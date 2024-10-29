حظر إسرائيل للأونروا يثير استنكارا دوليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
واجهت إسرائيل أمس موجة استنكار دولية بعد تبني برلمانها قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ورغم معارضة الولايات المتحدة وتحذير مجلس الأمن الدولي، اعتمد الكنيست الاثنين بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر «أنشطة الاونروا على الأراضي الإسرائيلية».
كما أن ثمّة نصا ثانيا تمّ تبنّيه أيضا بغالبية كبيرة يحظّر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها، ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير. وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما.
وتتحكم إسرائيل تماما بدخول المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها لدى سكان غزة البالغ عددهم 2 , 4 مليون نسمة ويعانون من كارثة إنسانية.
ورفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع الذي تبنّاه البرلمان الإسرائيلي. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة «نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص الأونروا».
ودانت حركة حماس الاثنين إقرار البرلمان الإسرائيلي هذا التشريع، معتبرة أنّ ذلك يشكّل «جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا».
بدورها ندّدت حركة الجهاد الإسلامي بـ«إمعان في حرب الإبادة» ضد الفلسطينيين.
كما نددت عدة عواصم أوروبية بحظر أنشطة الاونروا وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وقال فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا، إنّ الحظر «يُمثّل سابقة خطرة» ويشكّل أحدث حلقة في «حملة مستمرّة لتشويه سمعة» الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء «سيزيد معاناة الفلسطينيين».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه «يشعر بقلق عميق» إزاء هذين القانونين «اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا الأونروا من مواصلة عملها الأساسي»، مع «عواقب مدمرة».
ودان الأردن أمس الخطوة الإسرائيلية، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في بيان إن «إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة».
وعبّرت الولايات المتحدة الاثنين عن «قلق عميق» بشأن التشريع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمربكية ماثيو ميلر «أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع»، مشددا على الدور «الحاسم» الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات في غزة. وأضاف «نواصل حض الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقا، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث».
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين إن المملكة المتحدة «قلقة جدا» إزاء إقرار البرلمان الإسرائيلي هذا التشريع.
وحذّر ستارمر من أن هذا التشريع «قد يجعل مستحيلا عمل الأونروا الأساسي بالنسبة للفلسطينيين، ما يعرض للخطر الاستجابة الإنسانية الدولية بكاملها في غزة».
كما انتقدت الحكومة الألمانية «بشدّة» التشريع الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي.
من جانبها دانت كل من ايرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك الاثنين تصويت البرلمان الإسرائيلي.
وكتبت حكومات الدول الأوروبية الأربع التي اعترفت بدولة فلسطين «إن عمل الوكالة ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين الفلسطينيين، بخاصة في الوضع الحالي في غزة». واعتبرت هذه الدول أن التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي «يشكل سابقة خطرة جدا لعمل الأمم المتحدة».
MENAFN29102024000055011008ID1108831486