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الرنين المغناطيسي يكشف الاكتئاب

10/29/2024 11:26:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أن العلماء قادرون على رؤية الاكتئاب باستخدام تصوير الرنين المغناطيسي، مما قد يعزز طرق التشخيص والعلاج. في هذه الدراسة، تم تحليل صور رنين مغناطيسي لدماغ المرضى الذين يعانون من الاكتئاب مقارنة بأشخاص أصحاء. ووجد الباحثون أن هناك اختلافات ملحوظة في بنية الدماغ ووظائفه، مثل تغيرات في المادة الرمادية والبيضاء.
تساعد هذه النتائج في تحديد أنماط معينة ترتبط بالاكتئاب، مما يمكن الأطباء من تحسين إستراتيجيات العلاج. كما أن هذه التكنولوجيا توفر أداة جديدة لفهم كيف يؤثر الاكتئاب على الدماغ، مما يمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر فعالية. ويقول سيميون كوركين، أحد المشاركين في المشروع، وهو باحث في مركز التكنولوجيا العصبية والذكاء الاصطناعي في جامعة البلطيق الفيدرالية: ((يمكن استخدام الاختلافات التي حددناها كعلامات في تشخيص الاضطرابات الاكتئابية. وفي الوقت نفسه، فإن النهج المقترح، القائم على تحديد شبكة مميزة لمجموعة المرضى قيد النظر (ما يسمى بشبكة الإجماع) يسمح لنا بالتغلب على مشكلة التباين في التوصيلات العصبية المرتبطة بالعمر والجنس وغيرها من الخصائص البشرية)).

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