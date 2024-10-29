ترقب الإثارة للموسم المتميز وانطلاقة السباقات على كؤوس راشد بن عيسى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ينطلق‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬وسط‭ ‬تطلعات‭ ‬وترقب‭ ‬جمهور‭ ‬ومتابعي‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬ليكون‭ ‬موسماً‭ ‬متميزاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭. ‬ويعد‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬حافلاً‭ ‬بالإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬لعدة‭ ‬عوامل‭ ‬جديدة‭ ‬يشهدها‭ ‬مضمار‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬لإضفاء‭ ‬التميز‭. ‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬تدشين‭ ‬السباقات‭ ‬الليلية‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وإقامة‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬خلال‭ ‬ليالي‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك،‭ ‬وكذلك‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬المهمة‭ ‬وأشواط‭ ‬سلسلة‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬سباقاً‭.‬

ومع‭ ‬بدء‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬لانطلاقة‭ ‬صراع‭ ‬الإثارة‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬والفرسان،‭ ‬ارتفعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المكثفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الإسطبلات‭ ‬المشاركة‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬سعياً‭ ‬لانطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬وموفقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬منافسات‭ ‬المضمار‭.‬

ويكتسب‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يُقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬دافعاً‭ ‬لجميع‭ ‬الإسطبلات‭ ‬للمشاركة‭ ‬بمجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجياد،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حماس‭ ‬وتطلع‭ ‬الإسطبلات‭ ‬لخوض‭ ‬السباقات‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬بأولى‭ ‬كؤوس‭ ‬الموسم‭. ‬وتتوقع‭ ‬المنافسات‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومتكافئة‭ ‬وقوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط،‭ ‬فيما‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬الساعية‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الافتتاح،‭ ‬كما‭ ‬ستلعب‭ ‬جاهزية‭ ‬الجياد‭ ‬دوراً‭ ‬مؤثراً‭ ‬في‭ ‬مستوياتها‭ ‬ومسار‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

وجاءت‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬التداخيل‭ ‬النهائية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬من‭ ‬خيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬كحيلان‭ ‬ولد‭ ‬أم‭ ‬زرير‭ ‬1838،‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1874،‭ ‬الصقلاوي‭ ‬ M 1046،‭ ‬مصنان‭ ‬ M 908،‭ ‬عبيان‭ ‬1847،‭ ‬عبيان‭ ‬1893،‭ ‬الحمدانية‭ ‬ M 955،‭ ‬الجلابية‭ ‬ M 1065،‭ ‬الصويتية‭ ‬1886‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬النوايف،‭ ‬مؤشر،‭ ‬رصين،‭ ‬سن‭ ‬أوف‭ ‬زوس،‭ ‬ستايلش،‭ ‬واقعه‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬غريت‭ ‬داين،‭ ‬كامبولينا،‭ ‬أسوان،‭ ‬كوين‭ ‬ياسمين،‭ ‬لايرا،‭ ‬تاج‭ ‬محل،‭ ‬طلقه،‭ ‬مدار،‭ ‬كارولينا‭ ‬ريبر،‭ ‬بوش‭ ‬بليس،‭ ‬مزاحم،‭ ‬بيرم،‭ ‬موناكو،‭ ‬بيجاسوس‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬فلايم‭ ‬سبيرت،‭ ‬غيمي‭ ‬شيلتر،‭ ‬ماستر‭ ‬بامبو،‭ ‬مونتي‭ ‬باي،‭ ‬سيغنالمان،‭ ‬ميس‭ ‬إيفون،‭ ‬غالوبونغ‭ ‬أون‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬بوندس‭ ‬بوي،‭ ‬إنكورج،‭ ‬كنغ‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ثرون،‭ ‬بانغ‭ ‬فور‭ ‬غولد،‭ ‬سوفرين‭ ‬سبريت،‭ ‬تقارير‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬أفا‭ ‬غو‭ ‬جو،‭ ‬كاسب،‭ ‬أنستنكتف‭ ‬موف،‭ ‬عنان،‭ ‬كوركو‭ ‬فادو،‭ ‬إبن‭ ‬عربي،‭ ‬فليت‭ ‬أدميرال،‭ ‬يوان‭ ‬برنس‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬رويال‭ ‬سيميتار،‭ ‬بيور‭ ‬دريمر،‭ ‬واوزرس،‭ ‬مهمنتو‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭: ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‮»‬،‭ ‬المخصص‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬ذرب،‭ ‬ليو،‭ ‬ردام،‭ ‬ذا‭ ‬آيرش‭ ‬مان،‭ ‬جورج،‭ ‬مستر‭ ‬دولار،‭ ‬بيرق،‭ ‬بلاك‭ ‬بيرل،‭ ‬كول‭ ‬أوف‭ ‬ديوتي،‭ ‬كول‭ ‬تو‭ ‬كورت،‭ ‬سكربلس،‭ ‬لا‭ ‬أما‭ ‬منتي،‭ ‬فيسنت‭ ‬بلكر،‭ ‬مجره،‭ ‬سنيورا،‭ ‬مناورة،‭ ‬فكرية،‭ ‬سيلك‭ ‬رود‮»‬،‭ ‬بجانب‭ ‬4‭ ‬جياد‭ ‬احتياط‭.‬