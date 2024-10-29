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الفهود تعبر العربي

10/29/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز الفيحاء مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتفوقه على ضيفه العربي 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، سجل للفهود رينزو لوبيز ((42)).

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