربت روسيا عن استعدادها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق ومن شأنها أن تلعب دورا في استقرار الجبهة في لبنان وسورية "سيكون للروس مكانة خاصة في تنفيذ الاتفاق ومنع مزيد من التصعيد"، قال مصدر أجنبي يعمل في هذا الشأن. وجرت الاتصالات بين الكرملين والقدس مباشرة. إسرائيل معنية ودفعت نحو دور روسي على أمل أن يجري هكذا الحفاظ على استقرار الاتفاق والقدرة على تنفيذه – ولأجل تقليص التعلق بالدور الأميركي في المنطقة. في الأيام الأخيرة يحاول مبعوثو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنيد مزيد من الدول بالأجهزة المرتبطة بالاتفاق المتبلور. ويعمل وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر في هذا الموضوع مع مستشار الأمن القومي جيك ساليبان بينما يجري وزير الدفاع يوآف غالنت اتصالات مع مبعوث البيت الأبيض هوكشتتاين.

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