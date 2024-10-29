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تكبر وتنسى - جريدة الوطن السعودية

10/29/2024 11:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تكبر وتنسى. هذا هو قانون الحياة الذي لا يرحم، نكبر وننضج، وتأخذنا مشاغل الدنيا إلى مسافات بعيدة عن أنفسنا. نبدأ في نسيان التفاصيل الصغيرة التي كانت تشكل لنا عالمًا كاملًا ونحن صغار. تلك الذكريات البسيطة التي كانت تملأ حياتنا بالفرح، تنسحب بهدوء من ذاكرتنا مع كل خطوة نخطوها نحو المستقبل.
عندما كنا صغاراً، كانت حياتنا مليئة بالدهشة. كل شيء كان يبدو ملفتًا، ومليئاً بالتفاصيل التي لا نفهمها إلا من خلال عيون الطفولة البريئة. كنا ننظر إلى السماء ونتساءل عن سر النجوم، نرى في المطر قصصاً وفي الرياح حكايات. كان العالم أكبر مما هو الآن، وكان خيالنا بلا حدود، نرسم فيه عوالم لا يشبهها شيء، ونعتقد أن كل شيء ممكن.
لكن الزمن لا ينتظر. نكبر، ومع كل سنة تمرّ، يتغير شيء فينا. نبدأ في نسيان تفاصيل تلك الحياة البسيطة، تتحول الدهشة إلى معرفة، والخيال إلى منطق، وتختفي الحكايات خلف جدران الواقع الصلبة. ننسى كيف كنا نحلم، كيف كنا نفرح للأشياء الصغيرة، وكيف كانت الحياة تبدو أكثر إشراقاً.
في زحمة الحياة، نتورط في سباقٍ مستمر مع الوقت. نركض خلف النجاح، المال، المكانة، نبحث عن الاستقرار في عالمٍ لا يعرف الراحة. نكبر وننسى كيف كانت ضحكاتنا تنطلق بلا حواجز، ننسى كيف كانت أصوات الطيور في الصباح تعطينا طاقة ليومٍ جديد.
ومع ذلك، هناك أشياء لا يمكن أن ننساها. تبقى محفورة في داخلنا، تنتظر لحظة لتظهر. قد تكون تلك الذكريات مدفونة تحت طبقات من المسؤوليات والهموم، لكنها تظل حية. وفي لحظة ما، قد تستيقظ الذكريات.
ما نحتاجه أن نتوقف للحظة، لنتذكر من كنّا، لنلملم ما سقط منا على مر السنين من طهر ونقاء وعفوية وتسامح، ونحتفظ ببعضٍ من تلك البراءة التي فقدناها ونحن نركض نحو المجهول.

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