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أكتوبر الأسود.. الاحتلال يعترف بمقتل 80 إسرائيليا الشهر الحالي

10/29/2024 11:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 80 إسرائيليا؛ منهم 64 من "الجيش" والشرطة، وبينهم 33 ضابطا وجنديا في جنوب لبنان و19 بقطاع غزة و16 شخصا، وذلك خلال الشهر الحالي الذي وصفته بأنه "أكتوبر الأسود".
وقالت الإذاعة في تقرير لها مساء الثلاثاء: "منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الأسود الجاري ُقتل 80 جنديا ومدنيا إسرائيليا في المعارك وفي أحداث الحرب".

وأضافت: "قتل 64 عنصرا من القوات الأمنية الإسرائيلية و16 مدنيا".

وتفصيلا، قالت الإذاعة إن "33 ضابطا وجنديا إسرائيليا قُتلوا في المناورة البرية في جنوب لبنان، و19 في المناورة البرية بقطاع غزة خلال أكتوبر الجاري".

ونقلا عن وكالة "الأناضول"، "قُتل 4 جنود في 13 أكتوبر، بقصف بطائرة مسيرة استهدف قاعدة تدريب لواء غولاني في منطقة بنيامينا قرب حيفا (شمال)، وأصيب نحو 60 آخرون".

ووفق الإذاعة، "قُتل 3 جنود إسرائيليين خلال أكتوبر أيضا بصواريخ حزب الله على الحدود اللبنانية، حيث يقصف الحزب بشكل معتاد تجمعات للقوات الإسرائيلية بالمنطقة".

كذلك "قُتل جنديان إسرائيليان في الرابع من أكتوبر في هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من العراق على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وأصيب نحو عشرين آخرين".

وبعد ذلك بيومين، قالت الإذاعة "قُتلت شرطية من حرس الحدود الإسرائيلية في عملية إطلاق نار في بئر السبع (جنوب)، وأصيب 10 آخرون في الهجوم".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، "قُتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار على الطريق 4 قرب أسدود (جنوب)".

وفي 22 من الشهر ذاته، "أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في لواء ناحال، في حادث سيارة عملياتي في منطقة غلاف غزة قرب القطاع"، وفق المصدر نفسه.

وبحسب الإذاعة، "قُتل 7 مدنيين إسرائيليين بصواريخ حزب الله في حوادث متفرقة بمنطقة الجليل شمالا خلال أكتوبر، بينهم 2 في كريات شمونة، و2 في مجد الكروم وواحد في يرؤون وواحد في عكا وواحد في معالوت ترشيحا".

ومطلع الشهر الحالي، "قُتل 7 مدنيين إسرائيليين وأصيب 16 آخرون في عملية إطلاق نار في يافا قرب تل أبيب (وسط)".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، "قُتل إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها قبل ذلك بيوم واحد في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمال تل أبيب، أسفرت ايضا عن إصابة 6 آخرين".

كما "قُتل إسرائيلي في عملية دهس قرب قاعدة جليلوت العسكرية برمات هشارون وسط إسرائيل في 27 أكتوبر الجاري وأصيب 36 آخرين"، وفق إذاعة جيش الاحتلال.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان؛ بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت "تل أبيب" منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا، يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

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