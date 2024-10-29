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وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي

10/29/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنان المصري مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
وكان مصطفى فهمي تعرّض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر آب/ أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما خضع لجراحة عاجلة فى المخ لإزالة ورم.

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي مشاركته في بطولة فيلم "السرب" الذي عرض مؤخرًا بدور السينما، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات.

وفيلم "السرب" من بطولة كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. (RT)

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