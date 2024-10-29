سعار الاحتلال يتصاعد بعد مقتل 4 من جنوده في جباليا وعدوانه يخلف 121 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- عقب مقتل أربعة من جنوده في عمليات للمقاومة الفلسطينية في جباليا استعر جيش الاحتلال باستهدافه بغارات عشوائية على غزة خلف 121 شهيدا وطالت عدة مناطق في القطاع أبرزها شماله.
وكان نصيب شمال القطاع من العدوان الهمجي 110 شهداء بينهم أطفال ونساء بالاضافة الى عشرات الجرحى يتساطقون شهداء تباعا لعجز المستشفيات عن تقديم الرعاية الطبية لهم.
واستهدف جيش الاحتلال عدة منازل في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع، مؤكدين أن عشرات الجرحى ما زالوا تحت أنقاض البنايات المدمرة، بينها بناية كان تضم نحو 100 نازح فلسطيني بينهم نساء وأطفال.
وأكد حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان أن جيش الاحتلال يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي المجزرة، وأوضح أن المستشفى غير قادر على إسعاف عشرات المصابين بسبب نقص الإمكانات، وهو ما يتسبب باستشهاد معظم المصابين.
بدوره، ناشد مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص العالم لإيفاد فرق طبية متخصصة إلى شمال قطاع غزة وتأمين المستشفيات وحمايتها، وقال إن مستشفى كمال عدوان بحاجة ماسة إلى طواقم طبية لإسعاف الجرحى.
من جانب آخر، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل في قصف للاحتلال جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي شهد أيضا قصفا مدفعيا لمخيم البريج أسفر عن شهيدين أحدهما طفل.
وفي رفح جنوبا، ذكرت انباء أن 3 فلسطينيين أستشهدوا وأصيب آخرين، في قصف للاحتلال استهدف منطقة خربة العدس، شمال مدينة رفح بقطاع غزة. ونُقل المصابون وجثامين الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي، في خان يونس.
وذكرت وسائل اعلام بأن قوات الاحتلال نفذت غارات على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما حرق مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومنازل عدة في محيط المدرسة غرب مخيم جباليا.
وكانت مصادر طبية قالت في وقت سابق من يوم أمس أن 36 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، 15 منهم استشهدوا في شمال القطاع.
من جهة أخرى، بثت ألوية الناصر صلاح الدين صورا قالت إنها لاستهداف موقع تحكم وسيطرة الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس.
وبثت كتائب القسام صورا لتدميرها دبابة "ميركافا" بعبوة "شواظ" شرق جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأعلن جيش الاحتلال مقتل قائد سرية في الكتيبة 52 متأثرا بجروح أصيب بها قبل 10 أيام في معارك شمال قطاع غزة.
وكشف جيش الاحتلال مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط في جباليا شمالي قطاع غزة، وقال جيش الاحتلال إن الضابط القتيل هو يهوناتان جوني كيرين (22 عاما)، والرقباء نسيم ميتال (20 عاما)، وأفيف جلبوع (21 عاما)، وناعور حيموف (22 عاما)، وجميعهم من الوحدة (888)، قتلوا في معركة بشمال قطاع غزة، مشيرا في بيان، إلى أن ضابطا أصيب بجروح خطيرة من الوحدة نفسها أيضا في المعركة ذاتها.-(وكالات)
MENAFN29102024000072011014ID1108831806