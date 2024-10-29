نـقل مـقار الـشـركــات الإقلـيـمية إلى السعودية يتجاوز هدف 2030

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أمس، إن 540 شركة إقليمية أصبح لها مقر في المملكة، بينما كانت الهدف 500 مقر بحلول 2030.
جاء ذلك في جلسة حوارية على هامش النسخة الثامنة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي انطلقت أمس، في الرياض.
يأتي ذلك بعد دخول قرار إيقاف الحكومة السعودية التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة حيز النفاذ مطلع العام، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة منذ فبراير 2021.
وأكد الفالح، أن المملكة استطاعت مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية عالميا بفضل متانة الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي في مركز الشرق الأوسط، مضيفاً: «نشعر بالألم على المستوى الإنساني، وكذلك نرى الإرباكات الحاصلة في البحر الأحمر».
ولفت الوزير السعودي، إلى أن ما يحصل قد يدفع البعض إلى التساؤل عن تأثير ذلك على الاقتصاد.
وشدد على أن ذلك بالطبع له تأثيرات سلبية، ولكن بفضل «رؤية المملكة» فإن العوامل الدافعة أكثر من العوامل المعوقة.
وحول الناتج المحلي للمملكة، قال الفالح: «لدينا نمو حتى في ظل هذه الاضطرابات، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70 % منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 حتى الآن».
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