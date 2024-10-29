إعلام عبري: إصابة شخصين بعملية دهس في القدس

إعلام عبري: إصابة شخصين بعملية دهس في القدس
التاريخ
10/29/2024 11:31:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، بإصابة شخصين بعملية دهس في حي أرمون هنتسيف بالقدس المحتلة، وأكدت إطلاق النار على سائق المركبة.
ورجحت أن عملية الدهس التي وقعت حادث مروري.
MENAFN29102024000072011014ID1108831804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.