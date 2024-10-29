تدريبات لياقية في الخلود
التاريخ
10/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ركز مدرب الخلود، الجزائري نور الدين بن زكري، على رفع المعدل اللياقي لدى للاعبيه خلال تحضيراته لمواجهة التعاون، السبت المقبل، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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