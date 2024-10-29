الأخدود يطبق خطة العروبة

الأخدود يطبق خطة العروبة
التاريخ
10/29/2024 11:27:00 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كثف مدرب الأخدود الكرواتي ستيبان توماس تدريبات فريقه استعدادا للقاء المفصلي الذي سيجمعه غدا مع العروبة في افتتاح الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع توماس لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله النهج الفني الذي سيخوض به اللقاء الصعب، معتمدا على فتح اللعب عبر الأطراف، والاستفادة من الكرات الثابتة، مع إغلاق للمناطق الخلفية.
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