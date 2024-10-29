Wednesday, 30 October 2024 09:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد اختبارات القوة.. كيف ستكون ملامح المرحلة المقبلة بين إيران وكيان الاحتلال؟

10/29/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - بعدما نفذ كيان الاحتلال السبت الماضي، هجوما عسكريا على إيران واستهدف عدة محافظات، جاء ردا على هجوم شنته طهران بـ 200 صاروخ بالستي أول الشهر الحالي، يتساءل محللون بعد عروض القوة كيف سيكون شكل الصراع بين طهران وتل أبيب خلال الفترة القادمة؟.
ويعد هجوم الاحتلال الأول من نوعه على إيران منذ انتهاء حربها مع العراق عام 1988، حيث قامت إسرائيل سابقا بعمليات أمنية وتخريبية واغتيالات، وكانت محدودة النطاق.
وتحدث الإعلام الإيراني عن إحباط العملية وإفشالها، وكانت التوقعات تتجه نحو توقف دوامة الرد والرد المضاد بين الطرفين، وبالتالي توقف التصعيد بينهما منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
بيد أن الجيش الإيراني أعلن عن "استشهاد 4 من عناصره ومدني واحد"، فضلا عن الأضرار في المواقع العسكرية التي لا توجد حولها معلومات كثيرة، مما زاد المشهد تعقيدا، وحدا ذلك بتصاعد الحديث عن ملامح المرحلة المقبلة من الصراع بين طهران والاحتلال.
تكاليف باهظة
ويرى أستاذ دراسات الشرق الأوسط علي أكبر داريني أن غاية الاحتلال من الهجوم على إيران هي استعادة مكانته بعد عملية "الوعد الصادق 2" حيث لم يتمكن من الصمت وعدم الرد.
ويقول إنه بطلب من واشنطن وبناء على ما هو موجود على أرض الواقع، لم تتمكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من الهجوم على المواقع النووية أو الحيوية، لأن ذلك يحمّلها تكاليف باهظة. ووفقا له، ليس لدى إسرائيل عمق إستراتيجي، حيث إن جغرافيتها صغيرة جدا وبالتالي هي "هشة جدا وهي تعلم ذلك جيدا". وأظهر عبور صواريخ إيران من منظومات دفاعية متعددة الطبقات تابعة لتل أبيب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومحاولات تصديهم لصواريخ طهران، برأيه، أنه في حال قررت إيران استهداف مواقع حيوية بدلا من مواقع عسكرية "سينهار الكيان المحتل".
ويردف أن ما يجري الآن بين الجانبين تخطى مرحلة الردع، وأصبحا على حافة الحرب وفي مرحلة متقدمة من الصراع، ويخطط الاحتلال إلى التصعيد بدعم أميركي، ولكونها تمتلك سلاحا نوويا ترى أنه على إيران أن تتراجع.
وحسب أستاذ دراسات الشرق الأوسط، فنظرا إلى هشاشة الاحتلال البالغة، فإنه لا يريد حربا شاملة مع إيران لكنه يريد حربا إقليمية من أجل جر أميركا إلى المنطقة وهي "أمنية رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو"، لكن إذا قررت واشنطن عدم التدخل المباشر في حرب الشرق الأوسط فتل ابيب لا تريدها.
ويؤكد أن طهران سترد على الاحتلال، لأنها كسرت الخط الأحمر بشأن عدم الهجوم عليها بل أسالت دماء، لكن موعد وكيفية الرد يتعلقان بتقييم وحسابات عسكرية لقادة إيران العسكريين والإستراتيجيين. وأوضح أنها لن تتسرع وإنما سترد سواء عسكريا أو أمنيا أو بطريقة أخرى.
ويرى داريني أن دعم واشنطن الشامل للإحتلال عسكريا أو اقتصاديا يمنحه المجال للتصعيد، في حين تدعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها لا تريد حربا إقليمية في المنطقة. كما يعتقد أنه إذا قررت إيران عدم القيام برد عسكري، فإن الطريق الوحيد إلى ذلك هو الهدنة الدائمة في غزة ولبنان.
من جانبه، يرى أستاذ السياسة المتخصص بالقضايا الإسرائيلية منصور براتي أن الإسرائيليين كانوا تحت ضغط من عدة جوانب قبل تنفيذ عمليتهم الأخيرة التي أطلقوا عليها اسم "أيام القصاص"، حيث أظهرت عملية "الوعد الصادق 2" أن طهران ستواصل التقدم في مسار المواجهة، وبعد هجومين صاروخيين، من المحتمل أن تكرر إيران هذا النوع من العمليات في المستقبل.
وهكذا، يبدو أن الاحتلال حدد هدفين رئيسيين في عمليته ضد إيران، وهما إلحاق الضرر بمنظومات الدفاع الجوي وإيقاع خسائر بشرية، كما يقول.
ويضيف براتي أن الاحتلال يسعى إلى استعادة قوة الردع في مواجهة طهران، ويمكن اعتبار تقليل القوة العسكرية لإيران وقطع نفوذها الإقليمي وإضعاف تحالفاتها مع أجزاء من محور المقاومة، من بين أهداف هذا الهجوم.
وبخصوص المرحلة الجديدة، يعتقد أستاذ السياسة أن المواجهة بين إيران والاحتلال حاليا تشمل عدة أبعاد هي: المواجهة المباشرة، وتداعيات الحرب في لبنان وغزة،
المفاوضات بين إيران والقوى الغربية، اضافة الى هيكل الأمن المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط، ومكانة إيران ومحور المقاومة فيه، ومؤشرات القوة البحرية بين إيران والاحتلال
وبرأيه، يلاحظ حاليا حركة في 3 من الأبعاد الأربعة على الأقل في مجال المواجهة المباشرة إلى جانب الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، ومن المتوقع أن تتصاعد هجمات حزب الله ضد الاحتلال، مع تكثيف إيران دعم حزب الله في نزاعه مع الاحتلال.
ومع ذلك، يبدو أن تطورات الجبهات هي البعد الأهم حاليا، حيث إن المواجهة المباشرة بينهما لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة، ويمكن أن يؤدي وقف أو تصعيد الحرب في لبنان إلى الركود أو التصعيد نحو حرب شاملة، وفق المحلل براتي.
وإذا توقفت الآلة العسكرية للاحتلال في الوضع الحالي، وحلت المفاوضات والمبادرات السياسية محل الخيار العسكري حتى وإن كان بثمن انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، فإن العامل الرئيسي الذي قد يؤدي إلى استمرار وتصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل سيختفي، مما يسمح بتجميد المواجهة المباشرة مؤقتا، لكن لا توجد حاليا مؤشرات جادة على وجود أو تأثير مثل هذه المبادرات، حسب رأيه.
قضية دولية
ويردف المحلل براتي أنه في مجال المفاوضات بين طهران والقوى الغربية لا يوجد حاليا تطور مهم، فالتصعيد بين إيران والاحتلال ونقل المعركة إلى لبنان أدى إلى تراجع أهميتها بعد "المناورات السياسية" الأولية للحكومة الإيرانية الجديدة بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان.
بدوره، يرى أستاذ السياسة برهام بور رمضان أن قضية إيران والاحتلال لم تعد إقليمية، بل أصبحت دولية، حيث هناك دول "دخيلة" فيها مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ويوضح أنه عندما تغيرت الحكومة في إيران تقرر أن تكون هناك تغييرات في الخطابات وتقليل من حدة التصعيد، وأن تكون هناك مفاوضات مع الغرب في الملف النووي، وقال إن الاحتلال يحاول عرقلة ذلك، حيث إن الاتفاق النووي يضر مصالحها في المنطقة وبالمقابل تحاول أن تحصل على دعم من خلال التطبيع مع دول المنطقة.
وفي هذه المرحلة، يضيف بور رمضان أن الاحتلال يحاول إضعاف إيران وحلفائها بالمنطقة، وبدورها أوصلت طهران من خلال عمليتيها العسكريتين رسالة إلى تل أبيب مفادها "أنك ربما تتمكنين من إضعاف محور المقاومة إلى حد ما ولكن لا تستطيعين إضعافي". كما يعتقد أن مرحلة الرد والرد المضاد انتهت، حيث إن إيران أثبتت ردعها وبينت عقيدتها الأمنية الدفاعية، وأن استخدام الإستراتيجية العسكرية أكثر من هذا الحد غير مجدٍ، خاصة وأن طهران دائما في حالة دفاع ولا تبدأ بالحرب. ويرى أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تظهر أن المرحلة الجديدة عبارة عن حرب باردة بين إيران والاحتلال وعودة قواعد الاشتباك إلى مساحات الظل.-(وكالات)

MENAFN29102024000072011014ID1108831810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث