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5 إشارات صحية من يديك

10/29/2024 11:23:40 PM
(MENAFN- Al Watan) 1. جفاف الجلد: يدل على نقص السوائل أو نقص الفيتامينات. كما يمكن أن يكون نتيجة للتعرض المستمر للمواد الكيميائية أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف.
2. تورم الأصابع: يشير إلى مشاكل في الدورة الدموية أو التهاب المفاصل. يمكن أن يكون التورم أيضًا نتيجة لاحتباس السوائل أو ردود فعل تحسسية.
3. تغير لون الأظافر: الأظافر الزرقاء تدل على نقص الأكسجين، بينما الأظافر الصفراء تشير إلى عدوى أو مشاكل في الكبد. الأظافر الداكنة تشير إلى مشاكل أكثر خطورة مثل سرطان الجلد.
4. هشاشة الأظافر: يمكن أن تعكس نقص المعادن أو الفيتامينات مثل الحديد أو البيوتين. كما أن التعرض للمواد الكيميائية أو نقص الرعاية المناسبة للأظافر يمكن أن يسهم أيضًا في هشاشتها.
5. تنميل أو وخز: يكون علامة على مشاكل في الأعصاب مثل متلازمة النفق الرسغي. يمكن أن يكون التنميل أيضًا نتيجة للضغط على الأعصاب أو نقص الفيتامينات مثل فيتامين B12.

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