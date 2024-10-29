الذئاب تزيد معاناة العالمي

الذئاب تزيد معاناة العالمي
التاريخ
10/29/2024 11:27:01 PM
(MENAFN
- Al Watan)
طار التعاون ببطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وزاد من معاناة مضيفه النصر في البطولة الأغلى، بتغلبه عليه 1 /صفر، في المباراة التي شهدها ملعب الأول بارك، لحساب ثمن نهائي البطولة السعودية الأغلى، سجل للذئاب وليد الأحمد ((70))، وأهد قائد النصر كريستيانو رونالدو ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.
MENAFN29102024000089011017ID1108831765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.