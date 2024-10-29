Wednesday, 30 October 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أزمة إيجابية تحير جيسوس

10/29/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد الهلال لخوض ديربي العاصمة الكبير، الذي سيجمعه بعد غد مع منافسه التقليدي النصر، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويأمل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في مواصلة الزعيم انتصاراته بثبات محليًا وقاريًا. وفي سبيل الوصول للحالة المثالية التي ينشدها، فإن جيسوس باتت لديه أزمة إيجابية تتمثل في الحيرة الفنية التي قد تواجهه بشأن بعض الخيارات. فمع عودة بعض اللاعبين من الإصابة تتسع دائرة الاختيارات أمام المدرب ويبقى أمام حتمية إبقاء البعض على مقاعد البدلاء والاعتماد على آخرين. وبدأ الهلال أخيرا في الاستفادة من خدمات الظهير الأيسر متعب الحربي القادم من الشباب الصيف الماضي. وسيكون جيسوس أمام معضلة كيفية عدم الاستفادة من متعب العائد من الإصابة، في وقت يقدم فيه البرازيلي رينان لودي أفضل المستويات في مسيرته. وما يزيد صعوبة الموقف وجود ياسر الشهراني أيضا اللاعب صاحب الخبرات، الذي تراجعت مشاركته الموسم الحالي، في ظل توهج لودي.

MENAFN29102024000089011017ID1108831760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث