الاحتلال يوسع عدوانه على صور لجلب حزب الله للتفاوض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - على وقع إطلاق حزب الله 115 صاروخا أول من أمس، قال محللون إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه ويوسع عملياته العسكرية تجاه مدينة صور لجلب حزب الله إلى طاولة التفاوض.
فقد قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن غارات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان تستهدف الضغط على حزب الله لدفعه نحو طاولة المفاوضات وفرض واقع جديد على الأرض يقلص من نفوذ الحزب ويؤمن انتشارا آمنا لقواته على طول الحدود الشمالية.
فقد شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة صور الساحلية ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى انهيار وتضرر عدد من المباني واشتعال حريق كبير، في حين واصل حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية عبر الحدود باستخدام الصواريخ والمسيّرات، واستهدف مواقع عسكرية وصناعية في مناطق مختلفة.
وأضاف حنا أن وتيرة استهداف حزب الله لأهداف عسكرية داخل الكيان المحتل، وخصوصا لشركات التصنيع العسكري، تمثل تصعيدا جديدا في مسار المواجهة.
وأشار إلى أن حزب الله ركز مؤخرا على استهداف شركة "رافييل" للصناعات العسكرية، والتي تعد من أهم المؤسسات الدفاعية للاحتلال، حيث تنتج معدات مثل القبة الحديدية ومقلاع داود، ما يجعلها هدفا إستراتيجيا في سياق عمليات الحزب.
وأوضح حنا أن ما يحدث اليوم في صور يعكس نمطا معتادا للاحتلال يهدف إلى ضرب الأهداف المدنية والبنى التحتية، في محاولة لتشريد السكان وإجبارهم على النزوح إلى شمال نهر الأولي، ضمن خطة تهجير ممنهجة.
وبين أن هذه الغارات تتماشى مع ضغوط على حركة أمل وحزب الله في مناطق تعتبر موالية للنفوذ الشيعي جنوب لبنان، كالنبطية وصور، مما قد يشير إلى محاولة ابتزاز الطرفين سياسيا تحت ضغط العمليات العسكرية.
وأشار حنا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تقليص تواجد "قوة الرضوان" الخاصة التابعة لحزب الله، عبر إبعادها مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
ويعتبر جيش الاحتلال هذه القوة تهديدا لتواجده، حسب حنا، لا سيما مع محاولاته الأخيرة لتأمين مناطق حيوية مثل كفركلا وعيترون، والتي تعد مناطق اشتباك عنيف.
ولفت الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال يعتمد حاليا على ما يسمى بـ"الردع العقابي"، وهو أسلوب قصف انتقامي يهدف إلى فرض التفاوض، دون امتلاك القدرة الفعلية على تحقيق نصر عسكري حاسم.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتراض صواريخ في روش بينا وكفار بلوم ومحيط صفد وسماع دوي انفجارات متتالية.
وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية فجر أمس تجمعا لجنود العدو في مستعمرة كريات شمونة.
وتحدث أيضا عن رشقة صاروخية أخرى استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة روش بينا.
في المقابل، أكد حزب الله إيقاع قتلى وجرحى بعد نصبه كمينا لجنود من الاحتلال أثناء تقدمهم في أطراف كفركلا.
وبث الحزب صورا لاستهدافه نهاريا وشركةَ صناعات عسكرية جنوب شرق عكا، وتجمعات لجنود في الجليل.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 60 شخصا استشهدوا في غارات للاحتلال على بلدات جنوبي لبنان وفي البقاع شرقه، وفي شرق لبنان استشهد شخص، وأصيب 4 بينهم طفلان، في حصيلة أولية إثر غارة للاحتلال على بلدة شمسطار، في منطقة بعلبك شرقي لبنان.
وذكرت أنباء بأن الطائرات الحربية للاحتلال استهدفت بنحو 7 غارات أنحاء مختلفة من وسط مدينة صور، مما تسبب في انهيار بعض المباني، إضافة الى تضرر عدد من المباني المحيطة، واندلاع حريق في أحد الشوارع.
إلى ذلك أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أمس نقلا عن مسؤولين من الكيان المحتل أن مفاوضات وقف الحرب في لبنان وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأشارت نقلا عن مصادر في الجيش أنه سيبدأ إعادة الانتشار تاركا بعض النقاط التي انتهت فيها مهمته في جنوب لبنان، مؤكدة أن القتال لن يتوقف من أجل المفاوضات، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضافت أن الجيش سيبقى فيما وصفتها بالنقاط المهمة تكتيكيا على الجانب اللبناني، وعلى طول الحدود لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضافت أن الاتفاق سيبدأ بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، كما سينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بأعداد بين 5 إلى 10 آلاف جندي.
وأوضحت أن الاتفاق المقترح يتضمن تطبيق القرار الأممي 1701 بما يضمن عدم وجود مقاتلي حزب الله جنوب نهر الليطاني.
وأكدت أن الاتفاق يتضمن أيضا تعزيز قوة الطوارئ الأممية (يونيفيل) الحالية من خلال استبدال بعض كتائبها بقوات فرنسية وبريطانية وألمانية.
كما يشمل الاتفاق المتبلور إنشاء آلية تنفيذ ومراقبة دولية يمكن للأطراف الإبلاغ عن الانتهاكات إليها، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن روسيا أبدت استعدادها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق.
وقالت الصحيفة إن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين سيحاول التوصل إلى تفاهمات نهائية بين إسرائيل ولبنان لوقف الحرب، مضيفة بأن هوكشتاين قد يصل إلى إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من المقبل الشهر-(وكالات)
MENAFN29102024000072011014ID1108831808