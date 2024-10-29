الهاشمية تُسلم ذوي الطالب المرحوم المعايطة شهادة دكتور بالطب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - مندوباً عن رئيس الجامعة الهاشمية، سَلَّمَ نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد أبو التين، والدي الطالب المرحوم معاذ علي موسى المعايطة، شهادة دكتور في الطب من الجامعة الهاشمية، والذي انتقل إلى رحمته تعالى أثناء دراسته في تخصص دكتور في الطب بمستوى السنة السادسة، بحضور عدد من أساتذة كلية الطب البشري.
وقَدَّم الدكتور أبوالتين باسمه واسم رئيس الجامعة وأسرتها العزاء لذوي الطالب المعايطة في مصابهم، وقال: "إن الطالب المرحوم هو ابننا كما هو أبنكم، وشاءت قدرته سبحانه وتعالى على ألا يكون بيننا اليوم، وندعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأتقدم منكم باسم أسرة الجامعة مرة أخرى بأحر مشاعر العزاء والمواساة".
وقَدَّر والدا الطالب هذه المبادرة الطيبة والإنسانية من أسرة الجامعة الهاشمية ممثلةً برئيسها والهيئتين الأكاديمية والإدارية ووقوف طلبة الجامعة إلى جانبهم في مصابهم.
وقال عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد القضاة: إن الطالب المرحوم كان على درجة عالية من حُسُن الخُلُق والتميز الأكاديمي وتَرَك سيرة عطرة في كليته وبين زملائه وأعضاء هيئة التدريس.
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