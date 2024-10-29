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القطاع غير الربحي: بين إهمال حماية حماية المتبرعين و تجاهل القوانين - جريدة الوطن السعودية

10/29/2024 11:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع غير الربحي لتعزيز دوره في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية، لا سيما في إطار رؤية 2030. إلا أنه وبالرغم من هذا التوجه الإيجابي، برزت تحديات ومخالفات تتعلق بمدى التزام بعض الجهات غير الربحية بالقوانين، ما يثير تساؤلات حول كفاءة هذه المؤسسات واحترامها لحقوق المستفيدين والمتبرعين.
أحد أخطر هذه المخالفات هو انتهاك نظام حماية البيانات الشخصية، حيث تستخدم بعض الجمعيات بيانات الأفراد دون موافقتهم المسبقة. تم تسليط الضوء على حالات أنشأت فيها جمعيات حسابات باسم أفراد دون إذنهم، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على حقوق الأفراد وانتهاكًا لقوانين حماية البيانات. هذه التجاوزات تعكس عدم التزام بعض الجهات بالقوانين وتثير قلقًا بشأن الشفافية واحترام خصوصية المتبرعين.
بالإضافة إلى ذلك، تتفاقم المشكلة عندما تُستغل بيانات المتبرعين في حملات إعلانية مزعجة وغير مرغوبة. المتبرعون يجدون أنفسهم مستهدفين برسائل إعلانية متكررة من قبل الجهات الخيرية، سواء عبر المنصات الرسمية أو غير الرسمية، ما يؤدي إلى انزعاجهم ويدفعهم إلى التوقف عن دعم هذه الجهات.
هذه السلوكيات لا تضر فقط بعلاقة المتبرعين مع الجمعيات، بل تضر بسمعة القطاع ككل، وقد تصل في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم الجنائية، خاصة إذا لم تتخذ الجمعيات إجراءات تصحيحية.
الجدير بالذكر أن بعض هذه المخالفات تعود إلى ضعف مستوى الاحترافية لدى العاملين في هذا القطاع، حيث يفتقر الكثيرون منهم إلى المهارات اللازمة للتعامل مع المستفيدين والمتبرعين بطريقة قانونية وأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، يغيب عن بعض هذه الجهات المستشارون القانونيون، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع ويزيد من احتمالية وقوع المزيد من المخالفات.
لتعزيز الثقة في القطاع غير الربحي وضمان استمراره في أداء دوره الحيوي، يجب على الجهات المشرفة مثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اتخاذ خطوات جادة وسريعة للحد من هذه المخالفات.
يتطلب الأمر فرض رقابة صارمة على جميع الجهات وضمان التزامها بالأنظمة، إلى جانب فرض عقوبات قانونية على المخالفين. كما ينبغي توفير برامج تدريبية مكثفة لرفع مستوى مهارات العاملين وضمان تفهمهم للقوانين المتعلقة بحماية البيانات والتعامل مع الشكاوى.
في الختام، يُعد القطاع غير الربحي جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة في المملكة، لكن لا يمكن تحقيق أهدافه إلا إذا بُني على أسس من الشفافية والالتزام بالقوانين.
ضبط التجاوزات الحالية ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضًا خطوة أساسية لبناء ثقة المتبرعين والمستفيدين وتعزيز دور القطاع في خدمة المجتمع.

MENAFN29102024000089011017ID1108831750

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