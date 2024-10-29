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الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

10/29/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أدت إلى استشهاد 2792 شخصاً، فيما أصيب 12 ألفاً و772 آخرين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف تقرير وزارة الصحة، أن عدد الضحايا خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل إلى 82 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 180. (الشرق)

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