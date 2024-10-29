10 أشهر بين اعتزال حسن يوسف ووفاته

(MENAFN
- Al Watan)
غيب الموت، صباح اليوم، الفنان
المصري حسن يوسف حسن، عن عمر يناهز 90 عامًا، وهو من مواليد 14 أبريل 1934، أحد أعمدة التمثيل والإخراج في الوطن العربي، وذاع صيته في بعض أوائل أفلامه، بأداء أدوار ((الشقي))، وقد مثّل وأخرج وألف وأنتج بعض الأفلام والمسلسلات ومسرحيات وأعمال تلفزيونية عديدة، إضافة إلى المسلسلات الإذاعية، وتجاوز العدد الإجمالي 183 عملًا متنوعًا، وبعض تلك الأعمال المتنوعة بمعية زوجته شمس البارودي، وفي مطلع العام الميلادي الجاري، أعلن توقفه عن التمثيل، حزنًا على ابنه الأصغر ((عبدالله))، الذي توفي غرقًا في وقت سابق، وتحديدًا في الـ 30 من يوليو 2023.
ومن بين أوائل أعماله، فيلم ((هدى)) في عام 1959، وتشير البيانات الإحصائية إلى أن إجمالي الأفلام التي مثل بها أو أخرجها تتجاوز الـ128 فيلمًا، امتدت في الفترة الزمنية من 1959 حتى عام 1990 ((على مدى 3 عقود من الزمن)).
فيما كان أول مسلسل شارك فيه كممثل، هو مسلسل ((الشاطئ المهجور)) في عام 1975، واستمر في التمثيل بالمسلسلات حتى عام 2019، وبلغت أعداد المسلسلات أكثر من 32 مسلسلًا، ومثل في 4 مسرحيات، وكانت أول مسرحية مثل فيها، هي مسرحية ((مقالب سكابان)) في عام 1963، وآخر مسرحية شارك فيها، هي مسرحية ((تصبح على خير يا حبة عيني)) في عام 1990.
شارك حسن يوسف في مسلسلين إذاعيين، وهما: ((شخصيات تبحث عن مؤلف)) في عام 1961، وفي عام 1980 في مسلسل ((عفوًا ممنوع الانتقام))، وألف قصة رحلة لذيذة في عام 1971، وأخرج 9 أعمال متنوعة، وأولها في عام 1971 للفيلم ((ولد وبنت والشيطان))، وهو الذي أيضًا قام بإنتاجه، إضافة إلى إنتاج 7 أعمال فنية أخرى.
تخرج حسن يوسف في المعهد العالي للفنون المسرحية، ودرس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وقد توقف فترة من الزمن، قبل أن يعود مرة أخرى للتمثيل في عام 2002، ومثل في مسلسل ((إمام الدعاة))، جسد فيه سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبعدها التركيز على بعض الأعمال الدينية.
MENAFN29102024000089011017ID1108831754
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.