وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم
الأربعاء، الفنان المصري مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته
الصحية.
وكان مصطفى فهمي تعرّض لأزمة صحية مؤخرًا، في
شهر آب/ أغسطس دخل
على
إثرها المستشفى، كما خضع لجراحة عاجلة فى المخ لإزالة ورم.
وكان آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي مشاركته في
بطولة فيلم
"السرب" الذي عرض مؤخرًا بدور السينما، وحقق نجاحاً كبيراً
على مستوى الإيرادات.
وفيلم "السرب" من بطولة كل من أحمد
السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد
الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. (RT)
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