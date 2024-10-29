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الأهلي يستعد للديربي بالسرية

10/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al Watan) خيمت السرية على تدريبات الأهلي الأخيرة، استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا في ديربي جدة العريق، الذي يأتي لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أغلق المدرب الألماني ماتياس يايسله تدريبات قلعة الكؤوس، لرغبته في إبعاد اللاعبين عن الضغوط الجماهيرية، ورسم خطته بعيدا عن الأنظار.

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