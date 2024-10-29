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بناء سد أقل كلفة من تنظيفه

10/29/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أرقام مذهلة يجري الكشف عنها تباعا بخصوص كميات الطمي المتراكمة في السدود، وكيفية التعاطي مع هذه المعلومات التي تحولت إلى مشكلة كبرى على وقع غياب الحلول أو ـ على الأقل ـ ارتفاع كلفتها إلى مستوى صعوبة توفيرها.
فبينما نقف على مشارف فصل الشتاء، وتوارد المعلومات عن حالة عدم استقرار جوي شديدة وتوقعات بأن تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول قد تجود علينا بملايين الأمتار المكعبة من المياه، وتفاؤل بأن يستفاد من تلك السيول القادمة من المناطق الشرقية والجنوبية باتجاه سدودنا، وتخزين ما هو ممكن من تلك الكميات، تشير المعلومات المتسربة إلى أن سدودنا باتت مترعة بكميات كبيرة من الطمي، يقدرها بعض الخبراء بما نسبته 30 ـ 40 بالمائة من سعتها التخزينية الأصلية المقدرة ب 336 مليون متر مكعب قبل أن يزداد الطمي الى هذا المستوى))100 ـ 134 مليون متر مكعب)).
فالمعلومات المتداولة ضمن التقارير الرسمية وتصريحات بعض المسؤولين تؤشر على صعوبة الواقع للسدود البالغ عددها 14 سدا، بحكم ارتفاع كميات الطمي فيها وارتفاع كلفة تنظيف تلك السدود. حيث تشير إلى أن كلفة إزالة مليون متر مكعب من رسوبيات السدود يكلف ما بين 8 ـ 10 ملايين دينار. وسط مناقشات لم تحسم بعد، ترجح أن كلفة إقامة سدود جديدة أقل من كلفة تنظيف القائم منها. وبخاصة السدود القديمة التي مضى على إنشائها أكثر من أربعين عاما.
فعلى سبيل المثال تشير التقارير إلى أن أعلى حجم للرسوبيات سجلت في سد الملك طلال، حيث بلغت 8 ملايين م3، تكلف إزالتها ما بين 64 و 80 مليون دينار.
وبلغت كميات الطمي في سد الوالة نحو 3.5 مليون متر مكعب، فيما وصلت في سد الموجب إلى حوالي 5 ملايين متر مكعب، في حين سجلت في سد التنور 400 ألف متر مكعب تقريبا. وكلها تؤشر على ارتفاع كلف تنظيفها بما يناهز ـ نظريا ـ كلفة إقامة سدود جديدة، وعمليا استحالة السير في ذلك المسار بحكم شح التمويل أولا، وعدم جدوى إقامة سد آخر في نفس موقع السد القائم أو بالقرب منه. ويبقى البديل إبرام اتفاقات مع سلاح الهندسة الملكي من أجل القيام بمهمة إزالة الرسوبيات من سدود تدرجها الوزارة على سلم الأولوية وبشكل دوري سنويا. ويقوم سلاح الهندسة بتنفيذ ما هو مطلوب منه وفقا للاتفاقيات المبرمة معه.
وهذا يعني أن المشكلة ستبقى قائمة، ما دامت الوزارة عاجزة عن تنفيذ عملية تنظيف للسدود جميعها. ويبدو أنها تتعاظم شيئا فشيئا على وقع المزيد من التفاصيل الإضافية ومنها خروج بعض السدود عن الخدمة، وعدم امتلاء سدود أخرى، وتراجع كميات المياه المخزنة في تلك السدود قياسا بقدرتها الاستيعابية.
فالموازنة المائية الخاصة بالسدود الرئيسية في المملكة تراجعت ـ بحسب معلومات رسمية ـ إلى 280.760 مليون متر مكعب، بدلا من 336 مليونا. وسط تأكيدات بأن الوزارة ستعيد جدولة تلك الموازنة وفقا لمستجدات أبرزها إخراج سد الكرامة الذي تبلغ سعته التخزينية 55 مليون متر مكعب، من حساب الموازنة المائية لعدم استخدام المياه المخزنة فيه منذ تشغيله في العام 1996 بسبب ارتفاع ملوحتها، وتعديل السعة التخزينية لسدود الملك طلال والوالة والتنور والموجب بعد حسم كميات الطمي منها. وإضافة مخزون إضافي لسد الوالة بعد استكمال تعليته وبلوغ سعته التخزينية 25 مليون متر مكعب.
تلك الإجراءات تعيد تصويب خلل حسابي فيما يخص الموازنة المائية الخاصة بحقوق المزارعين، غير انها تبقى بعيدة عن حل المشكلة جذريا.
فتنظيف السدود وتصويب أوضاعها وتهيئتها لاستيعاب الفيضانات وتوجيه مسارات المياه باتجاهها ورفدها بحفائر وسدود ترابية مرتبطة بقنوات توجه مخزوناتها في اتجاهات السدود الرئيسية، أمور لا بد منها. ووضع خطة شاملة للتعامل مع السدود وتنظيفها وإزالة الطمي منها ركن مهم من أركان العناية بالسدود وإدامتها.
وفوق ذلك كله التوسع في إقامة السدود والحفائر، واستخدام كل الوسائل الممكنة للحصول على حقوق الدولة المائية من دول الجوار، بما في ذلك تطبيق أحكام اتفاقية سد الوحدة.
والأهم من ذلك كله إطلاق مشروع تحلية مياه البحر وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.

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