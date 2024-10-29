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تشغيل نظام Apple Intelligence

10/29/2024 11:26:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شغّلت ((آبل)) أول نظام ذكاء اصطناعي توليدي لها، ((آبل إنتلجنس))، على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية العاملة بنظامها التشغيلي ((آي أو إس))، ما يمثل الانطلاق الرسمي للمجموعة الأمريكية العملاقة في هذه التقنية التي استحالت محورا رئيسيا لأنشطة شركات التكنولوجيا.
وكانت الشركة المصنعة لهواتف ((آي فون)) قدمت لمحة أولى عن نظام Apple Intelligence في يونيو، لتنضم بذلك إلى الشركات المنافسة في السباق على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته ((أوبن إيه آي)) مع طرحها ((تشات جي بي تي)) في نهاية عام 2022.
وترى قوقل ومايكروسوفت وأمازون وميتا وآبل في هذه التكنولوجيا المحطة المفصلية المقبلة في عالم المعلوماتية.
تستثمر الشركات عشرات مليارات الدولارات في البحث وتصميم أدوات مساعدة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التفاعل مع المستخدمين البشريين، والإجابة على أسئلتهم كتابةً أو تحدثا، وإنتاج جميع أنواع المحتوى حسب الطلب.

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