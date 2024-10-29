5 إشارات صحية من يديك

(MENAFN
- Al Watan)
1. جفاف الجلد: يدل على نقص السوائل أو نقص الفيتامينات. كما يمكن أن يكون نتيجة للتعرض المستمر للمواد الكيميائية أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف.
2. تورم الأصابع: يشير إلى مشاكل في الدورة الدموية أو التهاب المفاصل. يمكن أن يكون التورم أيضًا نتيجة لاحتباس السوائل أو ردود فعل تحسسية.
3. تغير لون الأظافر: الأظافر الزرقاء تدل على نقص الأكسجين، بينما الأظافر الصفراء تشير إلى عدوى أو مشاكل في الكبد. الأظافر الداكنة تشير إلى مشاكل أكثر خطورة مثل سرطان الجلد.
4. هشاشة الأظافر: يمكن أن تعكس نقص المعادن أو الفيتامينات مثل الحديد أو البيوتين. كما أن التعرض للمواد الكيميائية أو نقص الرعاية المناسبة للأظافر يمكن أن يسهم أيضًا في هشاشتها.
5. تنميل أو وخز: يكون علامة على مشاكل في الأعصاب مثل متلازمة النفق الرسغي. يمكن أن يكون التنميل أيضًا نتيجة للضغط على الأعصاب أو نقص الفيتامينات مثل فيتامين B12.
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