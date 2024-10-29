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هل فقد نتنياهو السيطرة على حربه؟ ‏

10/29/2024 11:30:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏راجان مينون‏ - (أن-هيرد) 2/10/2024
بغزو لبنان، يواجه نتنياهو عدوًا أقوى بكثير من حماس. وكما ‏‏كتب‏‏ اللواء المتقاعد اسحق بريك في ‏‏صحيفة "هآرتس"، فإن "الجيش الإسرائيلي، الذي فشل في تدمير "حماس"، لن يكون بالتأكيد قادرًا على تدمير "حزب الله"، الذي هو أقوى بمئات المرات من "حماس"". ويوضح بريك أن القوات البرية الإسرائيلية تم تخفيضها بنسبة 66 في المائة في السنوات العشرين الماضية، مما يعني أن إسرائيل "ليس لديها ما يكفي من القوات للبقاء لفترة طويلة من الزمن في أي منطقة تحتلها، وليس لديها قوات لإراحة أولئك الذين يقاتلون".‏
* * *
على مدى عقود، وصف بنيامين نتنياهو نفسه بأنه "السيد أمن"، الزعيم الذي يمكن للإسرائيليين الاعتماد عليه للحفاظ على إبقائهم آمنين. ثم جاء هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي أسفر عن مقتل 1.200 شخص، وأخذ ما لا يقل عن 230 رهينة، والذي حطم صورة رئيس الوزراء كحامٍ لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، كان رئيس الوزراء يحاول يائسا استرداد سمعته المفقودة. وتدين ضراوة الانتقام الإسرائيلي في غزة إلى ذلك بقدر ما تدين إلى الصدمة والرعب اللذين اجتاحا البلاد في أعقاب الهجوم في ذلك اليوم.‏
‏الآن، بعد مرور عام، ما يزال نتنياهو مصممًا على مواصلة حربه في غزة بأي ثمن –ليس على حساب سكان غزة الذين قتل منهم أكثر من 40 ألف شخص وتسبب بنزوح 1.9 مليون آخرين (90 في المائة من السكان) فحسب، ولكن على حساب لرهائن الإسرائيليين أيضًا. الآن، أصبح مستقبله ونتائج الحرب صنوين لا ينفصلان.‏
وحتى قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان نتنياهو شخصية استقطابية إلى حد كبير. وكان الإسرائيليون الليبراليون قد نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة للاحتجاج على سياساته، ونددوا به باعتباره يشكل تهديدًا للديمقراطية وسيادة القانون، في حين اعتبره أولئك الذين ينتمون إلى اليمين زعيمًا منقطع النظير، بل ومنقذًا ومخلِّصًا. وقد تصلبت هذه المواقف المتفارقة تجاهه فحسب. تعتقد عائلات الرهائن المتبقين في غزة أن التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار فقط هو الذي سيعيد أحباءهم إلى بيوتهم، وأن نتنياهو يرفض الموافقة على وقف إطلاق النار لأنه مهووس بفكرة تدمير "حماس" بالكامل. وهناك إسرائيليون آخرون مقتنعون بأن نتنياهو عازم على إطالة أمد الحرب في غزة من أجل البقاء في السلطة لتجنب مواجهة تهم الفساد المعلّقة ضده. بل إن عددًا متزايدًا من الإسرائيليين ينظرون إليه على أنه تهديد لسيادة القانون في إسرائيل. ويحمل العديد من الإسرائيليين هذه الآراء الثلاثة معًا. في مقابلة أجريت معه في أواخر شهر تموز (يوليو)‏‏،‏‏ ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إلى حد التحذير من أن البلد يمكن أن ينزلق إلى حرب أهلية –وهي وجهة نظر يشاركه فيها ما يقرب من نصف المستطلعة آراؤهم في ‏‏استطلاع‏‏ أجري في آب (أغسطس).‏
على الرغم من ذلك، أثبت تعهد نتنياهو بتدمير "حماس" أنه مجرد وهم. وخلق رفضه التخلي عنه شقاقًا بينه هو والأعضاء الأكثر تشددًا في حكومته –وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يقودان الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة– ‏من جهة، ‏وكبار ضباط الجيش‏‏ الإسرائيلي ‏‏ومسؤولي المخابرات‏‏ الذين يصرون على أنه لا يمكن القضاء على "حماس"، من جهة أخرى.‏
‏ولكن، ما الذي يعنيه في الممارسة العملية، تدمير "حماس"؟ قد يؤدي التفوق الساحق للجيش الإسرائيلي في الجنود والتكنولوجيا العسكرية والقوة النارية إلى تدمير قوتها القتالية، "‏‏كتائب عز الدين القسام"‏‏، والقضاء على كبار قادتها. (من المرجح أن يكون قائد الكتائب، محمد ضيف، قد قتل بالفعل). وحتى لو أن "كتائب القسام" لم تختف، فستكون قد أصيبت بضرر بليغ. لكنّ تدمير "حماس" بالكامل هو أمر مستحيل. إنها حركة سياسية ذات أيديولوجية مميزة، تشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وإنهاء السيطرة المفروضة على قطاع غزة من خلال الحصار الصارم. وطالما استمر كلاهما، ستكون لدى الحركة قضية يمكن أن تحشد لها الدعم. وسوف يستمر الآلاف من الشباب التواقين إلى الانتقام بعد أن قتلت آلة الحرب الإسرائيلية أمهاتهم وآباءهم وإخوتهم في الانضمام إلى الحركة، وسوف يغذي الحصار الإسرائيلي الخانق مشاعر السخط.‏
بغض النظر عن مستقبل "حماس"، عندما تنتهي الحرب في نهاية المطاف، سيتعين على إسرائيل أن تضع ترتيبات لحكم غزة. لكنّ أيًا من الخيارات المتاحة غير قابل للتطبيق. ‏‏فقد استبعد‏‏ نتنياهو تشكيل حكومة ائتلافية تضم السلطة الفلسطينية و"حماس" -أو حتى حكومة تديرها السلطة الفلسطينية وحدها. كما أن خيار حكومة يديرها وجهاء غزة شبه مستحيل أيضًا. وسوف يُدان أي شخص يتقدم لهذه الوظيفة باعتباره متعاونًا مع الاحتلال: كلما كان هذا الشخص أكثر قبولاً لإسرائيل، أصبح أقل أهلية لثقة السكان. وبدلاً من ذلك كله، يمكن لإسرائيل أن تدير غزة من خلال احتلال عسكري، لكنّ هذا سيعيد عاجلاً أم آجلاً الدورة المألوفة من القمع والمقاومة.‏
حتى تكون الأمور أكثر تعقيدًا، تشن إسرائيل حربًا من نوع ما على جبهة ثانية، الضفة الغربية، حيث يتزايد منسوب التوتر والعنف. وقد تسارعت وتيرة مصادرة الأراضي هناك بموافقة الدولة، مع إصدار أكبر تفويض منفرد بالمصادرة منذ ثلاثة عقود في تموز (يوليو). كما تضاعف عدد الوحدات السكنية الاستيطانية تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية وفقًا ‏‏للاتحاد الأوروبي، من دون أن يشمل ذلك‏‏ ما يقرب من ‏‏200‏‏ "بؤرة استيطانية" حصلت الكثير منها في نهاية المطاف على وضع قانوني على الرغم من كونها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي نفسه. وفي الوقت نفسه، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، إلى جانب ‏ تدمير‏‏ بساتين زيتونهم وحدائقهم وحقولهم؛ و‏‏قتل‏‏ ‏‏وسرقة‏‏ الأغنام‏‏ ‏‏والماشية‏‏؛ وهدم ‏‏المدارس‏‏ وتخريبها؛ والاستيلاء على ‏‏مصادر المياه‏‏، بمساعدة جيش الدفاع الإسرائيلي في بعض الأحيان.‏
‏أما الأسوأ من ذلك كله، كما ذكرت ‏‏"مجلة 972+"‏‏، فهو أن قوات الأمن والمستوطنين قتلوا ما يقرب من ‏‏700‏‏ فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). ‏‏وقد أشادت‏‏ الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل بهذه الهجمات، ونددت بالانتقادات الأجنبية ‏‏ووصفتها بأنها حملات تشويه‏‏ -حتى أن بن غفير خفف قوانين ملكية الأسلحة للمستوطنين: خلال الشهرين الأولين من هجوم "حماس"، تم تقديم ‏‏250.000‏‏ طلب لامتلاك سلاح ناري، وهو عدد أكثر من المتقدمين خلال السنوات الـ25 الماضية مجتمعة. وفي الواقع، أدت موافقة الحكومة على إقامة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية إلى تدمير الاحتمالات القاتمة مسبقًا لحل الدولتين.‏
من غير المفاجئ، والحالة هذه، أن يكون دعم المقاومة المسلحة بين الفلسطينيين قد ازداد. وقد رسخت "حركة الجهاد الإسلامي" و"كتائب شهداء الأقصى"، وإلى حد أقل "حماس"، جذورًا عميقة لنفسها في الأراضي الفلسطينية. وارتفع منسوب العنف العام في المنطقة –الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي، والمستوطنون، والجماعات الفلسطينية المسلحة– بنسبة ‏‏50 في المائة‏‏، حتى في الأشهر الاثني عشر التي سبقت حرب غزة. وتشير الاتجاهات الحالية إلى احتمال حقيقي جدًا لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. وحذر ديفيد شولمان، الباحث في الجامعة العبرية في القدس، ‏‏مؤخرًا في مجلة "‏‏نيويورك ريفيو أوف بوكس"‏‏ من أن تصرفات المستوطنين الإسرائيليين إذا تُركت من دون رادع، "ستؤدي إلى سيطرة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على الضفة الغربية".‏
‏ومما يزيد من تأجيج الوضع أن إسرائيل أطقت الآن غزوًا بريًا في جنوب لبنان، وفتحت بذلك جبهة ثالثة ضد الحزب السياسي الشيعي اللبناني والقوة شبه العسكرية، "حزب الله". ويجيء ذلك تتويجًا لما يقرب من عام من الأعمال العدائية: منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان "حزب الله" يطلق الصواريخ والطائرات من دون طيار على شمال إسرائيل، في حين ترد إسرائيل بضربات جوية على معاقل الحزب في جنوب لبنان. وفي حين تعهد "حزب الله" بمواصلة هجماته طالما استمرت حرب غزة، ظل نتنياهو عازمًا على تمكين عودة النازحين من شمال إسرائيل إلى ديارهم، ويبدو أنه سيتحمل مخاطر كبيرة لتحقيق ذلك.‏
ولكن، من خلال غزو لبنان يواجه نتنياهو الآن عدوًا أقوى بكثير من "حماس". وكما ‏‏كتب‏‏ اللواء المتقاعد، إسحق بريك، في ‏‏صحيفة "هآرتس"، فإن "الجيش الإسرائيلي، الذي فشل في تدمير "حماس"، لن يكون بالتأكيد قادرًا على تدمير "حزب الله"، الذي هو أقوى بمئات المرات من "حماس"". ويوضح بريك أنه تم تخفيض القوات البرية الإسرائيلية بنسبة 66 في المائة في السنوات العشرين الماضية، مما يعني أن إسرائيل "ليس لديها ما يكفي من القوات للبقاء لفترة طويلة من الزمن في أي منطقة تحتلها، وليس لديها قوات لإراحة أولئك الذين يقاتلون".‏
‏ثم هناك السؤال حول كيف يمكن أن ترد إسرائيل على ‏‏وابل الصواريخ‏‏ الإيرانية التي أطلقت عليها مؤخرًا. وما إذا كانت الولايات المتحدة ستقتصر على مساعدة إسرائيل في إسقاط الصواريخ الإيرانية، كما فعلت في نيسان (أبريل)، أو أنها ستقرر ضرب إيران مباشرة. ويمكن أن تذهب إيران في الرد على ذلك إلى حد إغلاق مضيق هرمز، وهي خطوة يمكن أن تتردد آثارها المتتالية عبر شبكات الاقتصاد العالمي.**‏
بعد مرور عام على 7 تشرين الأول (أكتوبر)، فإن الجمع بين العنف المتزايد في الضفة الغربية، والحرب الإسرائيلية في غزة والغزو البري لجنوب لبنان، ومواجهة إيران التي تشعر بالضغط لتعزيز مصداقيتها في ضوء هجمات إسرائيل ضد حلفائها –"حماس" و"حزب الله" -ولكن أيضًا الحوثيين في اليمن– يرقى إلى أن يكون برميل بارود جاهز للاشتعال. ومن المستحيل التنبؤ بعواقب الانفجار بدقة. لكن هذا القدر واضح على الأقل: لن نرى سوى المزيد من الموت والدمار والمعاناة. من السهل أن تبدأ الحروب، ولكن من الصعب إنهاؤها -وسرعان ما تخرج عن سيطرة أولئك الذين يبدأونها.‏
*راجان مينون Rajan Menon: الرئيس الفخري لكرسي آن وبرنارد سبيتزر في العلوم السياسية في كلية نيويورك/ جامعة مدينة نيويورك. وهو باحث أول في معهد سالتزمان لدراسات الحرب والسلام بجامعة كولومبيا، وزميل الأخلاقيات العالمية في مجلس كارنيغي للأخلاقيات في الشؤون الدولية.‏ شغل سابقًا منصب أستاذ مونرو ج. راثبون ورئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة ليهاي. وهو زميل في مؤسسة أميركا الجديدة في واشنطن العاصمة، وزميل أكاديمي ومستشار أول في مؤسسة كارنيغي في نيويورك، وزميل أقدم في مجلس العلاقات الخارجية، ومدير دراسات سياسة أوراسيا في المكتب الوطني للبحوث الآسيوية (NBR) في سياتل.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Has Netanyahu lost control of his war? Hezbollah is a far more formidable foe than Hamas

**تحديث: ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني بهجوم غير كبير في الأسبوع الماضي ولم تشارك الولايات المتحدة في الهجوم.

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