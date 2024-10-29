تشغيل نظام Apple Intelligence

(MENAFN
- Al Watan)
شغّلت ((آبل)) أول نظام ذكاء اصطناعي توليدي لها، ((آبل إنتلجنس))، على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية العاملة بنظامها التشغيلي ((آي أو إس))، ما يمثل الانطلاق الرسمي للمجموعة الأمريكية العملاقة في هذه التقنية التي استحالت محورا رئيسيا لأنشطة شركات التكنولوجيا.
وكانت الشركة المصنعة لهواتف ((آي فون)) قدمت لمحة أولى عن نظام Apple Intelligence في يونيو، لتنضم بذلك إلى الشركات المنافسة في السباق على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته ((أوبن إيه آي)) مع طرحها ((تشات جي بي تي)) في نهاية عام 2022.
وترى قوقل ومايكروسوفت وأمازون وميتا وآبل في هذه التكنولوجيا المحطة المفصلية المقبلة في عالم المعلوماتية.
تستثمر الشركات عشرات مليارات الدولارات في البحث وتصميم أدوات مساعدة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التفاعل مع المستخدمين البشريين، والإجابة على أسئلتهم كتابةً أو تحدثا، وإنتاج جميع أنواع المحتوى حسب الطلب.
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