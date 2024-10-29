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العروبة يعتمد طريقة الأخدود

10/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى مدرب العروبة، البرتغالي ألفارو باتشيكو، مرانا رئيسيا لفريقه استعدادا للقاء الأخدود غدا، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق خلاله النهج التكتيكي الذي سيخوض به اللقاء.

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