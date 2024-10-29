الفهود تعبر العربي
التاريخ
10/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حجز الفيحاء مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتفوقه على ضيفه العربي 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، سجل للفهود رينزو لوبيز ((42)).
MENAFN29102024000089011017ID1108831756
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.