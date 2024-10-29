الهاشمية تُسلم ذوي الطالب المرحوم المعايطة شهادة دكتور بالطب

MENAFN - Khaberni) خبرني - مندوباً عن رئيس الجامعة الهاشمية، سَلَّمَ نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد أبو التين، والدي الطالب المرحوم معاذ علي موسى المعايطة، شهادة دكتور في الطب من الجامعة الهاشمية، والذي انتقل إلى رحمته تعالى أثناء دراسته في تخصص دكتور في الطب بمستوى السنة السادسة، بحضور عدد من أساتذة كلية الطب البشري.

وقَدَّم الدكتور أبوالتين باسمه واسم رئيس الجامعة وأسرتها العزاء لذوي الطالب المعايطة في مصابهم، وقال: "إن الطالب المرحوم هو ابننا كما هو أبنكم، وشاءت قدرته سبحانه وتعالى على ألا يكون بيننا اليوم، وندعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأتقدم منكم باسم أسرة الجامعة مرة أخرى بأحر مشاعر العزاء والمواساة".

وقَدَّر والدا الطالب هذه المبادرة الطيبة والإنسانية من أسرة الجامعة الهاشمية ممثلةً برئيسها والهيئتين الأكاديمية والإدارية ووقوف طلبة الجامعة إلى جانبهم في مصابهم.

وقال عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد القضاة: إن الطالب المرحوم كان على درجة عالية من حُسُن الخُلُق والتميز الأكاديمي وتَرَك سيرة عطرة في كليته وبين زملائه وأعضاء هيئة التدريس.