ترقب الإثارة للموسم المتميز وانطلاقة السباقات على كؤوس راشد بن عيسى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ينطلق يوم الجمعة، الأول من نوفمبر القادم، موسم سباقات الخيل 2024-2025 وسط تطلعات وترقب جمهور ومتابعي سباقات الخيل، ليكون موسماً متميزاً في ظل الاستعدادات التنظيمية التي قام بها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. ويعد الموسم الجديد حافلاً بالإثارة والتشويق لعدة عوامل جديدة يشهدها مضمار البحرين، وذلك تماشياً مع الخطط التطويرية لإضفاء التميز.
ومن أبرز هذه العوامل تدشين السباقات الليلية لأول مرة، وإقامة سباقات الموسم خلال ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك التوسع في عدد من السباقات المهمة وأشواط سلسلة بطولة البحرين الدولية، بالإضافة إلى رفع عدد سباقات الموسم إلى 30 سباقاً.
ومع بدء العد التنازلي لانطلاقة صراع الإثارة بين الجياد والفرسان، ارتفعت وتيرة الاستعدادات المكثفة في مختلف الإسطبلات المشاركة لخوض منافسات سباقات الموسم بدءاً من السباق الافتتاحي، سعياً لانطلاقة قوية وموفقة بتحقيق الانتصارات في أولى منافسات المضمار.
ويكتسب السباق الافتتاحي أهمية كبيرة، حيث يُقام على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة، طيب الله ثراه، مما يشكل دافعاً لجميع الإسطبلات للمشاركة بمجموعة كبيرة من الجياد، ما يعكس حماس وتطلع الإسطبلات لخوض السباقات والسعي لتحقيق الانتصارات بأولى كؤوس الموسم. وتتوقع المنافسات أن تكون مفتوحة ومتكافئة وقوية في ظل تقارب مستويات الجياد المرشحة في أغلب الأشواط، فيما ينتظر أن تكون المنافسة قوية في الشوط الثامن بين مجموعة من جياد الإنتاج المحلي الساعية للفوز بكأس الافتتاح، كما ستلعب جاهزية الجياد دوراً مؤثراً في مستوياتها ومسار المنافسة في بداية الموسم.
وجاءت القائمة النهائية للجياد المشاركة في السباق الافتتاحي بعد إجراء التداخيل النهائية، على النحو التالي:
الشوط الأول: يقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1000 متر مستقيم، بمشاركة الجياد: «كحيلان ولد أم زرير 1838، الصقلاوي 1874، الصقلاوي M 1046، مصنان M 908، عبيان 1847، عبيان 1893، الحمدانية M 955، الجلابية M 1065، الصويتية 1886».
الشوط الثاني: يقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد جميع الدرجات «إنتاج محلي» لمسافة 1000 متر مستقيم، بمشاركة الجياد: «النوايف، مؤشر، رصين، سن أوف زوس، ستايلش، واقعه».
الشوط الثالث: يقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» لمسافة 1800 متر، بمشاركة الجياد: «غريت داين، كامبولينا، أسوان، كوين ياسمين، لايرا، تاج محل، طلقه، مدار، كارولينا ريبر، بوش بليس، مزاحم، بيرم، موناكو، بيجاسوس».
الشوط الرابع: يقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد» لمسافة 1800 متر، بمشاركة الجياد: «فلايم سبيرت، غيمي شيلتر، ماستر بامبو، مونتي باي، سيغنالمان، ميس إيفون، غالوبونغ أون».
الشوط الخامس: يقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد جميع الدرجات والمبتدئات «مستورد» لمسافة 1800 متر، بمشاركة الجياد: «بوندس بوي، إنكورج، كنغ أوف ذي ثرون، بانغ فور غولد، سوفرين سبريت، تقارير».
الشوط السادس: يقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1200 متر مستقيم، بمشاركة الجياد: «أفا غو جو، كاسب، أنستنكتف موف، عنان، كوركو فادو، إبن عربي، فليت أدميرال، يوان برنس».
الشوط السابع: يقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» لمسافة 1600 متر، بمشاركة الجياد: «رويال سيميتار، بيور دريمر، واوزرس، مهمنتو».
الشوط الثامن والأخير: يقام على كأس المغفور له سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة «كأس افتتاح الموسم»، المخصص للجياد المبتدئات «إنتاج محلي» لمسافة 1600 متر، بمشاركة الجياد: «ذرب، ليو، ردام، ذا آيرش مان، جورج، مستر دولار، بيرق، بلاك بيرل، كول أوف ديوتي، كول تو كورت، سكربلس، لا أما منتي، فيسنت بلكر، مجره، سنيورا، مناورة، فكرية، سيلك رود»، بجانب 4 جياد احتياط.
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