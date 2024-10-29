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الاحتلال يعلن الحرب على الأونروا.. وأبعاد خطيرة لقرار إنهاء وجودها

10/29/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - أعلن الاحتلال الحرب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لإنهاء وجودها، وتصفية قضية اللاجئين، بقرار حظر أنشطتها وعملها في القدس المحتلة، ضمن سياسة تهويد المدينة والسيطرة عليها، مما أثار ردود فعل دولية متواصلة للتنديد به والمطالبة بإلغائه.
وتحمل خطوة الاحتلال أبعاداً خطيرة؛ إذ يهدد القرار مصير "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يؤدي إنهاء عملها وإغلاق مقراتها إلى التأثير بشكل مباشر في مركز الوكالة بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وما تديره من المدارس والعيادات، وما تقدمه من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لحوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني في المدينة ومحيطها.
كما يحرم قرار الاحتلال، الذي تأطر بقانون صدر عن "الكنيست" الصهيوني، أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال الفلسطينيين للخطر.
وبتبني الكيان المحتل، برلماناً وحكومة، للقرار، فإنه بذلك خرق الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الأممية والتي يلتزم الاحتلال بموجبها بتسهيل مهام عمل "الأونروا" وحماية مقراتها وضمان حرية تنقل طواقمها ومنحهم الحصانة المُيسّرة لعملهم، كما يخالف القرار الدولي 194 الذي ينص على وجوب استمرار الوكالة بعملها إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويترتب على قرار الاحتلال إجراءات عملية؛ حيث ستسارع حكومة الاحتلال لمنع "الأونروا" من العمل داخل الكيان المُحتل وفي مدينة القدس المحتلة، والإيعاز إلى شرطة الاحتلال بالعمل على تنفيذ الحظر عبر إغلاق مكاتب الوكالة ومدارسها في القدس وأحيائها.
ويؤدي ذلك إلى تنفيذ قرار إخلاء "الأونروا" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء عقود التأجير في "حي الشيخ جراح" و"كفر عقب" ومخيم شعفاط للاجئين الوحيد في القدس المحتلة، مما ستترتب عليه تداعيات خطيرة تطال 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، كما تطال مدارس وعيادات ومراكز الإغاثة التابعة للأونروا.
وقد مهدّ الاحتلال للقرار بخطوة استباقية نفذها قبل أيام عند الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1.440 وحدة استيطانية قبل التصويت النهائي على مشاريع القوانين من "الكنسيت" الصهيوني.
ونتيجة لذلك؛ ستعطي القوانين العنصرية الضوء الأخضر لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، أسوة بقطاع غزة، إلى استهداف منشآت "الأونروا" خلال عمليات الاجتياح للمخيمات الفلسطينية، وإطلاق العنان للمستوطنين للاعتداء عليها وعلى موظفيها، كون القرار يرفع الحصانة الدبلوماسية عنهم.
إذ تنسحب خطورة قرار الاحتلال على سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لـ"الأونروا"، من موظفين ومقرات ومنشآت، وعدم التعاطي معها وسحب تصاريح موظفيها وتجميد حساباتهم المصرفية، مما سيلقي بظلاله القاتمة على وجود "الأونروا" وعلى وضع مدينة القدس المحتلة، في ظل مساعي الاحتلال المتواترة للتضييق على المقدسيين وإجبارهم على المغادرة.
ومن شأن ذلك أن يضع "الأونروا" في أزمة مالية حرجة، إذ ستجد صعوبة في تحويل أموال المانحين وصرف رواتب موظفيها مستقبلاً.
ولن يقتصر تهديد الاحتلال للأونروا على مدينة القدس المحتلة فقط، بل سيمتد لاحقاً ليطال ما تقدمه الوكالة من خدمات أساسية حيوية في 19 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما يهدد مستقبل التعليم والخدمات الصحية والمجتمعية والبنى التحتية، وفق تصريح لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي.
ويأتي ذلك في ظل الاستهداف الصهيوني المتعمد لمدارس الوكالة ومقراتها ومراكز الإيواء التابعة لها في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنّها ضد القطاع.
وحذر أبو هولي، في تصريحات له أمس، من أن الاحتلال يسعى من خلال القرار إلى إلقاء أعباء 6 ملايين لاجئ فلسطيني على كاهل الدول المضيفة، الأردن ولبنان وسورية، بمعنى أن تتحمل تلك الدول كل المسؤولية عن مجتمع اللاجئين بعد تجريد الوكالة من هذه المهمة، وهذا يعني محاولة توطينهم في أماكن وجودهم، أو دفعهم إلى هجرة جديدة بوضعهم أمام حياة مستحيلة مادياً وخدماتياً.
بدوره، دعا نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بإلغاء القانون، محذراً من تداعياته السلبية على دور "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس.
وأكد أن "القانون يعكس نية الاحتلال الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة".
وأضاف: أن "حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".
وأشار العالول إلى أن "القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها".
ونبّه إلى أن "خطوة الاحتلال، تهدد الحلول السياسية الممكنة، وتقوّض السلام والأمن الإقليميين، كما تمسّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتعرقل الجهود الإنسانية التي تلعب "الأونروا" دوراً رئيساً فيها، في أماكن عملها".
ودعا العالول "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإفشال مخططات الاحتلال، الرامية إلى تقويض ولاية الأونروا"، مطالباً "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم "الأونروا" سياسياً ومالياً لضمان استمرار عملها، وأن "حماية ولاية "الأونروا" تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194".

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