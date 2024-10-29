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إعلام عبري: كوريلا يزور إسرائيل استعدادا للرد على أي هجوم إيراني

10/29/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وسائل إعلام عبرية إن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا يصل "إسرائيل" اليوم الأربعاء، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات للدفاع المشترك إزاء أي هجوم إيراني.
وفي ظل تهديدات إيران بالردّ على الهجمة الجوية الإسرائيلية، تواصل "إسرائيل" اتّباع تدابير الحيطة والتأهّب، وهي تقدّر بأنها جادة وليست مجرّد شعارات للاستهلاك المحلي، لا سيّما أنها وردت أيضاً على لسان المرشد العام علي خامنئي بشكل قاطع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر السبت، "بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".

وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".

وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.

وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3 أسابيع.

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