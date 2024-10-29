أكتوبر الأسود.. الاحتلال يعترف بمقتل 80 إسرائيليا الشهر الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 80
إسرائيليا؛ منهم 64 من "الجيش" والشرطة، وبينهم 33 ضابطا وجنديا في جنوب
لبنان و19 بقطاع غزة و16 شخصا، وذلك خلال الشهر الحالي الذي وصفته بأنه
"أكتوبر الأسود".
وقالت الإذاعة في تقرير لها مساء الثلاثاء:
"منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الأسود الجاري ُقتل 80 جنديا ومدنيا إسرائيليا
في المعارك وفي أحداث الحرب".
وأضافت: "قتل 64 عنصرا من القوات الأمنية
الإسرائيلية و16 مدنيا".
وتفصيلا، قالت الإذاعة إن "33 ضابطا
وجنديا إسرائيليا قُتلوا في المناورة البرية في جنوب لبنان، و19 في المناورة
البرية بقطاع غزة خلال أكتوبر الجاري".
ونقلا عن وكالة "الأناضول"،
"قُتل 4 جنود في 13 أكتوبر، بقصف بطائرة مسيرة استهدف قاعدة تدريب لواء
غولاني في منطقة بنيامينا قرب حيفا (شمال)، وأصيب نحو 60 آخرون".
ووفق الإذاعة، "قُتل 3 جنود إسرائيليين
خلال أكتوبر أيضا بصواريخ حزب الله على الحدود اللبنانية، حيث يقصف الحزب بشكل
معتاد تجمعات للقوات الإسرائيلية بالمنطقة".
كذلك "قُتل جنديان إسرائيليان في الرابع
من أكتوبر في هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من العراق على قاعدة عسكرية في شمال
إسرائيل، وأصيب نحو عشرين آخرين".
وبعد ذلك بيومين، قالت الإذاعة "قُتلت
شرطية من حرس الحدود الإسرائيلية في عملية إطلاق نار في بئر السبع (جنوب)، وأصيب
10 آخرون في الهجوم".
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، "قُتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4
بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار على الطريق 4 قرب أسدود (جنوب)".
وفي 22 من الشهر ذاته، "أعلن الجيش
الإسرائيلي مقتل جندي في لواء ناحال، في حادث سيارة عملياتي في منطقة غلاف غزة قرب
القطاع"، وفق المصدر نفسه.
وبحسب الإذاعة، "قُتل 7 مدنيين إسرائيليين
بصواريخ حزب الله في حوادث متفرقة بمنطقة الجليل شمالا خلال أكتوبر، بينهم 2 في
كريات شمونة، و2 في مجد الكروم وواحد في يرؤون وواحد في عكا وواحد في معالوت
ترشيحا".
ومطلع الشهر الحالي، "قُتل 7 مدنيين
إسرائيليين وأصيب 16 آخرون في عملية إطلاق نار في يافا قرب تل أبيب (وسط)".
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، "قُتل إسرائيلي متأثرا بجراح
أصيب بها قبل ذلك بيوم واحد في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمال تل أبيب، أسفرت ايضا
عن إصابة 6 آخرين".
كما "قُتل إسرائيلي في عملية دهس قرب
قاعدة جليلوت العسكرية برمات هشارون وسط إسرائيل في 27 أكتوبر الجاري وأصيب 36
آخرين"، وفق إذاعة جيش الاحتلال.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان؛ بينها "حزب
الله"، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على قطاع غزة في 7
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت "تل أبيب" منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات
جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
ويوميا، يرد "حزب الله" بإطلاق
صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات
لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية
والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.
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