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حزب الله ينفذ 36 عملية ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

10/29/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة" خلال يوم الثلاثاء.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 29-10-2024، 36 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- صباح يوم الاثنين 28-10-2024 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

2- مساء يوم الاثنين 28-10-2024 شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة أصابت أهدافها بدقة.

3- مساء يوم الاثنين 28-10-2024 شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي أصابت أهدافها بدقة.

4- الساعة 06:00 استهداف ‌‏قاعدة شراغا بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها ‏بدقة.‏

5- الساعة 10:00 استهداف مستعمرة دلتون بصلية صاروخية.

6- الساعة 10:40 استهداف مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 10:40 استهداف ‏تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.‏

8- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

9- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف ‏المدفعية.

10- الساعة 11:30 استهداف ‏قاعدة بيت هلل بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها ‏بدقة.‏

11- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

12- الساعة 12:00 استهداف ‏دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح.

13- الساعة 12:05 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

14- الساعة 13:00 أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو وشوهدت ‏تحترق.

15- الساعة 13:15 استهداف ‏تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخية.‏

16- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية.

17- الساعة 14:10 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية.

18- الساعة 14:10 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

19- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة يرؤون بصلية صاروخية.

20- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية.

21- الساعة 15:30 استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.

22- الساعة 16:00 استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع ‏طاقمها ‏بين قتيل وجريح.

23- الساعة 16:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة العباسية بصلية صاروخيّة.

24- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية.

25- الساعة 17:00 استهداف ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية.‏

26- الساعة 17:05 استهداف ‏مستعمرة كابري بصلية صاروخية.

27- الساعة 17:05 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة برعام بصلية صاروخية.

28- الساعة 17:20 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

29- الساعة 18:00 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية.

30- شن هجوم جوي بمسيّرتين ‏إنقضاضيّتين ومحلّقتين ‏انقضاضيّتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونة أصابوا أهدافهم بدقّة.

31- الساعة 19:40 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.

32- الساعة 19:40 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصلية صاروخية.

33- الساعة 20:10 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية ‏صاروخية.

34- الساعة 20:40 استهداف مستعمرتي كفر يوفال ومعيان باروخ بصلية صاروخية.

35- الساعة 22:00 استهداف مستعمرة ميرون بصلية صاروخية.‏

36- الساعة 22:15 استهداف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثالثة بصلية ‏صاروخية".

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