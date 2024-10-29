العروبة يعتمد طريقة الأخدود

العروبة يعتمد طريقة الأخدود
التاريخ
10/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أجرى مدرب العروبة، البرتغالي ألفارو باتشيكو، مرانا رئيسيا لفريقه استعدادا للقاء الأخدود غدا، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق خلاله النهج التكتيكي الذي سيخوض به اللقاء.
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