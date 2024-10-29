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صدمة حضارية - جريدة الوطن السعودية

10/29/2024 11:26:26 PM
(MENAFN- Al Watan) كل منا ينشد التطور والحضارة، ويتحدث بذلك أمام الآخرين، لكن في ساعة الجد، أو عند التطبيق العملي نرى عكس ذلك.نتكلم عن الشجاعة، ونحن أكثر جبناً، ونشتم الفساد والمفسدين، لكننا لاترى أنفسنا، ونتحدث عن الإخلاص في أداء العمل، ونحن أول من يتخلص منه، ونقول عن الغش كلاماً كثيراً، وفي الوقت نفسه نفسح له الطريق، وندعو إلى ضرورة الإبداع ومع الأسف نشجع الشعوذة، ونتجاوب مع الخرافة، وننادي بحماية البيئة والصحة، وتجدنا في صفوف من يعكر صفوها ونقاءها وممن ينتهكون قواعدها.ونحث الآخرين على احترام اللوائح والقوانين، وبدون حياء نحن من يخرق السفينة ونعظ الناس بالابتعاد عن الظلم بكل صوره وأشكاله، ونمارسه بلا خجل، ونطالب بالحفاظ على المال العام، وبلارقيب " نقتل القتيل ونمشي في جنازته"، ونصم الآذان زعيقاً عن ضرورة قيام المسئول بواجبه أي موقع كان، وعندما نتولى المسئولية ننسى كل ذلك، ونصبح بلا أدنى مسئولية.
أي حضارة هذه التي ننشدها، والقيم التي ترتكز عليها هذه الحضارة غائبة عن ساحات الفعل؟هل من الحضارة أن ترى مدرسة، حمام مسجد، والأدهى من ذلك كلية ممتلئة بالكتابة على الجدران وبشتى أنواع العبارات والأقلام، ناهيك عما يحدث في البيت والشارع والحديقة.أي حضارة نتحدث عنها وأول سؤال يواجهك في أول محاضرة لطلبتك "كيف سيكون الامتحان"؟ ويتبعه سؤال آخر "متى ستنزل الملزمة"؟ أي قيم وأية حضارة وكثير من طلبة الجامعة لايحسنون القراءة ولايجيدون الكتابة، وهم المعول عليهم صناعة هذه الحضارة استناداً إلى مايحملون من قيم إيجابية، وكيف سيكون الجيل القادم إذا كان معلموه بهذه الصورة؟
وأخيراً لست متشائماً، لكن الحضارة لاتأتي من الغير، وإنما منبعها الذات أولاً، والعلم هو الأساس، والتعليم هو السبيل، وإن كنا نعتقد غير ذلك فإنما نغالط أنفسنا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلاً، وعلى نفسها جنت براقش.

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