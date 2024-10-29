Wednesday, 30 October 2024 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بليجني ساخالين موقع للمركبة الروسية

10/29/2024 11:26:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ستهبط المركبة الروسية المأهولة الجديدة على الأرض، وليس على سطح البحر، وقد أطلق على المطار الجديد المختار اسم ((بليجني ساخالين رقم 1)).
صرح بذلك مدير عام مركز استثمار البنية التحتية الفضائية التابعة لمؤسسة ((روس كوسموس)) الفضائية الروسية نيقولاي نيستيرتشوك.
وقال: ((بعد دراسة مسارات لنزول المركبة الفضائية المأهولة الجديدة اخترنا موقعا جديدا لهبوطها بالقرب من مطار ((فوستوتشني)) الفضائي في مقاطعة ((آمور)) الروسية بشرق سيبيريا. وقد أطلق على المطار المختار ((بليجني ساخالين رقم 1)) نسبة إلى اسم قرية بليجني ساخالين)).
وأضاف أنه يخطط لإتمام إنشاء مطار الهبوط بحلول عام 2027.
وأوضح مدير عام المركز، أن المشروع لا يقضي بإنشاء مطار احتياطي لأن الأجهزة الحديثة التي ستزود بها المركبة المأهولة الجديدة ستسمح بالهبوط بدقة عالية. أما مناطق الهبوط الاضطراري في حال وقوع حادث في أثناء إطلاق الصاروخ فسيتم تحديدها فيما بعد.

MENAFN29102024000089011017ID1108831752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث