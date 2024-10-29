شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خيام نازحين في دير البلح وخان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب
آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين،
في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه.
وبحسب وكالة "وفا"، قالت مصادر محلية
إن طيران
الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في
منطقة الأهرامات، شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة
آخرين.
كما ارتقى عدد من المواطنين في قصف الاحتلال
منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس.
كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي
شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.
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