القضاة: نظام المساعدة القانونية يخدم غير القادرين على تحمل كلف ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين، يخدم المواطنين الأردنيين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة، بحيث يتحمل صندوق المساعدة القانونية تكاليف المحامي الذي يتم توكيله في مثل هذه القضايا.

وأضاف القضاة في حديث له عبر فضائية المملكة" مساء الثلاثاء، أن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين، نص على إنشاء صندوق في النقابة يتولى تمويل تقديم المساعدة القانونية وآلية تقديمها لمن يحتاجها من المواطنين، وتمثيله قانونيا أمام المحاكم النظامية، والقضاء الإداري، ودوائر النيابة العامة، والمحاكم الخاصة، ودوائر التنفيذ، وتقديم المشورة القانونية له.

ووفق القضاة، فإن من شأن هذا النظام تعزيز فرص استفادة المواطنين من المساعدة القانونية المجانية التي قد يحتاجون إليها.

من جهته، قال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، إن نظام المساعدة القانونية يخدم غير القادرين على تحمل كلف المحاماة من المواطنين.

وأضاف نقيب المحامين لديه الصلاحية الكاملة بتكليف أي محام لتقديم المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل كلف المحاماة.

وأشار إلى أن نظام المساعدة القانونية، سيوفر الكثير من فرص العمل للمحامين الأردنيين.