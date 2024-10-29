بعد اختبارات القوة.. كيف ستكون ملامح المرحلة المقبلة بين إيران وكيان الاحتلال؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - بعدما نفذ كيان الاحتلال السبت الماضي، هجوما عسكريا على إيران واستهدف عدة محافظات، جاء ردا على هجوم شنته طهران بـ 200 صاروخ بالستي أول الشهر الحالي، يتساءل محللون بعد عروض القوة كيف سيكون شكل الصراع بين طهران وتل أبيب خلال الفترة القادمة؟.
ويعد هجوم الاحتلال الأول من نوعه على إيران منذ انتهاء حربها مع العراق عام 1988، حيث قامت إسرائيل سابقا بعمليات أمنية وتخريبية واغتيالات، وكانت محدودة النطاق.
وتحدث الإعلام الإيراني عن إحباط العملية وإفشالها، وكانت التوقعات تتجه نحو توقف دوامة الرد والرد المضاد بين الطرفين، وبالتالي توقف التصعيد بينهما منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
بيد أن الجيش الإيراني أعلن عن "استشهاد 4 من عناصره ومدني واحد"، فضلا عن الأضرار في المواقع العسكرية التي لا توجد حولها معلومات كثيرة، مما زاد المشهد تعقيدا، وحدا ذلك بتصاعد الحديث عن ملامح المرحلة المقبلة من الصراع بين طهران والاحتلال.
تكاليف باهظة
ويرى أستاذ دراسات الشرق الأوسط علي أكبر داريني أن غاية الاحتلال من الهجوم على إيران هي استعادة مكانته بعد عملية "الوعد الصادق 2" حيث لم يتمكن من الصمت وعدم الرد.
ويقول إنه بطلب من واشنطن وبناء على ما هو موجود على أرض الواقع، لم تتمكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من الهجوم على المواقع النووية أو الحيوية، لأن ذلك يحمّلها تكاليف باهظة. ووفقا له، ليس لدى إسرائيل عمق إستراتيجي، حيث إن جغرافيتها صغيرة جدا وبالتالي هي "هشة جدا وهي تعلم ذلك جيدا". وأظهر عبور صواريخ إيران من منظومات دفاعية متعددة الطبقات تابعة لتل أبيب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومحاولات تصديهم لصواريخ طهران، برأيه، أنه في حال قررت إيران استهداف مواقع حيوية بدلا من مواقع عسكرية "سينهار الكيان المحتل".
ويردف أن ما يجري الآن بين الجانبين تخطى مرحلة الردع، وأصبحا على حافة الحرب وفي مرحلة متقدمة من الصراع، ويخطط الاحتلال إلى التصعيد بدعم أميركي، ولكونها تمتلك سلاحا نوويا ترى أنه على إيران أن تتراجع.
وحسب أستاذ دراسات الشرق الأوسط، فنظرا إلى هشاشة الاحتلال البالغة، فإنه لا يريد حربا شاملة مع إيران لكنه يريد حربا إقليمية من أجل جر أميركا إلى المنطقة وهي "أمنية رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو"، لكن إذا قررت واشنطن عدم التدخل المباشر في حرب الشرق الأوسط فتل ابيب لا تريدها.
ويؤكد أن طهران سترد على الاحتلال، لأنها كسرت الخط الأحمر بشأن عدم الهجوم عليها بل أسالت دماء، لكن موعد وكيفية الرد يتعلقان بتقييم وحسابات عسكرية لقادة إيران العسكريين والإستراتيجيين. وأوضح أنها لن تتسرع وإنما سترد سواء عسكريا أو أمنيا أو بطريقة أخرى.
ويرى داريني أن دعم واشنطن الشامل للإحتلال عسكريا أو اقتصاديا يمنحه المجال للتصعيد، في حين تدعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها لا تريد حربا إقليمية في المنطقة. كما يعتقد أنه إذا قررت إيران عدم القيام برد عسكري، فإن الطريق الوحيد إلى ذلك هو الهدنة الدائمة في غزة ولبنان.
من جانبه، يرى أستاذ السياسة المتخصص بالقضايا الإسرائيلية منصور براتي أن الإسرائيليين كانوا تحت ضغط من عدة جوانب قبل تنفيذ عمليتهم الأخيرة التي أطلقوا عليها اسم "أيام القصاص"، حيث أظهرت عملية "الوعد الصادق 2" أن طهران ستواصل التقدم في مسار المواجهة، وبعد هجومين صاروخيين، من المحتمل أن تكرر إيران هذا النوع من العمليات في المستقبل.
وهكذا، يبدو أن الاحتلال حدد هدفين رئيسيين في عمليته ضد إيران، وهما إلحاق الضرر بمنظومات الدفاع الجوي وإيقاع خسائر بشرية، كما يقول.
ويضيف براتي أن الاحتلال يسعى إلى استعادة قوة الردع في مواجهة طهران، ويمكن اعتبار تقليل القوة العسكرية لإيران وقطع نفوذها الإقليمي وإضعاف تحالفاتها مع أجزاء من محور المقاومة، من بين أهداف هذا الهجوم.
وبخصوص المرحلة الجديدة، يعتقد أستاذ السياسة أن المواجهة بين إيران والاحتلال حاليا تشمل عدة أبعاد هي: المواجهة المباشرة، وتداعيات الحرب في لبنان وغزة،
المفاوضات بين إيران والقوى الغربية، اضافة الى هيكل الأمن المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط، ومكانة إيران ومحور المقاومة فيه، ومؤشرات القوة البحرية بين إيران والاحتلال
وبرأيه، يلاحظ حاليا حركة في 3 من الأبعاد الأربعة على الأقل في مجال المواجهة المباشرة إلى جانب الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، ومن المتوقع أن تتصاعد هجمات حزب الله ضد الاحتلال، مع تكثيف إيران دعم حزب الله في نزاعه مع الاحتلال.
ومع ذلك، يبدو أن تطورات الجبهات هي البعد الأهم حاليا، حيث إن المواجهة المباشرة بينهما لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة، ويمكن أن يؤدي وقف أو تصعيد الحرب في لبنان إلى الركود أو التصعيد نحو حرب شاملة، وفق المحلل براتي.
وإذا توقفت الآلة العسكرية للاحتلال في الوضع الحالي، وحلت المفاوضات والمبادرات السياسية محل الخيار العسكري حتى وإن كان بثمن انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، فإن العامل الرئيسي الذي قد يؤدي إلى استمرار وتصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل سيختفي، مما يسمح بتجميد المواجهة المباشرة مؤقتا، لكن لا توجد حاليا مؤشرات جادة على وجود أو تأثير مثل هذه المبادرات، حسب رأيه.
قضية دولية
ويردف المحلل براتي أنه في مجال المفاوضات بين طهران والقوى الغربية لا يوجد حاليا تطور مهم، فالتصعيد بين إيران والاحتلال ونقل المعركة إلى لبنان أدى إلى تراجع أهميتها بعد "المناورات السياسية" الأولية للحكومة الإيرانية الجديدة بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان.
بدوره، يرى أستاذ السياسة برهام بور رمضان أن قضية إيران والاحتلال لم تعد إقليمية، بل أصبحت دولية، حيث هناك دول "دخيلة" فيها مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ويوضح أنه عندما تغيرت الحكومة في إيران تقرر أن تكون هناك تغييرات في الخطابات وتقليل من حدة التصعيد، وأن تكون هناك مفاوضات مع الغرب في الملف النووي، وقال إن الاحتلال يحاول عرقلة ذلك، حيث إن الاتفاق النووي يضر مصالحها في المنطقة وبالمقابل تحاول أن تحصل على دعم من خلال التطبيع مع دول المنطقة.
وفي هذه المرحلة، يضيف بور رمضان أن الاحتلال يحاول إضعاف إيران وحلفائها بالمنطقة، وبدورها أوصلت طهران من خلال عمليتيها العسكريتين رسالة إلى تل أبيب مفادها "أنك ربما تتمكنين من إضعاف محور المقاومة إلى حد ما ولكن لا تستطيعين إضعافي". كما يعتقد أن مرحلة الرد والرد المضاد انتهت، حيث إن إيران أثبتت ردعها وبينت عقيدتها الأمنية الدفاعية، وأن استخدام الإستراتيجية العسكرية أكثر من هذا الحد غير مجدٍ، خاصة وأن طهران دائما في حالة دفاع ولا تبدأ بالحرب. ويرى أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تظهر أن المرحلة الجديدة عبارة عن حرب باردة بين إيران والاحتلال وعودة قواعد الاشتباك إلى مساحات الظل.-(وكالات)
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