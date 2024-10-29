عشرات الصواريخ من لبنان والاحتلال يدعي أسر قائد ميداني بحزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام عبرية- مساء الثلاثاء- بوقوع
أضرار في الممتلكات بعد رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان تجاه منطقة الجليل
الأعلى، بينما واصل جيش الاحتلال غاراته على بلدات في الجنوب اللبناني والبقاع
شرقي البلاد، مخلفا عشرات الشهداء والمصابين.
فقد استشهد 10 أشخاص على الأقل في غارة
إسرائيلية على بلدة الصرفند القريبة من صيدا، جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة
الصحة اللبنانية.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع
للوزارة إن "غارة العدو الإسرائيلي على الصرفند هذا المساء أدت في حصيلة
أولية إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين"، مشيرة إلى أن "أعمال رفع
الانقاض لا تزال مستمرة".
وأفادت قناة "الجزيرة" في وقت سابق،
بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني ومرتفعات بلدة سجد جنوبي لبنان،
كما قالت إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على محيط بلدات كفردونين وتبنين وزبقين
الخيام وشبعا، وإن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة شيحين في قضاء صور.
شهداء ومصابون
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 5 شهداء و33
مصابا بغارة على حارة صيدا.
كما أعلنت السلطات اللبنانية عن استشهاد 63
شخصا، بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة
بقضاء بعلبك التابع لمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد شهداء
الهجمات الإسرائيلية على البلاد ارتفع إلى 2792، فيما أصيب 12772 منذ أكتوبر/ تشرين
الأول 2023.
فيما قالت إن عدد الشهداء خلال الساعات الأربع
والعشرين الماضية وصل إلى 82، فيما بلغ عدد المصابين 180.
صواريخ حزب الله
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية- نقلا عن الشرطة الإسرائيلية- إن نحو 30 صاروخا أطلقت تجاه
إصبع الجليل (أقصى شمال الجليل الأعلى) تسببت في أضرار بالممتلكات دون وقوع
إصابات"، بينما لم تكشف طبيعة الأضرار.
ودوت صافرات الإنذار في قرية الغجر، ودفنة
ومستوطنتي شآر ييشوف ودان بإصبع الجليل للتحذير من إطلاق صواريخ.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قال جيش
الاحتلال الإسرائيلي إنه فعّل صفارات الإنذار في مستوطنات شلومي وحنيتا وكابري
وغيرها بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.
دبابات إسرائيلية
وفي تطورات المواجهات الميدانية، أفادت الوكالة
الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بدخول "عدد كبير" من الدبابات
الإسرائيلية إلى تلة عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، وهي أعمق نقطة يصلها جيش
الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عمليات توغله في جنوب لبنان نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأشارت الوكالة إلى "دخول عدد كبير من
دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي" من جهة المطلة الإسرائيلية إلى "تلة
الحمامص والأطراف الشرقية لبلدة الخيام" منذ الاثنين.
وكان حزب الله أعلن ليلا استهدافه برشقة
صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين عند أطراف البلدة الواقعة على بعد قرابة ستة
كيلومترات عن أقرب نقطة حدودية مع "إسرائيل".
وفي وقت لاحق، أعلن في بيانات متلاحقة استهداف
تجمّعات جنود إسرائيليين عند أطراف البلدة من جهة الجنوب والشرق برشقات صاروخية
وقذائف مدفعية.
كما قال إن مقاتليه استهدفوا بـ"صاروخ
موجه" دبابة ميركافا جنوب البلدة ما "أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين
قتيل وجريح".
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام مساء
الثلاثاء، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار عدة مرات على مدينة الخيام
وقام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة".
أسر قائد
على صعيد آخر، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي
مساء الثلاثاء، أنه أسر قبل أسبوعين قائدا ميدانيا في حزب الله مسؤولا عن منطقة
عيتا الشعب جنوبي لبنان.
وقال متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي
أدرعي- في بيان- إن "قوة من لواء غولاني عثرت قبل أسبوعين على فتحة نفق داخل
مقر قيادة عسكري كان بداخله عدد من المخربين وضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا
الشعب في حزب الله المدعو حسن عقيل جواد".
وأضاف أن القوة "طوقت مقر القيادة العسكري
وبعد استسلام المخربين تم القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق من قبل محققي
وحدة 504 (مخابرات عسكرية) ومن ثم مواصلة التحقيق معهم داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأشار إلى إنه على مدار الأسابيع الأخيرة
الماضية "اعتقل محققو الميدان من الوحدة 504 الذين يعملون مع القوات في جنوب
لبنان وأجروا تحقيقات مع عشرات المخربين الذين كشفوا عن معلومات استخبارية قيمة
للعمليات البرية في جنوب لبنان"، وفق زعمه.
ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من حزب الله على
ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أنه في أعقاب اشتباكات مع فصائل في
لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن "إسرائيل" عدوانها المتواصل على
قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت "تل أبيب" منذ 23
سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل جل مناطق لبنان- بما فيها العاصمة بيروت-
عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفرت الحرب على لبنان إجمالا عن استشهاد 2792
وإصابة 12 ألفا و772، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون
و400 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.
ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيرة
وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن "إسرائيل"
جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم
الخسائر، وفق مراقبين.
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