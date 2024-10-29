عشرات الصواريخ من لبنان والاحتلال يدعي أسر قائد ميداني بحزب الله

أفادت وسائل إعلام عبرية- مساء الثلاثاء- بوقوع أضرار في الممتلكات بعد رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى، بينما واصل جيش الاحتلال غاراته على بلدات في الجنوب اللبناني والبقاع شرقي البلاد، مخلفا عشرات الشهداء والمصابين.



فقد استشهد 10 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند القريبة من صيدا، جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.



وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة إن "غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين"، مشيرة إلى أن "أعمال رفع الانقاض لا تزال مستمرة".



وأفادت قناة "الجزيرة" في وقت سابق، بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني ومرتفعات بلدة سجد جنوبي لبنان، كما قالت إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على محيط بلدات كفردونين وتبنين وزبقين الخيام وشبعا، وإن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة شيحين في قضاء صور.





شهداء ومصابون



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 5 شهداء و33 مصابا بغارة على حارة صيدا.



كما أعلنت السلطات اللبنانية عن استشهاد 63 شخصا، بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك التابع لمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على البلاد ارتفع إلى 2792، فيما أصيب 12772 منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



فيما قالت إن عدد الشهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصل إلى 82، فيما بلغ عدد المصابين 180.





صواريخ حزب الله



من ناحية أخرى، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية- نقلا عن الشرطة الإسرائيلية- إن نحو 30 صاروخا أطلقت تجاه إصبع الجليل (أقصى شمال الجليل الأعلى) تسببت في أضرار بالممتلكات دون وقوع إصابات"، بينما لم تكشف طبيعة الأضرار.



ودوت صافرات الإنذار في قرية الغجر، ودفنة ومستوطنتي شآر ييشوف ودان بإصبع الجليل للتحذير من إطلاق صواريخ.



وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه فعّل صفارات الإنذار في مستوطنات شلومي وحنيتا وكابري وغيرها بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.





دبابات إسرائيلية



وفي تطورات المواجهات الميدانية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بدخول "عدد كبير" من الدبابات الإسرائيلية إلى تلة عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، وهي أعمق نقطة يصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمليات توغله في جنوب لبنان نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.



وأشارت الوكالة إلى "دخول عدد كبير من دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي" من جهة المطلة الإسرائيلية إلى "تلة الحمامص والأطراف الشرقية لبلدة الخيام" منذ الاثنين.



وكان حزب الله أعلن ليلا استهدافه برشقة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين عند أطراف البلدة الواقعة على بعد قرابة ستة كيلومترات عن أقرب نقطة حدودية مع "إسرائيل".



وفي وقت لاحق، أعلن في بيانات متلاحقة استهداف تجمّعات جنود إسرائيليين عند أطراف البلدة من جهة الجنوب والشرق برشقات صاروخية وقذائف مدفعية.



كما قال إن مقاتليه استهدفوا بـ"صاروخ موجه" دبابة ميركافا جنوب البلدة ما "أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".



كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام مساء الثلاثاء، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار عدة مرات على مدينة الخيام وقام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة".





أسر قائد



على صعيد آخر، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، أنه أسر قبل أسبوعين قائدا ميدانيا في حزب الله مسؤولا عن منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان.



وقال متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي- في بيان- إن "قوة من لواء غولاني عثرت قبل أسبوعين على فتحة نفق داخل مقر قيادة عسكري كان بداخله عدد من المخربين وضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله المدعو حسن عقيل جواد".



وأضاف أن القوة "طوقت مقر القيادة العسكري وبعد استسلام المخربين تم القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق من قبل محققي وحدة 504 (مخابرات عسكرية) ومن ثم مواصلة التحقيق معهم داخل الأراضي الإسرائيلية".



وأشار إلى إنه على مدار الأسابيع الأخيرة الماضية "اعتقل محققو الميدان من الوحدة 504 الذين يعملون مع القوات في جنوب لبنان وأجروا تحقيقات مع عشرات المخربين الذين كشفوا عن معلومات استخبارية قيمة للعمليات البرية في جنوب لبنان"، وفق زعمه.



ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من حزب الله على ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



يشار إلى أنه في أعقاب اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن "إسرائيل" عدوانها المتواصل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت "تل أبيب" منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل جل مناطق لبنان- بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.



وأسفرت الحرب على لبنان إجمالا عن استشهاد 2792 وإصابة 12 ألفا و772، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.



ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن "إسرائيل" جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.