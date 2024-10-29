بناء سد أقل كلفة من تنظيفه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أرقام مذهلة يجري الكشف عنها تباعا بخصوص كميات الطمي المتراكمة في السدود، وكيفية التعاطي مع هذه المعلومات التي تحولت إلى مشكلة كبرى على وقع غياب الحلول أو ـ على الأقل ـ ارتفاع كلفتها إلى مستوى صعوبة توفيرها.
فبينما نقف على مشارف فصل الشتاء، وتوارد المعلومات عن حالة عدم استقرار جوي شديدة وتوقعات بأن تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول قد تجود علينا بملايين الأمتار المكعبة من المياه، وتفاؤل بأن يستفاد من تلك السيول القادمة من المناطق الشرقية والجنوبية باتجاه سدودنا، وتخزين ما هو ممكن من تلك الكميات، تشير المعلومات المتسربة إلى أن سدودنا باتت مترعة بكميات كبيرة من الطمي، يقدرها بعض الخبراء بما نسبته 30 ـ 40 بالمائة من سعتها التخزينية الأصلية المقدرة ب 336 مليون متر مكعب قبل أن يزداد الطمي الى هذا المستوى))100 ـ 134 مليون متر مكعب)).
فالمعلومات المتداولة ضمن التقارير الرسمية وتصريحات بعض المسؤولين تؤشر على صعوبة الواقع للسدود البالغ عددها 14 سدا، بحكم ارتفاع كميات الطمي فيها وارتفاع كلفة تنظيف تلك السدود. حيث تشير إلى أن كلفة إزالة مليون متر مكعب من رسوبيات السدود يكلف ما بين 8 ـ 10 ملايين دينار. وسط مناقشات لم تحسم بعد، ترجح أن كلفة إقامة سدود جديدة أقل من كلفة تنظيف القائم منها. وبخاصة السدود القديمة التي مضى على إنشائها أكثر من أربعين عاما.
فعلى سبيل المثال تشير التقارير إلى أن أعلى حجم للرسوبيات سجلت في سد الملك طلال، حيث بلغت 8 ملايين م3، تكلف إزالتها ما بين 64 و 80 مليون دينار.
وبلغت كميات الطمي في سد الوالة نحو 3.5 مليون متر مكعب، فيما وصلت في سد الموجب إلى حوالي 5 ملايين متر مكعب، في حين سجلت في سد التنور 400 ألف متر مكعب تقريبا. وكلها تؤشر على ارتفاع كلف تنظيفها بما يناهز ـ نظريا ـ كلفة إقامة سدود جديدة، وعمليا استحالة السير في ذلك المسار بحكم شح التمويل أولا، وعدم جدوى إقامة سد آخر في نفس موقع السد القائم أو بالقرب منه. ويبقى البديل إبرام اتفاقات مع سلاح الهندسة الملكي من أجل القيام بمهمة إزالة الرسوبيات من سدود تدرجها الوزارة على سلم الأولوية وبشكل دوري سنويا. ويقوم سلاح الهندسة بتنفيذ ما هو مطلوب منه وفقا للاتفاقيات المبرمة معه.
وهذا يعني أن المشكلة ستبقى قائمة، ما دامت الوزارة عاجزة عن تنفيذ عملية تنظيف للسدود جميعها. ويبدو أنها تتعاظم شيئا فشيئا على وقع المزيد من التفاصيل الإضافية ومنها خروج بعض السدود عن الخدمة، وعدم امتلاء سدود أخرى، وتراجع كميات المياه المخزنة في تلك السدود قياسا بقدرتها الاستيعابية.
فالموازنة المائية الخاصة بالسدود الرئيسية في المملكة تراجعت ـ بحسب معلومات رسمية ـ إلى 280.760 مليون متر مكعب، بدلا من 336 مليونا. وسط تأكيدات بأن الوزارة ستعيد جدولة تلك الموازنة وفقا لمستجدات أبرزها إخراج سد الكرامة الذي تبلغ سعته التخزينية 55 مليون متر مكعب، من حساب الموازنة المائية لعدم استخدام المياه المخزنة فيه منذ تشغيله في العام 1996 بسبب ارتفاع ملوحتها، وتعديل السعة التخزينية لسدود الملك طلال والوالة والتنور والموجب بعد حسم كميات الطمي منها. وإضافة مخزون إضافي لسد الوالة بعد استكمال تعليته وبلوغ سعته التخزينية 25 مليون متر مكعب.
تلك الإجراءات تعيد تصويب خلل حسابي فيما يخص الموازنة المائية الخاصة بحقوق المزارعين، غير انها تبقى بعيدة عن حل المشكلة جذريا.
فتنظيف السدود وتصويب أوضاعها وتهيئتها لاستيعاب الفيضانات وتوجيه مسارات المياه باتجاهها ورفدها بحفائر وسدود ترابية مرتبطة بقنوات توجه مخزوناتها في اتجاهات السدود الرئيسية، أمور لا بد منها. ووضع خطة شاملة للتعامل مع السدود وتنظيفها وإزالة الطمي منها ركن مهم من أركان العناية بالسدود وإدامتها.
وفوق ذلك كله التوسع في إقامة السدود والحفائر، واستخدام كل الوسائل الممكنة للحصول على حقوق الدولة المائية من دول الجوار، بما في ذلك تطبيق أحكام اتفاقية سد الوحدة.
والأهم من ذلك كله إطلاق مشروع تحلية مياه البحر وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.
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