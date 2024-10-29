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سعار الاحتلال يتصاعد بعد مقتل 4 من جنوده في جباليا وعدوانه يخلف 121 شهيدا

10/29/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- عقب مقتل أربعة من جنوده في عمليات للمقاومة الفلسطينية في جباليا استعر جيش الاحتلال باستهدافه بغارات عشوائية على غزة خلف 121 شهيدا وطالت عدة مناطق في القطاع أبرزها شماله.
وكان نصيب شمال القطاع من العدوان الهمجي 110 شهداء بينهم أطفال ونساء بالاضافة الى عشرات الجرحى يتساطقون شهداء تباعا لعجز المستشفيات عن تقديم الرعاية الطبية لهم.
واستهدف جيش الاحتلال عدة منازل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع، مؤكدين أن عشرات الجرحى ما زالوا تحت أنقاض البنايات المدمرة، بينها بناية كان تضم نحو 100 نازح فلسطيني بينهم نساء وأطفال.
وأكد حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان أن جيش الاحتلال يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي المجزرة، وأوضح أن المستشفى غير قادر على إسعاف عشرات المصابين بسبب نقص الإمكانات، وهو ما يتسبب باستشهاد معظم المصابين.
بدوره، ناشد مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص العالم لإيفاد فرق طبية متخصصة إلى شمال قطاع غزة وتأمين المستشفيات وحمايتها، وقال إن مستشفى كمال عدوان بحاجة ماسة إلى طواقم طبية لإسعاف الجرحى.
من جانب آخر، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل في قصف للاحتلال جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي شهد أيضا قصفا مدفعيا لمخيم البريج أسفر عن شهيدين أحدهما طفل.
وفي رفح جنوبا، ذكرت انباء أن 3 فلسطينيين أستشهدوا وأصيب آخرين، في قصف للاحتلال استهدف منطقة خربة العدس، شمال مدينة رفح بقطاع غزة. ونُقل المصابون وجثامين الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي، في خان يونس.
وذكرت وسائل اعلام بأن قوات الاحتلال نفذت غارات على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما حرق مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومنازل عدة في محيط المدرسة غرب مخيم جباليا.
وكانت مصادر طبية قالت في وقت سابق من يوم أمس أن 36 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، 15 منهم استشهدوا في شمال القطاع.
من جهة أخرى، بثت ألوية الناصر صلاح الدين صورا قالت إنها لاستهداف موقع تحكم وسيطرة الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس.
وبثت كتائب القسام صورا لتدميرها دبابة "ميركافا" بعبوة "شواظ" شرق جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأعلن جيش الاحتلال مقتل قائد سرية في الكتيبة 52 متأثرا بجروح أصيب بها قبل 10 أيام في معارك شمال قطاع غزة.
وكشف جيش الاحتلال مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط في جباليا شمالي قطاع غزة، وقال جيش الاحتلال إن الضابط القتيل هو يهوناتان جوني كيرين (22 عاما)، والرقباء نسيم ميتال (20 عاما)، وأفيف جلبوع (21 عاما)، وناعور حيموف (22 عاما)، وجميعهم من الوحدة (888)، قتلوا في معركة بشمال قطاع غزة، مشيرا في بيان، إلى أن ضابطا أصيب بجروح خطيرة من الوحدة نفسها أيضا في المعركة ذاتها.-(وكالات)

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