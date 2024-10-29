نـقل مـقار الـشـركــات الإقلـيـمية إلى السعودية يتجاوز هدف 2030

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودي،‭ ‬خالد‭ ‬الفالح،‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬540‭ ‬شركة‭ ‬إقليمية‭ ‬أصبح‭ ‬لها‭ ‬مقر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الهدف‭ ‬500‭ ‬مقر‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬قرار‭ ‬إيقاف‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬أجنبية‭ ‬لها‭ ‬مقر‭ ‬إقليمي‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المدة‭ ‬الممنوحة‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬2021‭.‬

وأكد‭ ‬الفالح،‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬استطاعت‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬عالميا‭ ‬بفضل‭ ‬متانة‭ ‬الاقتصاد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالألم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإنساني،‭ ‬وكذلك‭ ‬نرى‭ ‬الإرباكات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬التساؤل‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬بالطبع‭ ‬له‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية،‭ ‬ولكن‭ ‬بفضل‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬المملكة‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬العوامل‭ ‬الدافعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬المعوقة‭.‬

وحول‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬للمملكة،‭ ‬قال‭ ‬الفالح‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬نمو‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الاضطرابات،‭ ‬فقد‭ ‬زاد‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنسبة‭ ‬70 % ‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬