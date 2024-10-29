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كوزمين يصحح أخطاء ضمك

10/29/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب ضمك الروماني، كوزمين كونترا، من وتيرة تحضيراته لمواجهة الرياض، بعد غد، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعوا فيها خلال مواجهة القادسية الماضية، التي خسرها فارس الجنوب 1/ 2.
وأخضع المدرب الروماني لاعبيه لتدريبات فنية، طبق خلالها العديد من الجمل التكتيكية، وطبقها اللاعبون عبر مناورة فنية.

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