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10 أشهر بين اعتزال حسن يوسف ووفاته

10/29/2024 11:26:43 PM
(MENAFN- Al Watan) غيب الموت، صباح اليوم، الفنان المصري حسن يوسف حسن، عن عمر يناهز 90 عامًا، وهو من مواليد 14 أبريل 1934، أحد أعمدة التمثيل والإخراج في الوطن العربي، وذاع صيته في بعض أوائل أفلامه، بأداء أدوار ((الشقي))، وقد مثّل وأخرج وألف وأنتج بعض الأفلام والمسلسلات ومسرحيات وأعمال تلفزيونية عديدة، إضافة إلى المسلسلات الإذاعية، وتجاوز العدد الإجمالي 183 عملًا متنوعًا، وبعض تلك الأعمال المتنوعة بمعية زوجته شمس البارودي، وفي مطلع العام الميلادي الجاري، أعلن توقفه عن التمثيل، حزنًا على ابنه الأصغر ((عبدالله))، الذي توفي غرقًا في وقت سابق، وتحديدًا في الـ 30 من يوليو 2023.
ومن بين أوائل أعماله، فيلم ((هدى)) في عام 1959، وتشير البيانات الإحصائية إلى أن إجمالي الأفلام التي مثل بها أو أخرجها تتجاوز الـ128 فيلمًا، امتدت في الفترة الزمنية من 1959 حتى عام 1990 ((على مدى 3 عقود من الزمن)).
فيما كان أول مسلسل شارك فيه كممثل، هو مسلسل ((الشاطئ المهجور)) في عام 1975، واستمر في التمثيل بالمسلسلات حتى عام 2019، وبلغت أعداد المسلسلات أكثر من 32 مسلسلًا، ومثل في 4 مسرحيات، وكانت أول مسرحية مثل فيها، هي مسرحية ((مقالب سكابان)) في عام 1963، وآخر مسرحية شارك فيها، هي مسرحية ((تصبح على خير يا حبة عيني)) في عام 1990.
شارك حسن يوسف في مسلسلين إذاعيين، وهما: ((شخصيات تبحث عن مؤلف)) في عام 1961، وفي عام 1980 في مسلسل ((عفوًا ممنوع الانتقام))، وألف قصة رحلة لذيذة في عام 1971، وأخرج 9 أعمال متنوعة، وأولها في عام 1971 للفيلم ((ولد وبنت والشيطان))، وهو الذي أيضًا قام بإنتاجه، إضافة إلى إنتاج 7 أعمال فنية أخرى.
تخرج حسن يوسف في المعهد العالي للفنون المسرحية، ودرس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وقد توقف فترة من الزمن، قبل أن يعود مرة أخرى للتمثيل في عام 2002، ومثل في مسلسل ((إمام الدعاة))، جسد فيه سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبعدها التركيز على بعض الأعمال الدينية.

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