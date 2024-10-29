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الذئاب تزيد معاناة العالمي

10/29/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Al Watan) طار التعاون ببطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وزاد من معاناة مضيفه النصر في البطولة الأغلى، بتغلبه عليه 1 /صفر، في المباراة التي شهدها ملعب الأول بارك، لحساب ثمن نهائي البطولة السعودية الأغلى، سجل للذئاب وليد الأحمد ((70))، وأهد قائد النصر كريستيانو رونالدو ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

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