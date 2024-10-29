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روان عادل تروي تفاصيل رحلتها الشيقة في عالم التنساللعبة سرقت قلبي ووجدت ضالتي فيها

10/29/2024 7:26:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق - تصوير: هاني أحمد الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

«والدتي» مصـدر إلهـامي وقوتي الدافعة

أشجع النساء على ممارسة الرياضة والاستمتاع بفوائدها الجسدية والعقلية


بدأت‭ ‬اللاعبة‭ ‬والمدربة‭ ‬روان‭ ‬عادل‭ ‬علاقتها‭ ‬بممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬حيث‭ ‬شجعتها‭ ‬والدتها‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬لتسير‭ ‬على‭ ‬خطاها‭ ‬كونها‭ ‬لاعبة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الممتعة،‭ ‬كما‭ ‬مثلت‭ ‬‮«‬الوالدة‮»‬‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬لابنتها‭ ‬روان‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬مسيرتها‭. ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬المدربة‭ ‬الحالية‭ ‬روان‭ ‬عادل‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬اللعب‭ ‬فحسب،‭ ‬فقد‭ ‬اتجهت‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬لمشاركة‭ ‬شغفها‭ ‬وحبها‭ ‬للعبة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬نظيراتها‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬والسيدات‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬المتعة‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الجميلة‭.‬

روان‭ ‬عادل‭ ‬حلت‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬لتكشف‭ ‬في‭ ‬حوارها‭ ‬عن‭ ‬أسرار‭ ‬بداياتها‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬وطريقة‭ ‬انضمامها‭ ‬اليها،‭ ‬وأبرز‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭.‬


‏‎ 1‭ - ‬حدثينا‭ ‬عن‭ ‬بدايتك‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التنس؟

‏‎ في‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬رحلتي‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬التنس،‭ ‬وهي‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬حياتي،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬جربتها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬اهتمامي‭. ‬جذبتني‭ ‬الإثارة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬ضرب‭ ‬الكرة،‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬والرفقة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭.‬

‏‎ قبل‭ ‬أن‭ ‬أستقر‭ ‬على‭ ‬التنس،‭ ‬استكشفت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬الأخرى‭. ‬خضت‭ ‬تجربة‭ ‬التايكوندو،‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬الانضباط‭ ‬والتركيز،‭ ‬بينما‭ ‬الملاكمة‭ ‬كانت‭ ‬مسعى‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬شدة‭ ‬الرياضة‭ ‬وقوتها‭ ‬البدنية‭ ‬مبهجة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تناسبني،‭ ‬كما‭ ‬جربت‭ ‬هوكي‭ ‬الجليد،‭ ‬وهو‭ ‬تحدٍ‭ ‬ممتع،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬وقع‭ ‬التنس‭. ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬كانت‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬سرقت‭ ‬قلبي،‭ ‬وعرفت‭ ‬أنني‭ ‬وجدت‭ ‬شغفي‭ ‬فيها‭.‬

‏‎ مع‭ ‬تطور‭ ‬مهاراتي،‭ ‬كنت‭ ‬محظوظة‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬لقد‭ ‬منحتني‭ ‬الفرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى،‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتي،‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الموهوبين‭ ‬والزملاء‭ ‬الرياضيين‭. ‬لقد‭ ‬غرس‭ ‬انضمامي‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬شعوراً‭ ‬بالفخر‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬داخلي،‭ ‬وقد‭ ‬اعتززت‭ ‬بكل‭ ‬لحظة‭ ‬قضيتها‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

‏‎ ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬اتخذت‭ ‬القرار‭ ‬المهم‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬التنافسي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬فقط،‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬التدريب،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفتيات‭ ‬والسيدات‭ ‬على‭ ‬لعب‭ ‬التنس،‭ ‬حيث‭ ‬سمح‭ ‬لي‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬بمشاركة‭ ‬شغفي‭ ‬بالرياضة‭ ‬ومساعدة‭ ‬الآخرين‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬متعة‭ ‬لعب‭ ‬التنس‭. ‬لقد‭ ‬وجدت‭ ‬الرضا‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬أساسيات‭ ‬اللعبة،‭ ‬وغرس‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المتدربين،‭ ‬ومشاهدتهم‭ ‬ينمون‭ ‬كلاعبين‭. ‬لقد‭ ‬اكتملت‭ ‬رحلتي‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬من‭ ‬متحمس‭ ‬شاب‭ ‬إلى‭ ‬مرشد،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬مجزياً‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭.‬

‏‎ 2‭ - ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬روان‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬لعبة‭ ‬التنس؟

تدريب‭ ‬الفتيات‭ ‬والسيدات‭ ‬على‭ ‬التنس‭ ‬ليس‭ ‬مسعى‭ ‬مجزيًا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬أيضًا‭ ‬يمثل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الفريدة‭. ‬إن‭ ‬فهم‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لأي‭ ‬مدرب‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تدريبية‭ ‬داعمة‭ ‬وفعالة‭.‬

أحد‭ ‬التحديات‭ ‬الأساسية‭ ‬هو‭ ‬إدارة‭ ‬مستويات‭ ‬المهارة‭ ‬المتنوعة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭. ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الرياضيون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬متنوعة،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬البعض‭ ‬منهم‭ ‬بخبرة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬بينما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬مبتدئين‭ ‬تمامًا‭. ‬يتطلب‭ ‬هذا‭ ‬التفاوت‭ ‬اتباع‭ ‬نهج‭ ‬مخصص‭ ‬للتدريب،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬تكييف‭ ‬أساليب‭ ‬التدريس‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬لضمان‭ ‬شعور‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ - ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬مهاراتهم‭ - ‬بالشمول‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التقدم‭. ‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الاهتمام‭ ‬الفردي‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ديناميكيات‭ ‬المجموعة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أمرًا‭ ‬شاقًا‭ ‬للغاية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يلعب‭ ‬التطور‭ ‬البدني‭ ‬والعقلي‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الفتيات‭ ‬والسيدات‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬المدرب‭ ‬مراحل‭ ‬النمو‭ ‬الجسدية‭ ‬والعاطفية‭ ‬المختلفة‭ ‬للاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬عمرية‭ ‬متعددة‭. ‬ويضبطوا‭ ‬برامجهم‭ ‬التدريبية‭ ‬وفقًا‭ ‬لذلك‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التدريب‭ ‬المكثف‭ ‬للغاية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬للقدرات‭ ‬البدنية‭ ‬للاعب‭ ‬إلى‭ ‬الإرهاق‭ ‬أو‭ ‬الإصابة‭. ‬إن‭ ‬قدرة‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المراحل‭ ‬التنموية‭ ‬والاستجابة‭ ‬لها‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬تدريب‭ ‬صحية‭.‬

إن‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبات‭ ‬هو‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬من‭ ‬التدريب‭. ‬يعاني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬احترام‭ ‬الذات،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬التنافسية‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يشعرون‭ ‬بالضغط‭ ‬لتقديم‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭. ‬ويتمثل‭ ‬دور‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬جو‭ ‬إيجابي‭ ‬يشجع‭ ‬اللاعبات‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬التحديات‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬أخطائهم‭. ‬إن‭ ‬تقديم‭ ‬ملاحظات‭ ‬بناءة‭ ‬والاحتفال‭ ‬بالانتصارات‭ ‬الصغيرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬عقلية‭ ‬النمو‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬اللاعبات‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭.‬

وبالنهاية‭ ‬إن‭ ‬تعليم‭ ‬العقلية‭ ‬التنافسية‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬للاعبات‭ ‬الذين‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوداً‭ ‬وهبوطاً‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المدربين‭ ‬توجيه‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المرونة،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬أن‭ ‬الانتصارات‭ ‬والهزائم‭ ‬هي‭ ‬فرص‭ ‬للنمو‭. ‬إن‭ ‬غرس‭ ‬موقف‭ ‬صحي‭ ‬تجاه‭ ‬المنافسة‭ ‬يعزز‭ ‬النضج‭ ‬العاطفي‭ ‬ويجهز‭ ‬اللاعبين‭ ‬للتحديات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭.‬

‏‎ 3-‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬صاحب‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬دخولك‭ ‬رياضة‭ ‬التنس؟

بدأت‭ ‬رحلتي‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التنس‭ ‬مع‭ ‬والدتي،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬شغفها‭ ‬بالرياضة‭ ‬بمثابة‭ ‬المحفز‭ ‬لحبي‭ ‬للعبة‭. ‬كان‭ ‬حماسها‭ ‬وتفانيها‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬أدخلني‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬التنس‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تكوين‭ ‬رابطة‭ ‬بيننا‭ ‬والتي‭ ‬تعمقت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭.‬

لقد‭ ‬اتخذت‭ ‬والدتي‭ ‬من‭ ‬التنس‭ ‬وسيلة‭ ‬للبقاء‭ ‬نشطة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬ببعض‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭. ‬لقد‭ ‬وجدت‭ ‬المتعة‭ ‬في‭ ‬إيقاع‭ ‬اللعبة،‭ ‬والتحدي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إتقان‭ ‬مهاراتها،‭ ‬والشعور‭ ‬بالمجتمع‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬مع‭ ‬كونها‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الرياضة‭. ‬وبينما‭ ‬كانت‭ ‬تغمر‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬كان‭ ‬حماسها‭ ‬ملموساً‭. ‬كنت‭ ‬أشاهدها‭ ‬كثيرًا‭ ‬أثناء‭ ‬التدريب،‭ ‬وألاحظ‭ ‬الطريقة‭ ‬الرشيقة‭ ‬التي‭ ‬تتحرك‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬والعزيمة‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الملهم‭ ‬أن‭ ‬أراها‭ ‬منخرطة‭ ‬ومفعمة‭ ‬بالحيوية‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬أدركت‭ ‬والدتي‭ ‬فضولي‭ ‬واهتمامي،‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬تعرفني‭ ‬على‭ ‬التنس‭. ‬كانت‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬لن‭ ‬توفر‭ ‬لي‭ ‬نشاطاً‭ ‬ممتعاً‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ستعلمني‭ ‬أيضًا‭ ‬مهارات‭ ‬حياتية‭ ‬قيمة‭ ‬مثل‭ ‬الانضباط‭ ‬والمثابرة‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭. ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬مضارب‭ ‬تنس‭ ‬للمبتدئين‭ ‬في‭ ‬أيدينا،‭ ‬توجهنا‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬المحلية‭. ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬أتذكر‭ ‬شعوري‭ ‬عندما‭ ‬خطوت‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مزيجًا‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والإثارة‭ ‬ينتابني،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬والدتي‭ ‬ترشدني‭ ‬بصبر‭ ‬خلال‭ ‬الأساسيات،‭ ‬وتوضح‭ ‬لي‭ ‬كيفية‭ ‬حمل‭ ‬المضرب،‭ ‬والوضعية‭ ‬الصحيحة،‭ ‬وكيفية‭ ‬ملامسة‭ ‬الكرة‭.‬

بينما‭ ‬كنا‭ ‬نتدرب‭ ‬معًا،‭ ‬أصبحت‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬رياضة،‭ ‬بل‭ ‬أصبحت‭ ‬تجربة‭ ‬مشتركة‭ ‬عززت‭ ‬علاقتنا،‭ ‬أمضينا‭ ‬ساعات‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬نضحك‭ ‬ونتعلم‭ ‬ونتحدى‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭. ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬جلسة‭ ‬تدريب‭ ‬مليئة‭ ‬بلحظات‭ ‬الانتصار‭ ‬والإحباط‭ ‬العرضي،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬ظلت‭ ‬والدتي‭ ‬أكبر‭ ‬داعم‭ ‬لي‭. ‬كانت‭ ‬تحتفل‭ ‬بنجاحاتي،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬صغيرة،‭ ‬وتشجعني‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬النكسات‭. ‬لقد‭ ‬غرس‭ ‬إيمانها‭ ‬بي‭ ‬شعوراً‭ ‬بالثقة‭ ‬بقي‭ ‬معي‭ ‬طوال‭ ‬حياتي‭.‬

كما‭ ‬وفرت‭ ‬لنا‭ ‬ممارسة‭ ‬التنس‭ ‬مع‭ ‬والدتي‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتواصل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أعمق‭. ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الساعات‭ ‬على‭ ‬الملعب،‭ ‬شاركنا‭ ‬القصص‭ ‬وناقشنا‭ ‬أحلامنا‭ ‬وتغلبنا‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتنا‭. ‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬الرياضة‭ ‬مساحة‭ ‬آمنة‭ ‬للتواصل‭ ‬المفتوح،‭ ‬حيث‭ ‬يمكننا‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أفكارنا‭ ‬ومشاعرنا‭ ‬بحرية‭. ‬لقد‭ ‬تجاوزت‭ ‬الرابطة‭ ‬التي‭ ‬كوّناها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حبنا‭ ‬المشترك‭ ‬للتنس‭ ‬اللعبة‭ ‬نفسها،‭ ‬ما‭ ‬أثرى‭ ‬علاقتنا‭ ‬بطرق‭ ‬لم‭ ‬أتوقعها‭ ‬أبداً‭.‬

مع‭ ‬تقدمي‭ ‬في‭ ‬مهاراتي،‭ ‬استمرت‭ ‬والدتي‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬مدربتي‭ ‬ومشجعتي‭. ‬لقد‭ ‬شجعتني‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬نموي‭ ‬كلاعبة‭ ‬مع‭ ‬البقاء‭ ‬مشاركًا‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬رحلتي‭. ‬لم‭ ‬يساعدني‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتي‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬عزز‭ ‬أيضًا‭ ‬أهمية‭ ‬التفاني‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭.‬

في‭ ‬الأساس،‭ ‬كانت‭ ‬والدتي‭ ‬هي‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬وراء‭ ‬تعريفي‭ ‬بالتنس،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شغفها،‭ ‬اكتشفت‭ ‬حبي‭ ‬للعبة‭. ‬لم‭ ‬تثر‭ ‬الرياضة‭ ‬حياتي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬أيضًا‭ ‬بمثابة‭ ‬جسر‭ ‬عمق‭ ‬علاقتنا‭. ‬ستظل‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬والذكريات‭ ‬التي‭ ‬خلقناها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رحلتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬تحتل‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلبي‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬وتذكرني‭ ‬بقوة‭ ‬الاتصال‭ ‬وفرح‭ ‬متابعة‭ ‬الشغف‭ ‬معًا‭.‬

‏‎ 4-‭ ‬باعتقادك،‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬يمارسن‭ ‬لعبة‭ ‬التنس؟

في‭ ‬البحرين،‭ ‬كانت‭ ‬مشاركة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬محدودة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭. ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬هو‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬المرافق‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬النساء‭ ‬المحتشمات،‭ ‬حيث‭ ‬تشعر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬بعدم‭ ‬الارتياح‭ ‬عند‭ ‬لعب‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬الرجال،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬التدريب‭. ‬ينبع‭ ‬هذا‭ ‬الانزعاج‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الثقافية‭ ‬والقيم‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬الحياء‭ ‬والخصوصية‭.‬

حاليًا،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬المتاحة‭ ‬التغطية‭ ‬أو‭ ‬الفصل‭ ‬الضروريين‭ ‬اللذين‭ ‬يسمحان‭ ‬للنساء‭ ‬بالتدرب‭ ‬بحرية‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬متفرجين‭ ‬أو‭ ‬مدربين‭ ‬من‭ ‬الذكور‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬المساحات‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬تثبيط‭ ‬عزيمة‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬تمامًا،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يشعرن‭ ‬بالانكشاف‭ ‬أو‭ ‬الخجل‭ ‬أثناء‭ ‬جلسات‭ ‬التدريب‭.‬

ولمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة،‭ ‬أطلقنا‭ ‬أكاديمية‭ ‬تنس‭ ‬فرست‭ ‬مخصصة‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭. ‬وكان‭ ‬هدف‭ ‬أكاديميتنا‭ ‬هو‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وداعمة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للنساء‭ ‬استكشاف‭ ‬اهتمامهن‭ ‬بالتنس‭ ‬دون‭ ‬الانزعاج‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬التواجد‭ ‬حول‭ ‬الرجال‭. ‬وكان‭ ‬جميع‭ ‬مدربينا‭ ‬من‭ ‬الإناث،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬شعور‭ ‬لاعباتنا‭ ‬بالراحة‭ ‬والدعم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬تدريبهن‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬استخدمناها‭ ‬لجلسات‭ ‬التدريب‭ ‬مغطاة‭ ‬جزئيًا،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬شعوراً‭ ‬بالخصوصية‭ ‬والراحة‭ ‬للاعباتنا‭. ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬هذا‭ ‬الإعداد‭ ‬للنساء‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬عزز‭ ‬أيضًا‭ ‬الشعور‭ ‬بالمجتمع‭ ‬بين‭ ‬المشاركات،‭ ‬وشجعهن‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬تجاربهن‭ ‬ودعم‭ ‬بعضهن‭ ‬البعض‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أكاديمية‭ ‬تنس‭ ‬للنساء‭ ‬فقط،‭ ‬كنا‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهن،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالفوائد‭ ‬الجسدية‭ ‬والعقلية‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬التنس،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تحترم‭ ‬قيمهن‭ ‬ومستويات‭ ‬راحتهن‭.‬

‏‎ 5-‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المرأة‭ ‬لدخول‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة‭ ‬وبالخصوص‭ ‬رياضة‭ ‬التنس؟

‏‎ ‭- ‬المعايير‭ ‬الثقافية‭ ‬والمجتمعية

‏‎ تلعب‭ ‬المعايير‭ ‬الثقافية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬المواقف‭ ‬تجاه‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭. ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الثقافات،‭ ‬تملي‭ ‬الأدوار‭ ‬الجنسانية‭ ‬التقليدية‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬المرأة‭ ‬الأولوية‭ ‬للمسؤوليات‭ ‬الأسرية‭ ‬والمنزلية‭ ‬على‭ ‬الاهتمامات‭ ‬الشخصية‭ ‬مثل‭ ‬الرياضة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬التوقع‭ ‬إلى‭ ‬استنكار‭ ‬المجتمع‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يطمحن‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التنافسية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬مجال‭ ‬للذكور‭.‬

‏‎ في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تصور‭ ‬بأن‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬للنساء،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬الاحتكاك‭ ‬الجسدي‭ ‬أو‭ ‬التنافسية‭ ‬مثل‭ ‬التنس‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخلق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعتقدات‭ ‬حواجز‭ ‬داخلية،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬تشعر‭ ‬النساء‭ ‬أنفسهن‭ ‬بأن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬أو‭ ‬مقبولة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للضغوط‭ ‬المجتمعية‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬عزيمة‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬يُنظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬عدوانية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬أنثوية،‭ ‬ما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬خياراتهن‭.‬

‏‎ لا‭ ‬تعيق‭ ‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬الثقافية‭ ‬مشاركة‭ ‬النساء‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬احترامهن‭ ‬لذاتهن‭ ‬ودوافعهن‭. ‬عندما‭ ‬تقلل‭ ‬المعايير‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المساعي‭ ‬الرياضية‭ ‬للنساء،‭ ‬فإنها‭ ‬تخلق‭ ‬بيئة‭ ‬مليئة‭ ‬بالتحديات‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬وممارسة‭ ‬رياضات‭ ‬مثل‭ ‬التنس‭.‬

‏‎ ‭-‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المرافق

‏‎ إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬المناسبة‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لتشجيع‭ ‬مشاركة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬التنس،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬تواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬حواجز‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬للاعبين‭ ‬الذكور،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يأخذ‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المحددة‭ ‬للنساء‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المرافق‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الخصوصية‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬جدولتها‭ ‬لجلسات‭ ‬مخصصة‭ ‬للنساء‭ ‬فقط،‭ ‬فقد‭ ‬تشعر‭ ‬النساء‭ ‬بعدم‭ ‬الارتياح‭ ‬للتدريب‭ ‬أو‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬الرجال‭.‬

‏‎ بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬التصميم‭ ‬المادي‭ ‬للملاعب‭ ‬تحديات‭. ‬قد‭ ‬تجد‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يفضلن‭ ‬اللعب‭ ‬وهن‭ ‬يرتدين‭ ‬ملابس‭ ‬محتشمة‭ ‬أن‭ ‬الملاعب‭ ‬المفتوحة‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬التغطية‭ ‬اللازمة‭ ‬أو‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬العامة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬هذا‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬المرافق‭ ‬المناسبة‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬تمامًا،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يشعرن‭ ‬بالانكشاف‭ ‬أو‭ ‬الخجل‭ ‬أثناء‭ ‬جلسات‭ ‬التدريب‭.‬

‏‎ ‭- ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والتوجيه

‏‎ إن‭ ‬توافر‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والتوجيه‭ ‬يشكل‭ ‬عقبة‭ ‬كبيرة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬يدخلن‭ ‬عالم‭ ‬الرياضات‭ ‬مثل‭ ‬التنس‭. ‬إن‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬المدربات‭ ‬الإناث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬غير‭ ‬مريحة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الثقافات‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬للحياء‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭. ‬قد‭ ‬تشعر‭ ‬النساء‭ ‬براحة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬المدربات‭ ‬الإناث‭ ‬اللاتي‭ ‬يفهمن‭ ‬وجهات‭ ‬نظرهن‭ ‬وتحدياتهن‭ ‬الفريدة‭.‬

‏‎ إن‭ ‬ندرة‭ ‬النماذج‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬التدريب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬عميق‭ ‬أيضًا‭. ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬الشابات‭ ‬نساء‭ ‬أخريات‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬قيادية‭ ‬داخل‭ ‬الرياضة،‭ ‬فقد‭ ‬يكافحن‭ ‬لتصور‭ ‬أنفسهن‭ ‬كرياضيات‭ ‬أو‭ ‬مدربات‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬التمثيل‭ ‬إلى‭ ‬الشعور‭ ‬بالعزلة‭ ‬وتقليل‭ ‬الطموحات‭ ‬لممارسة‭ ‬التنس‭ ‬بجدية‭.‬

‏‎ وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬أساليب‭ ‬التدريب‭ ‬والتقنيات‭ ‬المستخدمة‭ ‬حساسة‭ ‬دائمًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الرياضيات‭ ‬الإناث‭. ‬قد‭ ‬تتطلب‭ ‬اللاعبات‭ ‬أساليب‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الاختلافات‭ ‬النفسية‭ ‬والجسدية،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يجدن‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬للتدريب‭ ‬موجهة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬نحو‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذكور‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيق‭ ‬هذا‭ ‬التفاوت‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬ويثبط‭ ‬عزيمة‭ ‬النساء‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭.‬

‏‎ إن‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الفجوات‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬تنس‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للمدربات‭ ‬الإناث‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬الإرشاد،‭ ‬يمكننا‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬التوجيه‭ ‬والدعم‭ ‬اللازمين‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬والرياضات‭ ‬الأخرى‭.‬

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