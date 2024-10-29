أزمة إيجابية تحير جيسوس

(MENAFN
- Al Watan)
يستعد الهلال لخوض ديربي العاصمة الكبير، الذي سيجمعه بعد غد مع منافسه التقليدي النصر، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويأمل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في مواصلة الزعيم انتصاراته بثبات محليًا وقاريًا. وفي سبيل الوصول للحالة المثالية التي ينشدها، فإن جيسوس باتت لديه أزمة إيجابية تتمثل في الحيرة الفنية التي قد تواجهه بشأن بعض الخيارات. فمع عودة بعض اللاعبين من الإصابة تتسع دائرة الاختيارات أمام المدرب ويبقى أمام حتمية إبقاء البعض على مقاعد البدلاء والاعتماد على آخرين. وبدأ الهلال أخيرا في الاستفادة من خدمات الظهير الأيسر متعب الحربي القادم من الشباب الصيف الماضي. وسيكون جيسوس أمام معضلة كيفية عدم الاستفادة من متعب العائد من الإصابة، في وقت يقدم فيه البرازيلي رينان لودي أفضل المستويات في مسيرته. وما يزيد صعوبة الموقف وجود ياسر الشهراني أيضا اللاعب صاحب الخبرات، الذي تراجعت مشاركته الموسم الحالي، في ظل توهج لودي.
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