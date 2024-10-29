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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خيام نازحين في دير البلح وخان يونس

10/29/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه.
وبحسب وكالة "وفا"، قالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات، شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

كما ارتقى عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس.

كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

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