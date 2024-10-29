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العقبة.. مواقع تاريخية يكسوها غبار التهميش ومديرية الآثار توضح

10/29/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- رغم أن المواقع الأثرية والتاريخية في مختلف مناطق محافظة العقبة، تلقى اهتماما واسعا من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية العامة ودائرة الآثار العامة، إلا أن بعضها ما يزال يحتاج إلى المزيد من الاهتمام والرعاية، لا سيما إيجاد مسار سياحي لمنطقة العباسية التاريخية في منطقة الحميمة، بالإضافة إلى أقدم ميناء أثري أموي على ساحل المدينة السياحية.
ويطالب مواطنون ومختصون، بضرورة إعادة عمليات التنقيب والبحث في جولة ثانية للميناء الأثري، للكشف عن الأجزاء المدفونة ووضعه على الخريطة السياحية ليضاف كمنتج سياحي جديد للعقبة التي تشهد تدفق آلاف السياح من مختلف دول العالم، إلى جانب الاهتمام بآثار مولد الدولة العباسية (الحميمة) التي بقيت منذ عشرات السنين على حالها، تعيش حالة متردية من الإهمال، رغم مطالب أبناء المنطقة المتكررة بالاهتمام بها لخلق فرص استثمارية في المنطقة السياحية.
وبين أجزاء مدفونة تحت التراب وأخرى تغمرها مياه البحر، يعاني ميناء أثري يعود للعصر الأموي في مدينة العقبة، تم اكتشافه في العام 2018، من الإهمال، بانتظار تسليط الضوء عليه وإخراجه من عتمة التهميش ليكون حاضرا على المسار والخريطة السياحية بشكل يليق بمكانته الأثرية والمدينة الإسلامية التاريخية التي كان يخدمها.
ورغم الاهتمام الكبير بعشرات المواقع الأثرية والتاريخية في منطقة المثلث الذهبي، لا سيما ضلعي المثلث وادي رم والعقبة، إلا أن أهم موقعين في المحافظة يحتاجان إلى جهد من قبل المعنيين لإدراجهما على الخريطة السياحية والاهتمام بكافة مرافقهما، وهما الميناء الأموي الإسلامي وآثار العباسية.
وكانت أعمال تنقيب بحرية أجرتها الجمعية العلمية لحماية البيئة البحرية في بداية العام 2018، أظهرت وجود ميناء بحري يعود إلى الفترة الإسلامية الأموية، فيما يعد الميناء الغارق تحت المدينة التي عرفت باسم "أيلة" في العصور القديمة أول عمارة بحرية غارقة يتم الكشف عنها في المنطقة.
وتبين أعمال التنقيب التي جرت في العام 2018، أن المدينة الإسلامية هي امتداد لميناء "أيلة" الذي كان نشطا في الفترة بين القرنين السابع والثاني عشر، وكان جزءا من الطريق التجاري الذي يربط بلاد الشام بأجزاء أخرى من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وتقع مدينة أيلة الإسلامية على مساحة 16 دونما على شاطئ العقبة، بين أكبر المنتجعات السياحية، فيما لا يزيد ما تم اكتشافه منها على
40 %، في حين أن معظم المدينة ما يزال مدفونا لعدم توفر مخصصات لاستمرار الحفريات، إضافة إلى أن الموقع لم يحظ بالاهتمام الذي حظيت به مرافق أخرى في المدينة.
والإطلالة الفريدة للمدينة الإسلامية على الشاطئ، دفعت سكان العقبة إلى المطالبة من الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الآثار العامة وسلطة العقبة الخاصة، بجعلها متنفسا سياحيا للزوار المحليين والأجانب، مؤكدين أن المكان ما يزال غير معروف عند بعض أبناء العقبة.
ويقول المواطن محمد القرالة، إن "مدينة أيلة الإسلامية تعاني من تهميش في الترويج السياحي، رغم وجود ميناء بحري أثري"، مؤكدا أن "الموقع على وضعه الحالي غير مهيأ لاستقبال السياح والزوار بسبب عدم وجود أماكن للسير عليه، إضافة إلى عدم وجود لوحات إرشادية تعريفية للموقع".
ووفق المواطن ماهر البطاينة، فإن "الاكتشاف الكبير الذي جرى في العام 2018 لا يمكن أن يُترك دون تحرك رسمي، للتنقيب في الموقع والإعلان عن الميناء البحري، لزيادة قيمة العقبة السياحية والأثرية والتاريخية"، مؤكدا أن "الجهات ذات العلاقة لا تقوم بدورها كما ينبغي، ذلك أن الميناء كنز أثري يجب التوسع بالترويج له وربطه بالمقومات السياحية كافة الموجودة في العقبة"، قائلا، "هذا الموقع لو أنه منشأة سياحية لوجد الاهتمام والمتابعة".
وفي السياق ذاته، تعاني المنطقة الأثرية "العباسية" من العديد من الجوانب السلبية، أبرزها خلو المكان ووحشته، إلى جانب عدم الاهتمام بمركز الزوار الذي تعرض للتكسير وخلع أبوابه، وتراكم الأتربة فوق الآثار دون عناية، إضافة إلى عدم توفر الماء والمواصلات والمكان الملائم لإقامة السياح.
ويطالب أبناء المنطقة الذين يقطنون الحميمة الجديدة على الطريق الصحراوي، بإيجاد برامج تسويقية لمنطقة الحميمة القديمة الواقعة شمال مدينة العقبة السياحية على مسافة 65 كيلو مترا، إضافة إلى وضع الحميمة على الخريطة السياحية، خاصة وإنها تقع في منتصف المثلث الذهبي للسياحة ما بين العقبة ووادي رم والبتراء.
ويشير المواطن حسين الحساسين إلى أن "الحميمة من أكثر القلاع الملكية المحفوظة في الشرق الأوسط، تعيش حالة استثنائية من التهميش"، مؤكدا أن "أبناء المنطقة منذ سنوات يطالبون بضرورة إعادة إنشاء الشارع القديم الذي يوصل إلى المنطقة الأثرية، وحاجته للتوسيع وفرشه بخلطة إسفلتية ساخنة، وإنشاء جسور وعبارات لتصريف مياه السيول في موسم الشتاء الذي يصبح فيه الوصول إليها صعبا لانقطاع الطريق".
ويتابع الحساسين، أن "المنطقة تمتلك إرثا عربيا وإسلاميا متميزا، إلا أن ضعف البنية التحتية كان وراء غيابها عن المشهد السياحي والاقتصادي".
من جهته، قال مدير آثار العقبة ماهر العمريين، إن دائرة الآثار العامة تولي آثار العقبة التاريخية اهتماما بالغا، حيث جرى في الآونة الأخيرة ترميم الكنيسة التي يعتقد أنها أقدم كنيسة بالعالم بأسلوب حضاري ومميز، وهي نقطة جذب سياحي مهمة إلى العقبة تطيل مدة مكوث السائح بعدما كانت مهجورة، مشيرا إلى البدء قريبا في أعمال التنقيب عن الميناء الأثري على الشاطئ، إلى جانب أعمال الترميم والصيانة بموقع مدينة أيلة الإسلامية التي تتميز بموقعها المتميز قبالة البحر، لتكون كذلك نقطة مهمة في الجذب السياحي وبمواصفات عالمية.
وأشار العمريين، إلى أن جميع المواقع الأثرية، لا سيما في وادي رم والحميمة، لها بالغ الاهتمام، وستكون لها حصة كبيرة من الترميم وإعادة الصيانة لتكون نقطة جذب سياحي في مضلع المثلث الذهبي.

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