إيران تقترح زيادة في ميزانية الدفاع بنسبة 200% على خلفية التوترات الإقليمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اقترحت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬200 % ‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العسكرية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬فاطمة‭ ‬مهاجراني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمرها‭ ‬الصحفي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬اقتراح‭ ‬الميزانية‭ ‬يتضمن‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬200 % ‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العسكرية‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬توضح‭ ‬المتحدثة‭ ‬قيمة‭ ‬الإنفاق‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إقراره‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬السبت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أنها‭ ‬هاجمت‭ ‬إيران،‭ ‬عدوتها‭ ‬اللدودة،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬بالصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وكانت‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬شنت‭ ‬هجومها‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬ومعه‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬ومقتل‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نسب‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭.‬

وقالت‭ ‬إيران‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬طهران‭ ‬وفي‭ ‬إقليمي‭ ‬خوزستان‭ ‬وايلام‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬محدودة‮»‬‭ ‬لأنظمة‭ ‬الرادار‭. ‬وقبل‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬اسرائيل،‭ ‬حذرت‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬بنيتها‭ ‬التحتية‮»‬‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬رد‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬وهدد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بدوره‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بجعلها‭ ‬تدفع‭ ‬‮«‬ثمنا‭ ‬باهظا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قررت‭ ‬الرد‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬السبت‭. ‬

وتأتي‭ ‬عمليات‭ ‬الرد‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬وسط‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬توسعت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتشمل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وتدعم‭ ‬إيران‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬أبرزها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬حربا‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬

وتخصص‭ ‬معظم‭ ‬ميزانية‭ ‬البلاد‭ ‬العسكرية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬المكلف‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ (‬ارنا‭). ‬وتقسم‭ ‬بقية‭ ‬الميزانية‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والجيش‭. ‬وصادق‭ ‬البرلمان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لميزانية‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الحكومة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬عليها‭ ‬النواب‭ ‬رسميا‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تصويت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭. ‬

وبحسب‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للبحث‭ ‬حول‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬مرجعيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬فإن‭ ‬النفقات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بلغت‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حوالي‭ ‬10 , 3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭. ‬ولا‭ ‬يشمل‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬حصة‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭. ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المقارنة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬الميزانية‭ ‬العسكرية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بنسبة‭ ‬24 % ‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬لتبلغ‭ ‬27 , 5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬الهيئة‭. ‬

كما‭ ‬تلقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬دعما‭ ‬عسكريا‭ ‬ضخما‭ ‬من‭ ‬حلفائها،‭ ‬وخاصة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وتبقى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬تخصص‭ ‬أكبر‭ ‬ميزانية‭ ‬عسكرية‭ ‬بلغت‭ ‬916‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬الأرقام‭ ‬المتوافرة،‭ ‬تليها‭ ‬الصين‭ (‬296‭ ‬مليارا‭). ‬وأعلنت‭ ‬الصين‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬ميزانيتها‭ ‬العسكرية‭ ‬بنسبة‭ ‬7 , 2 % ‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬