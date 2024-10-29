Wednesday, 30 October 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيلينسكي وخطة النصر.. هل من مقومات للنجاح؟

10/29/2024 11:30:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ماري ديجيفسكي* - (إندبندنت عربية) 2024/10/17






هل تذكرون كيف كان مجرد ظهور الرئيس الأوكراني، ولو بصورة افتراضية، يشكل الحدث الأكثر جاذبية من بين الأحداث الساخنة في العاصمة البريطانية لندن؟ عندما كان أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات يتزاحمون للحصول على مكان خال في الغرف المخصصة لمتابعة المجريات وقوفاً في البرلمان، لرؤيته وسماع ما يقوله؟ عندما كان الممثل التلفزيوني السابق الذي أصبح رئيساً منتخباً بصورة ديمقراطية ثم قائداً في زمن الحرب، يجذب الانتباه بتصميمه وشجاعته واستحضاره لتصرفات الزعيم البريطاني تشرشل؟ حسناً، إن الوقت الذي شعرت فيه بريطانيا بإحساس قوي بالفخر والحنين من خلال دعم أوكرانيا وإجراء مقارنات بينها وبين "أفضل لحظاتها" قد انتهى.
لم تكن هناك أي ضجة الخميس الماضي، وفي الواقع بالكاد كان هناك إعلان عن زيارة فلوديمير زيلينسكي الأخيرة إلى لندن. كانت هناك سجادة حمراء ومصافحة وعناق مع السير كير ستارمر على ذلك الباب الشهير لمقر رئاسة الحكومة، تلت ذلك الاستقبال نحو ساعتين من المحادثات خلف أبواب مغلقة، شارك فيها عسكريون ومسؤولون أمنيون من المملكة المتحدة، والأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته. وبعد الاجتماع والزيارة السريعتين غادر زيلينسكي متجهاً إلى فرنسا وإيطاليا قبل عودته إلى العاصمة الأوكرانية، كييف.
من ناحية اهتمام وسائل الإعلام في المملكة المتحدة بالزيارة، تقدمت على محطة زيلينسكي اللندنية على سلم الأولويات الصحفية إلى حد كبير التغطية المستمرة للإعصار في ولاية فلوريدا الذي بلغ في شدته الدرجة الثالثة، ولم تنجح الزيارة في احتلال الصفحات الأولى للصحف البريطانية، باستثناء تصدرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) الإخبارية الرئيسة، ولفترة وجيزة.
لا أقصد من كل ذلك القول بأنها لم تكن للزيارة أي أهمية أبداً؛ لقد منحت الرئيس زيلينسكي فرصة أخرى ليقوم بعرض ما أطلق عليه اسم "خطة النصر" أمام جمهور ربما كان متعاطفاً معه. كما شكلت الزيارة أيضاً مناسبة أخرى لتقوم حكومة المملكة المتحدة الجديدة نسبياً بتأكيد تضامنها مع أوكرانيا.
لا أعتقد أن كل ذلك كان ضرورياً. كان رئيس الوزراء، ستارمر، قد وعد، حتى قبل تسلمه منصبه الجديد، بمواصلة تقديم الدعم البريطاني الكامل والقوي للرئيس زيلينسكي في مساعيه لطرد المحتل الروسي من الأراضي الأوكرانية. وكان وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قد زار أيضاً منطقة أوديسا الأوكرانية بعد ساعات قليلة من تسلمه منصبه. كما كان ستارمر قد عقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس زيلينسكي خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن خلال تموز (يوليو) الماضي. وبعد ذلك بأيام قليلة، اجتمع مع زيلينسكي من جديد بحضور أعضاء الحكومة البريطانية جميعاً في "داونينغ ستريت" مباشرة بعد قمة المجلس السياسي لأوروبا الذي انعقد في بلينهايم.
في الواقع، لم يسهم الاجتماع الأخير سوى في تأكيد المواقف السائدة. فقد أشار إلى أن دعم المملكة المتحدة الأخلاقي لأوكرانيا ما يزال بنفس قوته؛ وأن حلف شمال الأطلسي بقيادة أمينه العام الجديد، مارك روته، ما يزال ملتزماً تجاه أوكرانيا تماماً كما كان عليه الوضع في عهد سلفه يان ستولتنبيرغ؛ وأن منح العضوية لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ما يزال هدفاً تدعمه المملكة المتحدة. ومع ذلك، من الصعب ألا نلاحظ أنه خلال أشهر الصيف الماضي بدأت الحماسة البريطانية لدعم أوكرانيا في التضاؤل -ليس لأن كير ستارمر ليس بوريس جونسون الذي يبدو أنه ربما ما يزال يحتل موقعاً صغيراً في قلب الرئيس زيلينسكي؛ ففي نهاية المطاف، كان على الرئيس زيلينسكي التعامل مع عدد غير قليل من رؤساء الوزراء البريطانيين بعد جونسون- ولكن لأن زيلينسكي يواجه مزيداً من الصعوبات في مساعيه إلى الترويج لقضيته من أجل الحصول على مزيد من الدعم الغربي، من دون فرض مزيد من الشروط ووضع القيود على ذلك الدعم.
يرجع ذلك جزئياً إلى طبيعة تلك القضية. فخلال العامين ونصف العام الماضية من الحرب، طالب زيلينسكي وتلقى بالفعل، بمزيد من الأسلحة المتطورة جداً وذات المديات الأبعد بكثير بعد اعتراضات أوروبية سجلت في البداية، وكان طلبه الجديد هو السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" التي قدمتها المملكة المتحدة لضرب أهداف في العمق الروسي، وهي خطوة حذرت موسكو من أنها ستنظر إليها بوصفها تدخلاً مباشراً للمملكة المتحدة في تلك الحرب. وحتى لو بدا، ولو بصورة مفاجئة للغاية، أن هناك في المملكة المتحدة سياسيين كباراً يرغبون في مواجهة مع روسيا، إلا أن هناك في مقابلهم أعداداً أخرى من السياسيين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ممن يعارضون مثل هذه المواجهة تماماً.
وهناك سبب آخر لتراجع الحماسة تجاه أوكرانيا يتعلق أيضاً بأوضاع وسير تلك الحرب. فالأيام التي شهدت تسجيل الأوكرانيين أعمالاً بطولية حققوا من خلالها النصر تلو النصر في مواجهة معتد هو بمثابة قوة عظمى، أصبحت أقل وأقل، وما تزال أوكرانيا تخسر الأراضي في منطقة دونباس شرق البلاد، ومصير الاختراق الذي قامت به قوات كييف في منطقة كورسك الروسية ما يزال غير واضح، وبشكل من الأشكال يبدو أن الأفضلية في ساحة المعركة تميل لمصلحة روسيا.
وهناك سبب آخر إضافي، لكنه يعود إلى التطورات السياسية التي تجري في أماكن أخرى. بينما ما يزال الدعم لأوكرانيا قوياً وحازماً بشدة في كثير مما تعرف بأنها من "دول المواجهة" والواقعة في وسط وشرق أوروبا، يبدو أن تلك الحماسة بصدد التراجع في الدول الواقعة في غرب تلك القارة. ومن بين هذه الدول ألمانيا حيث يبدو أن المعارضة لتلك الحرب في ازدياد. وتعود الأسباب، في جزء منها، إلى التكلفة المالية، وفي جزء آخر إلى ما ينظر إليه على أنه مخاطرة بالسلم الإقليمي.
والأمر نفسه قد ينطبق على المملكة المتحدة. فعلى الرغم من غياب الجدل الشعبي حول القضية، فإن من ينتقدون الموقف من الملف الأوكراني يشيرون إلى الشيك على بياض الممنوح لمساعدة أوكرانيا، مقارنة بالتضحيات التي تطالب الحكومة بأن يقوم بها الشعب محلياً لسد الفجوة المالية الضخمة التي تقدر بمليارات الجنيهات. لكن اللاعب الرئيس هنا هو الولايات المتحدة الأميركية.
الحقيقة المرة هي أنه لو كتب لألمانيا أو المملكة المتحدة (وهما تحتلان المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب الدول المانحة للمساعدات لأوكرانيا) أن توقفا توريد الأسلحة في الغد لأوكرانيا، فإن ذلك سيؤثر على قدرة أوكرانيا، لكنه لن يعوقها مطلقاً. أما إذا توقفت الولايات المتحدة أو قلصت بصورة جدية مساعداتها لكييف، فإنها ستكون مسألة وقت فقط قبل أن تشعر أوكرانيا بأنها تواجه عجزاً حقيقياً.
والولايات المتحدة، التي هي اليوم في وسط مخاض انتخابات متقاربة جداً، وفي الوقت نفسه منشغلة بمواجهة تداعيات نزاع على جبهات عدة مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط، كانت مترددة في الموافقة على أي شيء من شأنه أن يوسع نطاق الحرب إلى الداخل الروسي، أو ما من شأنه أن يجعل من الولايات المتحدة أو أي من حلفائها هدفاً مباشراً لرد روسي.
الواقع أن الولايات المتحدة، والولايات المتحدة فقط، هي من يقرر مسألة استخدام صواريخ "ستورم شادو" وصواريخ "أتاكامس" التي تصنعها الولايات المتحدة الأميركية ضد العمق الروسي من عدمه، وهو الموضوع الذي كان السبب وراء مهمة المملكة المتحدة الفاشلة الشهر الماضي لتغيير الموقف الأميركي. وقد اصطحب رئيس الوزراء كير ستارمر عدداً من كبار الوزراء في حكومته إلى الاجتماعات التي جرت في واشنطن، ولكنه عاد منها خالي الوفاض، والأمر نفسه حدث لزيارة الرئيس زيلينسكي إلى كل من نيويورك وواشنطن بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
لو كانت الهجمات الأوكرانية على الداخل الروسي، كما هو مفترض، هي حجر الأساس الذي ترتكز عليه "خطة النصر" التي يطرحها زيلينسكي، فيبدو أن هناك فرصة شبه معدومة لإحداث أي تغيير في هذا الموضوع. ولا يبدو أيضاً أن هناك أي تغيير محتمل في التردد الواضح للرئيس بايدن بشأن الموافقة على تسريع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وهو ما يُعتقد أنه العنصر الرئيس الآخر في "خطة النصر".
ليس من الواضح ما إذا كانت جولة الرئيس زيلينسكي المصغرة في أوروبا قد خطط لها مسبقاً، أو ما إذا كانت في الواقع بديلاً في اللحظة الأخيرة عن اجتماع طال انتظاره بين أوكرانيا وقادة حلفائها الغربيين في رامشتاين؛ القاعدة العسكرية الأميركية قرب فرانكفورت في ألمانيا، الذي كان من المقرر عقده في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وفي دليل إضافي على مدى مركزية دور الولايات المتحدة في أي قرار يتعلق بالسياسة الأوكرانية، تم تأجيل ذلك الاجتماع، وهو ما يعتقد اليوم أنه أُلغي بعد انسحاب بايدن من الحضور.
السبب الرسمي لإلغاء الاجتماع كان "إعصار ميلتون" الذي أدى إلى تقييد حركة السفر، وكان الرئيس الأميركي مضطراً إلى البقاء في واشنطن للتعامل مع أي كارثة قد تقع. ومع ذلك، كان إلغاء اجتماع قاعدة رامشتاين برمته مفيدًا بالتأكيد بالنسبة لأولئك المعارضين لأي تحرك من شأنه أن يبدو وأنه بمثابة توسيع للحرب في أوكرانيا. وبصورة عملية، سيؤدي ذلك الموقف إلى اعتبار أن "خطة النصر" للرئيس زيلينسكي قد وُضعت على الرف إلى أجل غير مسمى.
من الصعب تصور اتخاذ الرئيس بايدن أي قرارات مصيرية متعلقة بأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية، وهو إجراء طبيعي لأي رئيس توشك ولايته على الانتهاء، تجنباً لاتخاذ أي خطوات قد تقيد يدي خليفته خلال الفترة الانتقالية. ويعني هذا أن على الجميع الانتظار حتى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
إن "خطة النصر" التي يطرحها زيلينسكي يمكن أن تكون واقعية أو غير واقعية. ولكن يمكن القول اليوم إن زيلينسكي يواجه سباقاً حاسماً مع الزمن. وتشير الاحتمالات إلى أنه من غير المرجح أن يُنظر في تلك الخطة، ناهيك عن إمكانية الموافقة عليها، قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد ولايته أو قبل أن تؤدي المكاسب الروسية إلى تساؤلات حول مبررات استمرار أوكرانيا في القتال، أيهما يحدث أولاً. وسيكون البديل من دون شك هو عمل أحادي يحمل في طياته تهديدات كبيرة، مع كل ما قد يترتب على ذلك من نتائج.

*ماري ديجيفسكي: كاتبة لصحيفة "الإندبندنت" مختصة في الشؤون الخارجية. عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن. وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفياتي السابق من داخل موسكو، كما غطت حرب العراق. وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.

MENAFN29102024000072011014ID1108831799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث