إعلام عبري: كوريلا يزور إسرائيل استعدادا للرد على أي هجوم إيراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام عبرية إن قائد القيادة
المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا يصل "إسرائيل" اليوم
الأربعاء، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات للدفاع المشترك إزاء أي هجوم
إيراني.
وفي ظل تهديدات إيران بالردّ على الهجمة الجوية
الإسرائيلية، تواصل "إسرائيل" اتّباع تدابير الحيطة والتأهّب، وهي تقدّر
بأنها جادة وليست مجرّد شعارات للاستهلاك المحلي، لا سيّما أنها وردت أيضاً على لسان
المرشد العام علي خامنئي بشكل قاطع.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان فجر السبت،
"بدء تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران".
وأكد أن "هذه العمليات تأتي ردا على
الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".
وكانت إيران أطلقت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول
الحالي، نحو 200 صاروخ باليستي على الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن ذلك رد على
اغتيال الاحتلال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران،
وكذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في بيروت.
وبدوره، قال الاحتلال الإسرائيلي مرارا إنه
سيرد على الهجوم الإيراني، لكن ذلك لم يتجاوز حدود التصريحات على مدى أكثر من 3
أسابيع.
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