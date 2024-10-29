285 انتهاكا لذوي الإعاقة في بيئات العمل بالاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت مديرة وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ريزان الكردي، أن لجنة تكافؤ الفرص التي تأسست العام 2018 تلقت نحو 285 "شكوى وقضية" تتعلق بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل في القطاعين العام والخاص، مبينة أن شكاوى النساء من ذوات الإعاقة تتركز في حجب المواقع الإشرافية والإدارية عنهن، مشيرة إلى أن ذلك مرده إلى الصورة النمطية لدى أصحاب العمل خاصة في القطاع الخاص.

وجاء حديث الكردي خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية "معهد تضامن النساء" أمس، بمشاركة وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء في بيئة العمل وآليات الحد منها، بحسب الغد.

وافتتحت الجلسة الدكتورة منى مؤتمن من "تضامن" أعمال الجلسة باستعراض مشروع "مسارات آمنة" المخصص لتشجيع سياسات مناهضة العنف في بيئة العمل، فيما تناولت الجلسة أيضا السياسات الحكومية المعمول بها لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وجهود المجلس الأعلى إضافة إلى جهود وزارة العمل.

وبينت الكردي أن اللجنة تعمل على التحقق من تعرض ذوي الإعاقة للانتهاكات في أماكن العمل، وأنها أقرت عدة إجراءات تيسيرية لتلقي الشكاوى خاصة تطوير النظام الإلكتروني في تقديم الشكاوى.

كما أوضحت أن طبيعة الشكاوى لدى ذوي الاعاقة تتركز أيضا، بالمجمل، في عدم مواءمة عدد ساعات العمل مع الأجور، وعدم المساواة في الأجور مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة، منوهة بأن اللجنة تراقب وتدقق على فرص العمل التي يوفرها أصحاب العمل لذوي الإعاقة، وتتحقق من شمولها مهام وظيفية حقيقية خاصة في القطاع الخاص، لا أن يكون التشغيل لغايات الالتزام بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل 4 % في المؤسسات التي تضم 50 من العاملين.