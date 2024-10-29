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التجويع.. الحصول على رغيف خبز أصبح مهمة شبه مستحيلة بغزة

10/29/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة – بعد ساعات من الانتظار في طابور طويل أمام المخبز الوحيد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حمل محمد شراب الحزن على كتفيه وعاد إلى أسرته بكفّين خاويتين، حيث لم يكن من القلة المحظوظة التي حظيت بربطة خبز.
ولليوم الثالث تواليا يعود هذا الأب الأربعيني إلى أسرته في المواصي غرب المدينة مثقَلا بهمومه وأحزانه، وقد فشل في توفير بعض أرغفة الخبز لأبنائه الستة، ويقول "منذ أسبوعين لم نتذوق الطعم الحقيقي للخبز بدون رائحة كريهة".
ويعتاش شراب وأسرته على "بقايا طحين" في آخر كيس لديهم، يقول إنه "مسوس ولا يصلح للبشر، ولكن نضطر رغم رائحته السيئة إلى تنخيله وعجنه وخبزه، ونأكله مع ما يتوفر من طعام في تكية خيرية مجاورة لنسد جوعنا".
واشتدت المجاعة على أكثر من مليوني فلسطيني في جنوب القطاع وشماله منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، جراء إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، علاوة على استمرار احتلال معبر رفح البري منذ اجتياح مدينة رفح الحدودية مع مصر في السادس من أيار (مايو) الماضي.
ويقطع محمد شراب مسافة طويلة من خيمة نزوحه في المواصي إلى "مخبز القلعة" وسط المدينة، كل صباح، آمِلًا الحصول على موقع متقدم في طابور طويل، من أجل فرصة للحصول على ربطة خبز تكفي أسرته ليوم واحد فقط.
ويشهد هذا المخبز- الوحيد في مدينة خان يونس التي يقطنها زهاء مليون و200 ألف نسمة من سكانها والنازحين فيها- ازدحاما شديدا من الرجال والنساء والأطفال، وتنشب يوميا مشاكل ومُلاسنات جراء التدافع الشديد، يقول محمد "إنها أحد أهداف الاحتلال، الذي يستخدم الجوع كسلاح يحاربنا به، لقتلنا وخلق الفتن الداخلية".
وزاد اعتماد شراب على تكِية خيرية ما تزال تعمل على مقربة من مخيم النازحين الذي يقيم به، فيما اضطرت تكايا كثيرة إلى التوقف الطارئ والمؤقت عن العمل إلى حين توفر المواد والسلع التي نفدت من الأسواق جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.
وتمر أيام على أسرته لا يتوفر لهم فيها إلا وجبة واحدة فقط قوامها "المعلبات"، التي تحولها التكية إلى "طبيخ" وتوزعه على الأسر النازحة، ولا تكفي الجميع في أحيان كثيرة، جراء اشتداد الحاجة إلى الطعام.
"نعيش مجاعة حقيقية" تقول زوجة شراب، التي تقف عاجزة أمام توفير الطعام والاحتياجات اليومية لأطفالها، وتضيف "الله يكون بعون أهل الشمال، صار لهم على هذه الحال من بداية الحرب".
ويتشاطر نحو مليون و800 ألف نسمة من السكان والنازحين في جنوب القطاع آلام الجوع، ويواجهون المجاعة ذاتها التي يعاني منها أيضا زهاء 400 ألف نسمة من الغزيين في مدينة غزة وشمال القطاع.
وإزاء ذلك، ارتفعت أسعار الدقيق والسلع والبضائع الشحيحة في الأسواق بصورة باهظة، لا تناسب غالبية الغزيين ممن فتكت بهم الحرب، وأفقدتهم مصادر رزقهم ومدخراتهم.
واختفى الدقيق تماما من الأسواق، بعدما وصل سعر الكيس الذي يزن 25 كيلوغراما لأكثر من 250 شيكلا (حوالي 67 دولارا). تقول مريم المصري إن زوجها بحث عن كيس ليومين متواصلين في كل مكان بمدينة خان يونس ولم يجد، وتستدرك "ولو وجده بهذا السعر فلن نستطيع شراءه".
وقبيل الإغلاق الحالي لمعبر كرم أبو سالم التجاري، كان سعر هذا الكيس من الدقيق لا يزيد على 10 شيكلات (أقل من 3 دولارات)، لكن بسبب الإغلاق وعدم وصوله لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوزيعه بالمجان، ارتفعت الأسعار على هذا النحو.
وتقول المصري إنها وأسرتها (5 أفراد) يعتاشون على "ساندويشات"، مما يتوفر في البيت من معلبات توشك على النفاد، ولا تعلم كيف ستتدبر أمورها بعد ذلك، ما لم يتم فتح المعبر وإدخال الدقيق والمساعدات الإنسانية والبضائع.
واضطر زوجها إلى شراء ربطة خبز بـ20 شيكلا (5.4 دولار) من فتى يصطف مع آخرين في طابور المخبز منذ الفجر، لشراء ربطة الخبز بـ3 شيكلات وإعادة بيعها.
وتقول هذه المرأة التي فقدت خلال الحرب عددا من أفراد عائلتها "الاحتلال علينا وكمان نحن لا نرحم بعضنا، وتجار الحرب يستغلون حاجتنا ويرفعون الأسعار، كل شيء بالبلد سعره ارتفع إلا أرواحنا وحياتنا".
ونتجت عن أزمة الدقيق في جنوب القطاع مهنة يعمل بها فتية وفتيات، يقفون على الأرصفة ونواصي الشوارع يبيعون أرغفة الخبز الذي تعده أمهاتهم في مراكز الإيواء، بسعر شيكل للرغيف الواحد، أي أكثر من ضعف سعره قبل الأزمة الحالية، واشتكى كثيرون من طعمه لرداءة الدقيق المصنوع منه.
من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كبيرة منذ مطلع الشهر الحالي.
ويضع المكتب الإعلامي الحكومي هذه العراقيل في إطار ما يسميها "سياسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال، وبسببها اختفت غالبية السلع والبضائع من الأسواق في جنوب القطاع وشماله، وارتفعت الأسعار على نحو كبير، واستحكمت أزمة الخبز، التي يرجعها مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة لمنع الاحتلال إدخال شاحنات الدقيق التابعة لـ "الأونروا".
ويقول الثوابتة إن "الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في إطار تعزيز سياسة التجويع واستخدامها كسلاح حرب ضد المدنيين".
وبحسب "الأونروا" وهيئات أممية أخرى فإن حالة الجوع الحالية نتيجة التضييق والقيود الإسرائيلية تعيد التذكير بما كان عليه واقع الغزيين في الشهرين الأولين للحرب، وتوضح إن "الناس يكافحون في دير البلح من أجل الحصول على رغيف خبز، ويواجه الجميع في قطاع غزة خطر المجاعة".
وقالت المنظمة الأممية في تقرير أن أكثر من مليون و800 ألف شخص في جميع أنحاء القطاع من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، المصنف في المرحلة الثالثة من التصنيف أزمة أو أعلى"، وتشير إلى أن "سوء التغذية الحاد أعلى بعشر مرات مما كان عليه قبل الحرب".-(وكالات)

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