حظر إسرائيل للأونروا يثير استنكارا دوليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واجهت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬موجة‭ ‬استنكار‭ ‬دولية‭ ‬بعد‭ ‬تبني‭ ‬برلمانها‭ ‬قانونا‭ ‬يحظر‭ ‬أنشطة‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭). ‬

ورغم‭ ‬معارضة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتحذير‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬اعتمد‭ ‬الكنيست‭ ‬الاثنين‭ ‬بغالبية‭ ‬ساحقة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يحظر‭ ‬‮«‬أنشطة‭ ‬الاونروا‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬ثمّة‭ ‬نصا‭ ‬ثانيا‭ ‬تمّ‭ ‬تبنّيه‭ ‬أيضا‭ ‬بغالبية‭ ‬كبيرة‭ ‬يحظّر‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الأونروا‭ ‬وموظفيها،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬عرقلة‭ ‬أنشطتها‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬وسيدخل‭ ‬القانونان‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬إقرارهما‭. ‬

وتتحكم‭ ‬إسرائيل‭ ‬تماما‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭ ‬لدى‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭. ‬

ورفضت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التشريع‭ ‬الذي‭ ‬تبنّاه‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬نبيل‭ ‬أبو‭ ‬ردينة‭ ‬‮«‬نرفض‭ ‬وندين‭ ‬التشريع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بخصوص‭ ‬الأونروا‮»‬‭. ‬

ودانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الاثنين‭ ‬إقرار‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هذا‭ ‬التشريع،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يشكّل‭ ‬‮«‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الصهاينة‭ ‬وعدوانهم‭ ‬على‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

بدورها‭ ‬ندّدت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بـ«إمعان‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

كما‭ ‬نددت‭ ‬عدة‭ ‬عواصم‭ ‬أوروبية‭ ‬بحظر‭ ‬أنشطة‭ ‬الاونروا‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني،‭ ‬المفوّض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا،‭ ‬إنّ‭ ‬الحظر‭ ‬‮«‬يُمثّل‭ ‬سابقة‭ ‬خطرة‮»‬‭ ‬ويشكّل‭ ‬أحدث‭ ‬حلقة‭ ‬في‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬مستمرّة‭ ‬لتشويه‭ ‬سمعة‮»‬‭ ‬الوكالة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬‮«‬سيزيد‭ ‬معاناة‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.

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وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬بقلق‭ ‬عميق‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬هذين‭ ‬القانونين‭ ‬‮«‬اللذين،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تنفيذهما،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يمنعا‭ ‬الأونروا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬عملها‭ ‬الأساسي‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬مدمرة‮»‬‭. ‬

ودان‭ ‬الأردن‭ ‬أمس‭ ‬الخطوة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬سفيان‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إقرار‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬يعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الاستهداف‭ ‬الممنهج‭ ‬للوكالة‭ ‬واستمراراً‭ ‬لمساعي‭ ‬إسرائيل‭ ‬المحمومة‭ ‬لاغتيال‭ ‬الوكالة‭ ‬سياسياً،‭ ‬وإمعاناً‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬العدوانية‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬والممارسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬وباطلة‮»‬‭. ‬

وعبّرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬عميق‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬التشريع‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمربكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬‮«‬أوضحنا‭ ‬لحكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬أننا‭ ‬نشعر‭ ‬بقلق‭ ‬عميق‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬‮«‬الحاسم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬حض‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬التشريع،‭ ‬ونطلب‭ ‬منهم‭ ‬عدم‭ ‬تمريره‭ ‬إطلاقا،‭ ‬وسننظر‭ ‬في‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭.

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من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬قلقة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬إقرار‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭. ‬

وحذّر‭ ‬ستارمر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يجعل‭ ‬مستحيلا‭ ‬عمل‭ ‬الأونروا‭ ‬الأساسي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬للخطر‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية‭ ‬بكاملها‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬انتقدت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬بشدّة‮»‬‭ ‬التشريع‭ ‬الذي‭ ‬أقرّه‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬دانت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ايرلندا‭ ‬والنرويج‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬الاثنين‭ ‬تصويت‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وكتبت‭ ‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬اعترفت‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬‮«‬إن‭ ‬عمل‭ ‬الوكالة‭ ‬ضروري‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لملايين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬بخاصة‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬الذي‭ ‬أقره‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬سابقة‭ ‬خطرة‭ ‬جدا‭ ‬لعمل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬