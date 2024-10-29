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الاحتلال يوسع عدوانه على صور لجلب حزب الله للتفاوض

10/29/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - على وقع إطلاق حزب الله 115 صاروخا أول من أمس، قال محللون إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه ويوسع عملياته العسكرية تجاه مدينة صور لجلب حزب الله إلى طاولة التفاوض.
فقد قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن غارات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان تستهدف الضغط على حزب الله لدفعه نحو طاولة المفاوضات وفرض واقع جديد على الأرض يقلص من نفوذ الحزب ويؤمن انتشارا آمنا لقواته على طول الحدود الشمالية.
فقد شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة صور الساحلية ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى انهيار وتضرر عدد من المباني واشتعال حريق كبير، في حين واصل حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية عبر الحدود باستخدام الصواريخ والمسيّرات، واستهدف مواقع عسكرية وصناعية في مناطق مختلفة.
وأضاف حنا أن وتيرة استهداف حزب الله لأهداف عسكرية داخل الكيان المحتل، وخصوصا لشركات التصنيع العسكري، تمثل تصعيدا جديدا في مسار المواجهة.
وأشار إلى أن حزب الله ركز مؤخرا على استهداف شركة "رافييل" للصناعات العسكرية، والتي تعد من أهم المؤسسات الدفاعية للاحتلال، حيث تنتج معدات مثل القبة الحديدية ومقلاع داود، ما يجعلها هدفا إستراتيجيا في سياق عمليات الحزب.
وأوضح حنا أن ما يحدث اليوم في صور يعكس نمطا معتادا للاحتلال يهدف إلى ضرب الأهداف المدنية والبنى التحتية، في محاولة لتشريد السكان وإجبارهم على النزوح إلى شمال نهر الأولي، ضمن خطة تهجير ممنهجة.
وبين أن هذه الغارات تتماشى مع ضغوط على حركة أمل وحزب الله في مناطق تعتبر موالية للنفوذ الشيعي جنوب لبنان، كالنبطية وصور، مما قد يشير إلى محاولة ابتزاز الطرفين سياسيا تحت ضغط العمليات العسكرية.
وأشار حنا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تقليص تواجد "قوة الرضوان" الخاصة التابعة لحزب الله، عبر إبعادها مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
ويعتبر جيش الاحتلال هذه القوة تهديدا لتواجده، حسب حنا، لا سيما مع محاولاته الأخيرة لتأمين مناطق حيوية مثل كفركلا وعيترون، والتي تعد مناطق اشتباك عنيف.
ولفت الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال يعتمد حاليا على ما يسمى بـ"الردع العقابي"، وهو أسلوب قصف انتقامي يهدف إلى فرض التفاوض، دون امتلاك القدرة الفعلية على تحقيق نصر عسكري حاسم.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتراض صواريخ في روش بينا وكفار بلوم ومحيط صفد وسماع دوي انفجارات متتالية.
وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية فجر أمس تجمعا لجنود العدو في مستعمرة كريات شمونة.
وتحدث أيضا عن رشقة صاروخية أخرى استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة روش بينا.
في المقابل، أكد حزب الله إيقاع قتلى وجرحى بعد نصبه كمينا لجنود من الاحتلال أثناء تقدمهم في أطراف كفركلا.
وبث الحزب صورا لاستهدافه نهاريا وشركةَ صناعات عسكرية جنوب شرق عكا، وتجمعات لجنود في الجليل.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 60 شخصا استشهدوا في غارات للاحتلال على بلدات جنوبي لبنان وفي البقاع شرقه، وفي شرق لبنان استشهد شخص، وأصيب 4 بينهم طفلان، في حصيلة أولية إثر غارة للاحتلال على بلدة شمسطار، في منطقة بعلبك شرقي لبنان.
وذكرت أنباء بأن الطائرات الحربية للاحتلال استهدفت بنحو 7 غارات أنحاء مختلفة من وسط مدينة صور، مما تسبب في انهيار بعض المباني، إضافة الى تضرر عدد من المباني المحيطة، واندلاع حريق في أحد الشوارع.
إلى ذلك أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أمس نقلا عن مسؤولين من الكيان المحتل أن مفاوضات وقف الحرب في لبنان وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأشارت نقلا عن مصادر في الجيش أنه سيبدأ إعادة الانتشار تاركا بعض النقاط التي انتهت فيها مهمته في جنوب لبنان، مؤكدة أن القتال لن يتوقف من أجل المفاوضات، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضافت أن الجيش سيبقى فيما وصفتها بالنقاط المهمة تكتيكيا على الجانب اللبناني، وعلى طول الحدود لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضافت أن الاتفاق سيبدأ بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، كما سينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بأعداد بين 5 إلى 10 آلاف جندي.
وأوضحت أن الاتفاق المقترح يتضمن تطبيق القرار الأممي 1701 بما يضمن عدم وجود مقاتلي حزب الله جنوب نهر الليطاني.
وأكدت أن الاتفاق يتضمن أيضا تعزيز قوة الطوارئ الأممية (يونيفيل) الحالية من خلال استبدال بعض كتائبها بقوات فرنسية وبريطانية وألمانية.
كما يشمل الاتفاق المتبلور إنشاء آلية تنفيذ ومراقبة دولية يمكن للأطراف الإبلاغ عن الانتهاكات إليها، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن روسيا أبدت استعدادها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.
وقالت الصحيفة إن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين سيحاول التوصل إلى تفاهمات نهائية بين إسرائيل ولبنان لوقف الحرب، مضيفة بأن هوكشتاين قد يصل إلى إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من المقبل الشهر-(وكالات)

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