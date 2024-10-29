بليجني ساخالين موقع للمركبة الروسية

(MENAFN
- Al Watan)
ستهبط المركبة الروسية المأهولة الجديدة على الأرض، وليس على سطح البحر، وقد أطلق على المطار الجديد المختار اسم ((بليجني ساخالين رقم 1)).
صرح بذلك مدير عام مركز استثمار البنية التحتية الفضائية التابعة لمؤسسة ((روس كوسموس)) الفضائية الروسية نيقولاي نيستيرتشوك.
وقال: ((بعد دراسة مسارات لنزول المركبة الفضائية المأهولة الجديدة اخترنا موقعا جديدا لهبوطها بالقرب من مطار ((فوستوتشني)) الفضائي في مقاطعة ((آمور)) الروسية بشرق سيبيريا. وقد أطلق على المطار المختار ((بليجني ساخالين رقم 1)) نسبة إلى اسم قرية بليجني ساخالين)).
وأضاف أنه يخطط لإتمام إنشاء مطار الهبوط بحلول عام 2027.
وأوضح مدير عام المركز، أن المشروع لا يقضي بإنشاء مطار احتياطي لأن الأجهزة الحديثة التي ستزود بها المركبة المأهولة الجديدة ستسمح بالهبوط بدقة عالية. أما مناطق الهبوط الاضطراري في حال وقوع حادث في أثناء إطلاق الصاروخ فسيتم تحديدها فيما بعد.
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