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القضية الأردنية

10/29/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أفزع كوابيسنا في الأردن هو انهيار السلطة الفلسطينية؛ وهي للأسف في حالة انهيار أو في حالة أقرب للموت السريري، تنتظر إسرائيل لتنزع عنها أجهزة الإنعاش.
حرصت إسرائيل قبل 7 أكتوبر على إهانة السلطة خصوصا بعد إسقاط خيار المقاومة واعترافها أحادي الجانب بإسرائيل، وتسولها لعقود دولة فلسطينية على أقل من 6 % من أرض فلسطين التاريخية، ومقابل كل هذا حصدت السلطة تجاهلا سياسيا كاملا وتحكما في حياة الفلسطينيين، مع زيادة الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما أنهى مشروع الدولتين وبدأ مشروع دولة يهودية خالية تحديدا من العرب.
بعد السابع من أكتوبر، أطلقت حكومة نتنياهو عصابات المستوطنين " أشبال الجبال" للتنكيل بالفلسطينيين وتذكيرهم بالنكبة، وقامت الحكومة باعتقال حوالي عشرة آلاف فلسطيني كما جرفت المخيمات.
أكثر من ذلك، فقد نقل نتنياهو كامل صلاحيات الإشراف على الضفة الغربية -ما عدا الأمن- إلى سموتريش في وزارة الداخلية، في خطوة تعد انقلابا يقترب من ضم فعلي للضفة الغربية؛ وذلك بموجب اتفاق وقعه نتنياهو مع سموتريش "على الساكت"، وهو ما ينبئُ بإجراءات على الأرض تمهد لضم الضفة وتسهيل تهجير الفلسطينيين.
ما يزال العقل السياسي في مجمله يعيش في مرحلة ما قبل السابع من أكتوبر، حيث صدقنا نحن في الأردن وهم السلام، بل واعتقدنا -لسبب أو لآخر- أن لدينا معاملة خاصة عند أميركا وإسرائيل، وأن حدودنا الطويلة إضافة إلى معاهدة وادي عربة سوف تستثنينا من أطماع المشروع الصهيوني، ولكن حلت الآن لحظة الحقيقة التي تفرض علينا التكيّف مع الواقع الجديد، حيث ثبت أن الأردن مستهدف من المشروع الصهيوني، وبنوايا مبيتة منذ تأسيس الكيان، بما في ذلك اعتبار الأردن مكانا لتهجير الكتلة السكانية الفلسطينية وتطهير أرض إسرائيل من العرب الفلسطينيين.
يجب أن يغير هذا الواقع تعاطينا مع الصراع العربي الصهيوني من "مناصر" و"داعم" للقضية الفسطينية إلى صاحب قضية أردنية قوامها تهديد صهيوني للأردن هوية ودستورا وديموغرافيا وجغرافيا، ولا ننسى تصريح ترامب واعرابه عن قلقه على صغر مساحة إسرائيل وتفكيره في كيفية توسيعها!.
قضيتنا الأردنية قضية مشروعة؛ فإن الدفاع عن الأردن دونه الرقاب، ونحن في الأردن، وفي قضيتنا هذه على وجه الخصوص، لسنا مكونات؛ نحن فقط أردنيون، جبهة واحدة، فلا يوجد في الأردن كتلة غير كتلة المواطنين وإن أصول الأردنيين ومنابتهم وايديولوجياتهم لا تتعارض مع انهم شعب أردني وكتلة أردنية واحدة في مواجهة أطماع المشروع الصهيوني.
اختار جلالة الملك طريق التحديث السياسي واختار الإصرار -رغم الظروف الإقليمية الصعبة - على العملية الديمقراطية، وهذه رسالة للحكومة ومؤسسات الدولة أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يكون بحماية حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم، واعتقد أن سلوك الدولة مع بيان الإخوان الأخير فيه رسالةٌ واضحةٌ بأننا دولة نحتكر ممارسة القوة إلا أننا سنمارس هذا الحق في نطاق سيادة الدولة على الجميع وفي نطاق القانون، وهذا أمر إيجابي عاقل! وبقي أن نمارس هذا السلوك باعتباره الأصل الذي لا يخرج عنه إلا في مواجهة من يعتدي على القانون والدستور.
في نطاق النضال لأجل قضيتنا الأردنية، قدم جلالة الملك مباشرة -وعبر وزيره الجَسور الصفدي- خطابا دبلوماسيا أرسى مرجعيات سياسية وقانونية ودولية منها: أن الاحتلال الصهيوني هو أصل المشكلة، وأن الصراع العربي الصهيوني لم يبدأ من السابع من أكتوبر، وأن ليس للمحتل المعتدي التذرع بحجة الدفاع عن النفس. علينا أن نجذر هذه القيم محليا على الجبهة الداخلية كما علينا التوافق على سردية وطنية حقوقية قوامها رفض مشاريع حل الصراع في المنطقة على حساب الأردن واستمرار التواصل الدبلوماسي وحشد كل علاقاتنا لنصرة هذا السرد وأيضا الاستعداد الداخلي السياسي والعسكري والتمسك بحماية حقوق الأردنيين وحرياتهم الدستورية.
إن عدالة القضية الأردنية في الدفاع عن هوية الأردن وشعبه ودستوره تستدعي الارتباط بتاريخ وماضي مشروعية الدولة الأردنية التي كانت نواة لمشروع عربي يهدف إلى مواجهة الفكر الاستعماري في المنطقة والعمل كـرأس حربة لتحقيق هذا المشروع كمتطلب للاستقلال الذاتي للأردن والدول العربية في المنطقة. للأردني قضيتان؛ القضية الفلسطينية، التي يناصرها بكل ما أوتي من قوة، والقضية الأردنية، التي تمثل حقه المشروع في الدفاع عن وطنه وعن حمله راية مشروع عربي إنساني حداثي لمواجهة الاستعمار في المنطقة.
إن صوت الأردنيين المدافعين عن قضيتيهما الأردنية والفلسطينية لن يُنقص من قدره بعض الجهل هنا وهناك. فأعرض عن الجاهلين جنابك..

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