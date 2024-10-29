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الفتنة الداخلية التي يتم توليدها

10/29/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أكثر ما يلفت الانتباه أن العربي لا يحتمل العربي، وابن البلد لا يحتمل ابن البلد، خصوصا، في ظروف الأزمات، والنماذح التي يمكن الإشارة إليها هنا كثيرة، ومتعددة.
كل الكلام عن استحقاقات الوطنية والمواطنة والوطن، مجرد أناشيد في كتب الابتدائي، وبقايا قصائد شعرية لشعراء عرب عاشوا في المنافي أصلا، وتركوا بلادنا للفقراء الذي احبوا بلادهم، أو للمفلسين الذين لا يعرفون موقع مطارات بلادهم، وللمتخمين الذي تتساوى لديهم الأماكن.
يقول وزير الداخلية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن أكثر ما يقلق بلاده هو الفتنة الداخلية، كأحد تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، نتيجة توسع الاحتكاكات بين النازحين اللبنانيين وسكان المناطق التي نزحوا إليها، مشيرا إلى أن معظم المناطق اللبنانية التي لم تتعرض للقصف والدمار حتى الآن تحولت إلى ملجأ ومأوى لمليون وأربعمائة ألف نازح.
المناطق التي لجأت اليها كل هذه الأعداد اما سنية، أو مناطق ثانية مسيحية أو درزية، والنازحون هنا من جنوب لبنان، وأغلبهم من اللبنانيين الشيعة والمسيحيين والسنة أيضا، مع أعداد كبيرة من السوريين السنة، وبرغم ظروف الحرب تشاهد فيديوهات وتسمع تصريحات، كلها تؤشر على توتر طائفي ومذهبي، غير مسبوق، ولا كأن التوقيت توقيت تضامن وطني.
السني مثلا لا يريد رؤية الشيعي، وقد رأينا فيديوهات في طرابلس لبعض شبابها يهاجمون سيارات الجنوبيين التي وصلت اليهم، وينزعون عنها ملصق صورة حسن نصر الله.
السوري النازح الى مناطق ثانية في لبنان، يجد وقتا ليشمت بأهل جنوب لبنان، وبحزب الله، بذرائع الحرب الأهلية في لبنان ودور حزب الله فالقتيل السوري يشمت بالقتيل اللبناني، وقد كان الأولى أن يسكت، والمسيحي اللبناني أيضا، لا يريد استقبال أحد حرصا على نقاء مناطقه، وتحوطا من استهداف اسرائيل لهذه المناطق، بذريعة وجود قيادات من حزب الله فيها.
يتحدث الوزير عن فتنة داخلية، وهذا أخطر ما في الكلام أي هجوم اللبنانيين على بعضهم البعض في توقيت دموي لا يحتمل ان يحاكم فيه اللبناني لبنانيا ثانيا، ولا يجوز أصلا الطعن بالظهر، وبالطبع هناك حالة تحريض سياسية وأمنية من قوى لبنانية داخلية لها ارتباطات أمنية وسياسية خارج لبنان، من إسرائيل إلى واشنطن مرورا بقوس العواصم، والكل يريد الانتقام من لبنان، وتدمير أي حاضنة شعبية للمقاومة اللبنانية، ويتم توظيف الوضع الاقتصادي السيئ والغلاء وعوامل ثانية، من أجل إشعال النار ضد أهالي جنوب لبنان بصفتهم الأكثر ميلا لصالح حزب الله، في سياقات تفجير لبنان من الداخل وإشعال حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
الدول العربية قابلة للقسمة على اثنين وثلاثة واربعة، وهي دول هشة ضعيفة اجتماعيا، ومركبة على الثنائيات المتناقضة التي يمكن توظيفها في أي مخطط أمني من أي دولة ثانية.
كتبت قبل ثلاثة أشهر في السابع عشر من شهر تموز-يوليو هذا العام هنا في الغد مقالا بعنوان "سيناريو الحرب من الداخل" اعيد نشر هذه الفقرة فقط منه والتي تقول.."السيناريو البديل لدى إسرائيل يقوم على تفجير لبنان من الداخل ويتكون من محطتين مترابطتين، أو منفصلتين عن بعضهما، بهدف حرق لبنان داخليا، والمحطة الأولى تقوم على استعمال شبكات سياسية وأمنية تابعة لإسرائيل، لتفجير الوضع الداخلي ضد سياسات حزب الله، بحيث يؤدي ذلك إلى انفجار حرب أهلية، في ظل غياب الرئاسات الرسمية، وقد يترافق التصعيد السياسي والأمني، مع عمليات تفجير في بيروت بسيارات مفخخة، أو استهداف للبنانيين معروفين، وإشعال موجة اتهامات مذهبية ودينية وطائفية، وهناك قوى لبنانية مستعدة للتورط في هكذا سيناريو".
اليوم نعبر توقيتا للفتنة في لبنان، تغذية التناقضات المذهبية والدينية والطائفية والسياسية، وتحركه قوى إعلامية من داخل لبنان وخارجه، وتتورط فيه مرجعيات ورؤوس أموال بهدف تفجير لبنان من الداخل، وليس أدل على ذلك مما نراه اليوم في لبنان من تلاوم واتهامات.
تطاول الأيدي والأعناق والألسن على بعضها البعض في الأزمات غير أخلاقي ابدا.

MENAFN29102024000072011014ID1108831787

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