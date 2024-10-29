Wednesday, 30 October 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحسين مداخل قرى الجنيد.. هل تعمم التجربة على بلديات عجلون؟

10/29/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- بدأت بلدية الجنيد أخيرا بتنفيذ خطوة تسعى من خلالها إلى تحسين مداخل المدن والبلدات التابعة لها، في حين يؤكد مسؤولو البلدية أهمية هذا العمل في حال اكتماله من النواحي الجمالية والتنموية، لا سيما أن المنطقة تعد وجهة سياحية مهمة في محافظة عجلون.
ويرى ناشطون، أن هذه التجربة التي بدأتها بلدية الجنيد تستحق التعميم ودعم جميع البلديات الأخرى في المحافظة للبدء بتحسين مداخلها، لما للموضوع من أهمية تنموية وسياحية، يتطلبها الواقع التنموي في المحافظة، والتي غالبا ما تعد من بين ما هو مقترح في المخطط الشمولي.
ويؤكد الناشط علي اليوسف، أهمية تحسين مداخل المدن في عموم مناطق المحافظة، لا سيما أن نجاح المخطط الشمولي لمحافظة عجلون سيكون مرهونا بالنهوض بخدمات البنى التحتية، خصوصا المتعلقة بتجويد وتجميل مداخل المدن، التي ما تزال دون المطلوب.
وأضاف اليوسف، أن هناك مداخل مدن ذات أهمية سياحية، ويرتادها آلاف الزوار سنويًا، ما تزال تعاني من الإهمال وبحاجة إلى تحسين صورتها وإبرازها بشكل يليق بقيمتها، من حيث عمل بوابات، وإعادة تعبيدها وتوسعتها وإنارتها بالشكل الكافي، وعمل الأرصفة والجزر الوسطية وزراعة أشجار الزينة.
ويقول الناشط هاشم سليمان، إن مداخل مدن رئيسة بالمحافظة، كمدينة عجلون وكفرنجة والجنيد، تعطي عند وصول الزائر إليها انطباعا بأنه على أعتاب مناطق صناعية أو أسواق شعبية، رغم أنها مدن سياحية، ويأتيها الزوار من كافة المحافظات الأخرى، إضافة إلى سياح من دول عربية وأجنبية، مؤكدا أن مداخل المدن تعد الواجهة الحضارية لكل مدينة وعنوانها، ما يستدعي العمل على أن تكون بأحسن حال وأجمل صورة، وذلك من خلال التأهيل والنظافة والتنظيم.
وأضاف سليمان، أن التخطيط الجيد لمداخل المدن يعد شيئا أساسيا في برامج التطوير والتنمية، بحيث يشمل التخطيط استخدامات الأراضي في مداخل المدن، ويعالج وجود الملوثات البيئية والبصرية على مداخلها المختلفة، من ورش صناعية، ومحلات مواد البناء، وبسطات الخضار، وورش ميكانيك وكهرباء السيارات، ومحلات البناشر وغسيل السيارات والنتافات، ما يستدعي تحسين مداخل المدن في المحافظة والتخلص من العشوائية وحالة عدم التنظيم، وذلك بمشاركة كافة الجهات، من مجلس المحافظة وبلديات وأشغال، وضرورة أن تكون هناك موازنة خاصة لتحسين مداخل المدن وصيانتها وتجديدها.
من جهته، يقول رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، إن البلدية مستمرة بحملة لتحسين مداخل المدن والقرى التابعة لها في صخرة وعبين عبلين لتكون بأبهى صورة لها حال الانتهاء منها، مؤكدا أهمية هذه المداخل من الناحية الجمالية والتنموية، خصوصا الجانب السياحي الذي تتميز به المنطقة.
كما أكد استمرار البلدية المتواصل لتحسين البنية التحتية وتوسعة شوارع مهمة وتعبيدها.
وأشار المومني، إلى أن البلدية اتخذت جملة من الإجراءات الإدارية والتنقلات بما يخدم مصلحة العمل، مؤكدا أن البلدية تولي قضايا النظافة اهتماما كبيرا ضمن مناطق اختصاصها، ولا يمكنها أن تعمل من خلال كوادرها على تنظيف الأراضي الخاصة و"الحواكير" التابعة للمواطنين، فهي مسؤوليتهم، وكذلك موقع المدينة الحرفية في منطقة سامتا التي تتبع لبلدية أخرى.
إلى ذلك، كشف المومني أن بلدية الجنيد، والتي تضم مناطق صخرة وعبين وعبلين، تمكنت من تخفيض مديونيتها من مليونين ونصف إلى مليون دينار، مع مضاعفة حدودها المساحية، والمحافظة على تقديم الخدمات للسكان من أعمال فتح وتعبيد طرق وإنارة وأعمال نظافة وتأهيل مواقع ونقاط مرورية خطرة.
وأكد، أن هذه الأعمال تمت خلال الفترة المنقضية من عمر المجلس البلدي الحالي، مشددا على أنها ستتواصل للنهوض بالمنطقة، وبالتالي مساعدة السكان للاستفادة من موقعها السياحي وزيادة الاستثمار في هذا المجال.
من جانبهم، يرى السكان أنهم لمسوا الفرق بوجود إنجازات تحققت خلال عامين، مشيرين إلى أن توسيع حدود البلدية سيخدم أبناء المنطقة ويسهل عليهم إقامة مشاريعهم التنموية.
ويقول موسى القضاة إنه يقطن قريب جدا من على حدود الجنيد، ويرتاد معظم مناطقها بشكل يومي، مؤكدا أنه بدأ يلاحظ التطور والتحسن في الخدمات التي باتت واضحة للجميع، معربا عن أمله بأن تكون باقي البلديات على هذه الوتيرة من الإنجاز والتطور.
ويؤكد أحد السكان، ثائر المومني، أن البلدية حققت نقلة نوعية بكافة الخدمات في منطقة الجنيد بفترة قياسية، مبينا أنه لم يعد يشاهد أي تراكم للنفايات حتى أصبحت منطقة الجنيد من أنظف المناطق على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن تحسين المداخل، والتوسع بحدود البلدية المساحية، سيساهم إلى حد كبير في تطوير المنطقة وزيادة النمو فيها، وإفادة السكان، وتشجيعهم على الاستثمار، خصوصًا إقامة المشاريع السياحية.
وكان رئيس البلدية المومني، بين في تصريح سابق لـ"الغد" أنه تم خفض المديونية من 2 مليون و600 ألف دينار إلى مليون و700 ألف دينار. مشيرا إلى أنه تم تعبيد 52 شارعا بمواصفات هندسية لأول مرة، وفتح وتعبيد 22 شارعا جديدا كانت مرسمة وبلا فتوح منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالنظافة، بين أنه تم مضاعفة الجهود حتى أصبحت المنطقة من أنظف مناطق المحافظة بعد أن كانت كارثية في أوقات سابقة، لافتا إلى أنه يتم رفع 50 طنا يوميا من النفايات بواقع 8 حمولات، في حين كانت في أوقات سابقة لا تتعدى 20 طنا وثلاث حمولات.
وأكد المومني، أنه تم خفض فاتورة المحروقات للبلدية من مبلغ 10 آلاف دينار شهريًا إلى 3 آلاف دينار، في حين تم خفض فاتورة الإنارة من مبلغ 33 ألف دينار إلى 12 ألف دينار، وبمستوى إنارة أوسع وأحدث، إذ تم تركيب 5 آلاف وحدة إنارة جديدة بمختلف الشوارع والساحات والأحياء، لافتًا إلى تنظيم وإنارة جميع المقابر في المنطقة، وحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في موقعين بمنطقة البيادر والحي الغربي، وتحويل بركة البيادر التي كانت موقعا لتجمع مياه الأمطار بارتفاع 3 أمتار إلى متنزه.
كما بين، أن البلدية تمكنت العام الماضي من تجاوز أحد أكبر التحديات بتحويل ساحة تشهد تجمعا لمياه الأمطار وتشكل خطورة على السكان المجاورين إلى متنزه، بحيث كانت الساحة التي تحيطها منازل مواطنين تعد أحد أكثر البؤر الساخنة، والتي يصل فيها منسوب المياه إلى مستويات مرتفعة جدا، وتشكل على مدار سنوات قلقا للسكان المجاورين.
وأشار المومني إلى أن البلدية كانت تعاني من نقص الموظفين والآليات، مشيرا إلى أنه تم تعيين 72 موظفا من أبناء المنطقة، في حين تم مضاعفة عدد الآليات من 12 آلية عاملة إلى 24 آلية تعمل حاليا.
وأكد، أن البلدية تحولت من العمل بالنظام المالي الورقي إلى النظام المالي المحوسب، وتوفير خدمات مساحية نوعية بأجهزة متطورة، كما زادت البلدية من حدودها المساحية من 12 كم مربع إلى 25 كم مربع، وتمكنت من الاستغناء عن المبنى المستأجر لمكان مناسب يسهل على السكان عند مراجعتهم للبلدية.
وبين كذلك، أن البلدية تعاملت مع إزالة كافة العوائق في مناطق العمل من أعمدة إنارة وخطوط مياه وأشجار وسلاسل حجرية وإزالة تعديات من قبل المواطنين وغيرها من المعيقات.
وأضاف المومني، أن منطقة الجنيد شهدت أكبر عملية لجوء في المنطقة، ما زاد الضغوطات على البنية التحتية وعلى كافة المرافق، وخاصة الصحية والتعليمية، مؤكدا أن البلدية قدمت الكثير في هذا المجال بالتشارك مع كافة مؤسسات الدولة المختلفة، وهي تعمل على مدار الساعة لخدمة أهالي المنطقة وإعادة ترتيب كاملة للبنية التحتية من خلال فتح وتوسعة وتعبيد طرق جديدة وربط أحياء ببعضها البعض، يتبعها أعمال أخرى كبيرة سيلمس أثرها جميع أهالي المنطقة وزوارها.
وأكد أن العمل يجري وفق الأولويات وحسب الحاجة، وليس هناك مجالا للواسطة والمحسوبية، مشيرا إلى أن الخدمة تقدم للجميع بكل شفافية وعدالة وإنصاف، ومن حق المواطنين الذين ينتظرون المشاريع الخدمية والتنموية أن يجدوا ما ينفعهم، لافتا إلى أن تطوير المنطقة هو السبيل الوحيد لجلب الاستثمار وخدمة المستثمرين وأهالي المنطقة التي تضم بلدات صخرة وعبين وعبلين.

MENAFN29102024000072011014ID1108831781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث