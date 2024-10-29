الأهلي يستعد للديربي بالسرية

الأهلي يستعد للديربي بالسرية
التاريخ
10/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN
- Al Watan)
خيمت السرية على تدريبات الأهلي الأخيرة، استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا في ديربي جدة العريق، الذي يأتي لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أغلق المدرب الألماني ماتياس يايسله تدريبات قلعة الكؤوس، لرغبته في إبعاد اللاعبين عن الضغوط الجماهيرية، ورسم خطته بعيدا عن الأنظار.
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