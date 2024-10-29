الدانة يعزز الإيجابيات

الدانة يعزز الإيجابيات
التاريخ
10/29/2024 11:27:00 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أخضع مدرب الخليج، اليوناني جورجوس دونيس، لاعبيه لتدريبات تقوية خلال تحضيرات فريقه لمواجهة الرائد، بعد غد، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يتجه إلى الجانب الفني، إذ طبق عددا من الجمل التكتيكية، وعمل على تعزيز إيجابيات مواجهته السابقة أمام الوحدة، التي كسبها الدانة 3 /1، مع تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه وتحديدا في الشق الدفاعي.
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