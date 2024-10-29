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الأخدود يطبق خطة العروبة

10/29/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الأخدود الكرواتي ستيبان توماس تدريبات فريقه استعدادا للقاء المفصلي الذي سيجمعه غدا مع العروبة في افتتاح الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع توماس لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله النهج الفني الذي سيخوض به اللقاء الصعب، معتمدا على فتح اللعب عبر الأطراف، والاستفادة من الكرات الثابتة، مع إغلاق للمناطق الخلفية.

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