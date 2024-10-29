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الدانة يعزز الإيجابيات

10/29/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الخليج، اليوناني جورجوس دونيس، لاعبيه لتدريبات تقوية خلال تحضيرات فريقه لمواجهة الرائد، بعد غد، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يتجه إلى الجانب الفني، إذ طبق عددا من الجمل التكتيكية، وعمل على تعزيز إيجابيات مواجهته السابقة أمام الوحدة، التي كسبها الدانة 3 /1، مع تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه وتحديدا في الشق الدفاعي.

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